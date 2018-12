El ascenso de la extrema derecha no es casual, ni debería sorprendernos. Es a donde nos lleva el Estado burgués. Son las bestias que el Régimen capitalista saca a pasear cuando el Sistema se tambalea, para poder estar en ambos palos de la baraja. Por un lado, para que las cansadas, las quemadas, apoye a una opción "radical", sin que esto suponga un peligro para los intereses de los poderosos, sino mas bien al contrario, y por el otro lado, jugar al clásico "cuidado que viene el lobo" y "si estabas cansado de este régimen, no es el momento de tumbarlo o salirte, sino de abrazarlo, porque mira lo que viene por ahí, es aún peor".

También es el resultado del buen trabajo de los medios de comunicación haciéndole una campaña masiva a un partido que antes de ella era un partido minoritario y prácticamente inexistente, ahora, después de tenerlos en los medios mañana, tarde y noche, sin una justificación lógica mas allá de querer auparlos como así lo han conseguido, se plantan con 12 escaños en Andalucía, una de las principales zonas donde más azota el capitalismo, y de repente se vuelcan en votar a sus propios verdugos. ¿raro, no? El pueblo vota y opina, lo que el regimen le dice. El boom del Podemos fue obra de los medios de comunicación, para controlar una situación social que se desbordaba hacia camino que no interesaban a los poderosos (pero si al pueblo). El boom de Vox nadie puede negar que, entre otras cosas, es obra de los medios.

No podemos olvidar la responsabilidad de esta izquierda que lleva ya unos añitos dando lecciones teóricas de todo, con un supuesto supremacismo moral que tira para atrás, pero en la practica, lo único que a hecho es plegarse, arrodillarse a la socialdemocracia, a los corruptos y ser la muletilla de medidas y leyes opresivas contra, valga la redundancia, los oprimidos, y a favor de los opresores. En la teoría digo una cosa (y a veces no llego ni a eso), y en la practica hago otra. Pero por el camino voy regando de migajas al pueblo, no vayan a perderse de sus elevados salvadores intelectualoides.

Y claro, un pueblo cansado de la corrupción, de la represión, del abandono de medidas antisociales, de mentiras, de traiciones, donde los que dicen estar con el pueblo a la hora de la verdad solo sirven de muletilla para salvar un Régimen en decadencia, y donde los poderosos y opresores con sus medios venden que la alternativa es el fascismo, y lo venden a una sociedad que tampoco es casualidad que este absolutamente desmotivada y quemada, pues da estos resultados.

Este es el resultado lógico y esperado de la hoja de ruta marcada por el Régimen capitalista, y de todos sus cómplices, de la desmovilización social en muchos sectores (no en todos, cuidado), de una derecha cada vez mas a la derecha, y defendiendo sus intereses que es lo que le toca hacer al fin y al cabo, y de unas formaciones progresistas, socialdemócratas, de "izquierdas", o como queramos llamarlos, defendiendo los intereses del Régimen capitalista y por lo tanto, contra las oprimidas, mientras en la teoría siguen engañando, mintiendo, traicionando, para luego en la practica hacer lo que hacen, y eso si, 0 autocrítica, "esto es culpa de los que no votan, o de los que votan a otras opciones que no somos nosotros". No señoras y señores. Esto es el resultado del apoyo a un sistema que ya sabemos a donde nos lleva, de los que lo apoyan, de los que lo mantienen, de sus cómplices, y de los que siguen engañando al pueblo, con tal de llevarse un pedacito de pastel. Si votas o apoyas capitalismo, no te sorprenda que los resultados vengan del capitalismo.

Oír a Pablo Iglesias hablar de un frente antifascista suena ofensivo para la inteligencia. Porque él sabe muy bien que el fascismo es una herramienta del capitalismo, y por lo tanto, sin combatir el capitalismo (de verdad), no se puede combatir el fascismo. La lucha antifascista es inseparable de la lucha anticapitalista, y desde que su partido a aparecido, en sus prácticas, no a combatido el capitalismo precisamente. Este que empieza a dar sus hijos. Y que ahora llaman a los antifascistas a unirnos a sus historias, bajo su paraguas, se sobreentiende, como no. Mas que tirar balones fueras, culpar a otros, y hablar de irreales frentes antifascistas, responsabilidades señor Iglesias. Frente antifascista sí, por supuesto. Pero solo es posible si lo es anticapitalista. Y lo que esta gente demanda es precisamente un bloque capitalista, no antifascista. El frente antifascista se busca en la calle, con la gente. Buscarlo en un parlamento burgués es querer insultar a la inteligencia del pueblo.

Obviamente los resultados de las elecciones andaluzas no se pueden interpretar fuera del contexto del crecimiento del fascismo a nivel internacional. Que no es otro que el contexto histórico, el de siempre: Los poderosos sacando al fascismo a salvar sus intereses, mientras aquellos que dicen representar al pueblo lo único que hacen es venderlo y traicionarlo, con los consecuentes resultados. Nada nuevo bajo el sol, desgraciadamente. Pero la lección de la historia debería enseñarnos a no tropezar siempre en la misma piedra, que ya esta bien.

Ahora toca que nos pidan que abracemos el Régimen capitalista para salvarnos del fascismo. Curiosamente el mismo régimen que ha engendrado al fascismo. Tanto monta, monta tanto. Ahora toca a los cómplices del Régimen pedir que abandonemos nuestras luchas, que rebajemos o demos la espalda a nuestras ideas y reivindicaciones, para abrazar el mismo régimen que nos condena. Y ser posible, encabezados por ellos, claro. Pero que previsibles que son. Algún día, el pueblo, las oprimidas, cansadas de sus cantos de sirena, de sus falsas y traiciones, de un capitalismo que solo trae más fascismo, y de un fascismo que solo trae más capitalismo, más poder a los poderosos y mas miseria para las de abajo, para las oprimidas, despierte, se de cuenta de su potencia, y que solo en nuestras manos esta darle la espalda a todos estos oportunistas, tirarlos al foso del olvido, y tomar las riendas de nuestras vida y nuestro futuro. Poco a poco. Paso a paso. Pero de manera imparable. Y puede que ese día esté llegando.

Solo el pueblo salvará el pueblo. Construyamos el futuro entre todas.

Birria