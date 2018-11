¡La democracia está en peligro!, como ayer y anteayer, como mañana. Hoy en Brasil, antes en Chile, después en Alemania, quizás luego en Malasia. La democracia está en peligro porque la gente vota y para frenar el peligro nos llaman a votar. Votar para fortalecer la democracia que el voto pone en peligro. La democracia está en peligro porque ganará la derecha que quiso ir a elecciones y para frenar ese peligro se pide a tod@s, incluso a l@s anarquistas que vayan a votar, no en nulo ni abstenerse, si no votar por el candidato “progresista” de turno. Así pasará el peligro de la democracia, poniendo en el gobierno a alguien que nos gobierne, del mismo gobierno que ya nos gobernó poniendo la democracia en peligro por estar débil para estas elecciones.

El asunto es que vayas a votar, no por convicción si no por susto, la política no es política ahora es pura emoción. No se trata de pensar el voto, se trata de votar contra el susto, como un amuleto, como un conjuro.

A la hora de gobernar, superado el peligro, el progresista en el poder reprimirá sin culpas a quien le votó, en especial al cándido anarquista que lleno de emoción salió a votar sin pensar sólo sintiendo miedo.

Si no votas dirán que no hiciste nada, siempre será tu culpa. Si votas gobernarán sin preguntarte, total así es la democracia.

La democracia siempre está en peligro cuando la xenofobia es mucha (si es poca no importa), la democracia siempre está en peligro cuando el racismo es mucho (si es poco la visibilización lo remediará), la democracia siempre está en peligro cuando la homofobia es mucha (si es poca una travesti en televisión lo soluciona), la democracia está en peligro cuando el machismo es mucho (si es poco un fondo para investigación ayudará), la democracia está en peligro cuando hay un gran ataque a la cultura (si es poco, una beca, unos viajes ayudarán).

La democracia está en peligro, como antes y como después, y te presionan para votar con la culpa y el miedo. Pasado el peligro, ellos tendrán sus cargos y sus puestos; el desempleo, la falta de becas, la negación de la salud, el atropello a la cultura será para ti. Hoy tu voto vale- mañana. tú, otra vez, no valdrás nada, gane este o gane aquel.

Pelao Carvallo

Fuente: http://acracia.org/democracia-en-peligro-que-respondemos-desde-el-anarquismo-ante-esa-tramposa-voz-de-alarma/