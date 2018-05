Entender el modo en el que se desenvuelven las relaciones internacionales es fundamental si se quiere hacer frente a los desafíos que hoy representa el imperialismo, así como las escaladas belicistas entre las principales potencias mundiales. Si bien es cierto que no existe un único paradigma para explicar las relaciones que operan en el terreno internacional, sí conviene destacar que en los sectores de la disidencia política prevalece, por transpolación de los análisis que suelen hacerse de la política doméstica, un enfoque fundamentalmente economicista.

Si a la hora de explicar las relaciones sociales y políticas que imperan dentro de los países se ahonda en el dogma ideológico de que la economía es la base de todo, y que lo que no es economía simplemente es una derivación de esta que opera como superestructura, en el terreno internacional predomina el mismo tipo de análisis. A esto han contribuido de forma considerable diferentes autores como, por ejemplo, John Hobson con su estudio del imperialismo que más tarde influyó a otros autores destacados de la izquierda marxista como Bujarin y Lenin. El propio marxismo y el denominado neomarxismo han incidido en este tipo de análisis de la realidad internacional. Marx centró sobre todo su atención en el imperialismo británico, y más concretamente en su base económica de tipo comercial y manufacturera que, según sus análisis, condujo su empresa colonizadora a lo largo y ancho del mundo. Esto, desde la perspectiva marxista, se encuentra vinculado a la competición de las diferentes potencias imperialistas en su lucha por hacerse con nuevos mercados y territorios que constituyan nuevas fuentes de materias primas y mano de obra barata. Estos análisis han sido completados por otros autores pertenecientes a la amplia corriente neomarxista, tal y como ocurre con Immanuel Wallerstein con su concepto de sistema-mundo por el que el planeta se divide en diferentes zonas según la distribución de los recursos, de forma que nos encontramos ante un centro que se caracteriza por ser un mundo desarrollado, industrializado y democrático donde se concentra la riqueza, y una periferia que conforma el mundo subdesarrollado que brinda mano de obra barata y recursos al centro. Las relaciones internacionales son concebidas, entonces, a partir de relaciones de explotación y dependencia entre el centro y la periferia. La teoría de la dependencia, en una línea muy semejante, también se enmarca dentro de esta corriente economicista en la que las relaciones internacionales son explicadas a partir de los procesos y fenómenos económicos, así como de las correspondientes relaciones de explotación inherentes a la mundialización del sistema capitalista.

El economicismo ha tenido su propia evolución ideológica a lo largo de la historia reciente, y esto ha permitido diferentes reformulaciones de sus principales categorías de análisis que progresivamente han sido adaptadas para tratar de dar respuesta a nuevos y cada vez más complejos fenómenos en la arena internacional. Así, a partir de la premisa de que la economía constituye el elemento decisivo en el desarrollo histórico-social de la humanidad del que todos los demás procesos son meros epifenómenos, se deduce que la formación y desarrollo del capitalismo ha producido la aparición del capital financiero e industrial que ha encontrado su natural realización en la constitución del denominado capitalismo monopolista, estadio de desarrollo histórico en el que empresas monopolistas controlan la economía nacional. Este constituye, según estos análisis, el paso previo para superar las fronteras nacionales y convertirse en empresas multinacionales que originan unas relaciones internacionales basadas en la dependencia y la explotación. De este modo es como se produce la ampliación del mercado capitalista desde su base nacional para adoptar un carácter internacional. Así es como surgen los cárteles internacionales compuestos por grandes empresas multinacionales que concentran mundialmente el capital y la producción. La competición internacional es la que desencadena las luchas imperialistas por el control de mercados y recursos, la que se encuentra detrás de los conflictos bélicos internacionales, y que consecuentemente responden a una lógica fundamentalmente económica en la búsqueda del máximo beneficio para las grandes empresas nacionales que operan a una escala internacional. El imperialismo, en tanto que reparto de territorios y población, es una consecuencia lógica de esta dinámica económica marcada por las grandes empresas multinacionales y la existencia de mercados mundiales.

Dentro de este marco de análisis la realidad internacional está dominada por actores como las empresas multinacionales, pero debido a la importancia adquirida por el sector financiero los bancos también desempeñan un papel fundamental en las relaciones internacionales. La formación de mercados mundiales en el terreno de los flujos de capitales y mercancías representa el efecto más patente de la preponderancia de las empresas y bancos multinacionales que ordenan y dirigen la política mundial. Todo este discurso ha sido conceptualizado nuevamente en el contexto histórico de la globalización a finales del s. XX, lo que ha vuelto a dar una especial preeminencia a los procesos puramente económicos como elemento explicativo de la realidad internacional. Al final de todos estos planteamientos economicistas siempre nos encontramos con el mismo razonamiento a la hora de explicar las relaciones internacionales, lo que inevitablemente también lleva siempre a las mismas conclusiones que son que las empresas y bancos multinacionales se valen de los Estados para conseguir el máximo beneficio en su competición por la conquista de nuevos mercados y territorios. Así es como son explicados los conflictos internacionales, como ocurre con las guerras, pero también los acuerdos que se dan entre países, y sobre todo las relaciones de explotación y dependencia que se dan entre las potencias centrales o imperialistas y los países periféricos.

El economicismo es una forma de reduccionismo que parte de la premisa de que los Estados únicamente son instrumentos al servicio de las empresas y de los bancos. Una premisa que es de carácter ideológico y que opera como un axioma al no ser demostrada en ningún momento, al tiempo que es tomada como una evidencia de la validez de esta premisa el hecho de que las políticas desarrolladas por los Estados favorezcan los intereses de las principales corporaciones multinacionales y financieras. Es la consecuencia de partir de un planteamiento en el que la lógica internacional obedece a causas puramente económicas, con lo que la política no constituye una esfera independiente de acción separada de otras esferas. En tanto en cuanto los Estados son reducidos a la condición de meros instrumentos de las juntas directivas de grandes monopolios y oligopolios empresariales, dejan de ser actores de la arena internacional. Sin embargo, esta simplificación reduccionista que responde a planteamientos ideológicos concretos ignora los hechos. En lo que a esto respecta es preciso apuntar en primer lugar que la política no constituye, tal y como el economicismo plantea, una mera superestructura en la que se desenvuelven procesos que son simples epifenómenos de la economía. La política es una esfera independiente de acción separada de otras esferas como la economía, la ética, la estética o la religión. Sin esta conceptualización de la política es imposible distinguir entre hechos políticos y no políticos. Lo que hace que la política sea una esfera autónoma, que se rige por sus propias reglas, es el concepto de interés definido en términos de poder, pues es el que establece el vínculo entra la razón que trata de entender la política, sea esta doméstica o internacional, y los hechos que hay que entender. Por tanto, el interés confiere a la política una racionalidad específica que la diferencia de otras esferas y que permite su comprensión teórica. Esto ayuda a comprender las motivaciones que conducen la política internacional de los países.

A lo anterior hay que sumar el hecho no menos importante de que el mundo está dividido en Estados con sus respectivas jurisdicciones, y que estas instituciones son las que organizan el poder político en sus respectivos territorios. El poder político se define por aquella relación de poder que establece entre las personas, de forma que este consiste en el control de una o varias personas sobre las ideas y acciones de todas las demás personas. El poder político viene a ser las relaciones mutuas de control entre quienes detentan la autoridad pública y entre estos últimos y la sociedad en general. A grandes rasgos puede decirse que el poder político es la capacidad de intervenir en la regulación coactiva de la sociedad, y que en el contexto político de los Estados es monopolizado por una minoría que desempeña una función dirigente. También ha sido definido como una relación psicológica entre los que lo ejercen y aquellos sobre los que es ejercido, de manera que da a los primeros el control sobre ciertos actos de los últimos a través de la influencia que desarrollan sobre sus mentes. El poder político es el poder supremo en tanto en cuanto detenta la soberanía que es la capacidad de tomar decisiones vinculantes para la población del territorio de un Estado, y esa capacidad incluye la posibilidad de aplicar dichas decisiones pudiendo recurrir, llegado el caso, al uso de la fuerza. Se trata de un poder originario, no dependiente ni interna ni externamente, que ostenta el monopolio de la violencia legítima. Todo esto tiene unos importantes efectos en lo que a la esfera internacional se refiere, porque manifiesta que la política constituye una esfera autónoma que además se rige por sus propias normas, lo que hace, a su vez, que el poder político detente una autonomía relativa en relación a otros ámbitos como el económico, financiero, cultural, etc.

El Estado es, entonces, un actor de la esfera internacional. Su alto grado de institucionalización, unido a su control de los principales medios de dominación política, hacen que sea un ente relativamente autónomo respecto a esferas como la económica, cultural, financiera, etc. Esto es lo que permite establecer una distinción entre políticas económicas que son adoptadas por sí mismas, y que obedecen a una lógica específicamente económica, y políticas económicas que por el contrario son instrumentos de una determinada política, y que por esta razón su finalidad económica sólo es un medio para lograr el fin de controlar la política de otro país. De esta forma pueden identificarse las consideraciones puramente políticas a la hora de tomar ciertas decisiones en política exterior, y que tienen como finalidad inmediata el aumento del poder del Estado en el terreno internacional. Esto es lo que explicaría, por ejemplo, que un país adopte una política económica que no puede justificarse en términos puramente económicos pero que, en cambio, sirve a una finalidad política perseguida que contribuye a aumentar el poder internacional de dicho país. Lo que se deduce de todo lo anterior es que la política internacional es en última instancia política de poder, y que los Estados compiten entre sí para aumentar su poder nacional con el doble propósito de garantizar su supervivencia y conquistar la hegemonía mundial.

Los Estados son organizaciones complejas que desarrollan su acción en una diversa cantidad de ámbitos. Los Estados se definen, entre otras cosas, por su alto grado de institucionalización gracias a la cual concentran una multitud de poderes y de distintos mecanismos de dominación que les permiten tomar sus propias decisiones y llevarlas a cabo conforme a sus particulares intereses. De hecho esta autonomía del Estado es la que hace que tenga sus propios intereses y que estos se definan en términos de poder: político, militar, ideológico, económico, cultural, etc. Todo esto se refleja en sus decisiones políticas que en la esfera doméstica suelen expresarse en la forma de leyes u otro tipo de normas que son de obligado cumplimiento. Así pues, las empresas y los bancos se ven forzadas a cumplir las leyes que conforman el ordenamiento jurídico de un país si quieren operar en este, o de lo contrario se ven expuestas a diferentes tipos de sanciones. Es del todo equivocado afirmar que son las empresas y bancos, así como los integrantes de la clase capitalista, quienes determinan la política del Estado y que el gobierno de este, a modo de como lo expresaron Marx y Engels, vendría a ser la junta que administra los negocios de la burguesía.

Aunque los denominados poderes económicos y financieros pueden ejercer cierta influencia en los procesos decisorios que se dan a nivel político en los altos estamentos del Estado, lo cierto es que las principales atribuciones políticas le corresponden al propio Estado y a aquellos funcionarios que ocupan los máximos niveles de decisión. Tal es así que en ocasiones se dan situaciones en las que la elite estatal toma decisiones que van en claro perjuicio de los intereses de las clases capitalistas, lo que como ya ha sido expresado obedece a un criterio estrictamente político guiado por los intereses del Estado definidos en términos de poder. Esto no es sino el resultado de la primacía de la política que confiere al Estado un papel central y determinante en la vida social frente a otros poderes. Esta primacía es la que hace que la razón de Estado no sólo esté por encima de la razón de los individuos, sino que también establezca la superioridad del juicio político por encima del juicio moral. La razón de Estado se concreta, entonces, en la preservación de la existencia del propio Estado, lo que hace que impere un criterio pragmático en el que juega un papel decisivo el principio de eficacia para garantizar la supervivencia del Estado en un entorno internacional hostil y competitivo, de manera que la moral queda supeditada al bien del Estado.

En líneas generales el papel de la economía en relación a los intereses del Estado, y más concretamente en relación a la política exterior del Estado, es meramente instrumental. Su función es básicamente garantizar el logro de los fines del Estado, y sobre todo servir de base para el despliegue de su política en la arena internacional. En lo que a esto respecta conviene destacar un enfoque economicista diferente, como es el de Paul Kennedy y que dejó reflejado en su obra Auge y caída de las grandes potencias. En esta obra Kennedy analiza las relaciones internacionales a partir de la economía en tanto instrumento de la política de las potencias mundiales. De esta forma la economía es la base material del poder de los Estados al suministrarle las capacidades precisas para disponer de ejércitos más grandes y poderosos, lo que en último término les permite asegurar su existencia y luchar por la supremacía internacional. La importancia estratégica de la economía y el modo en el que está organizada radica, entonces, en su carácter instrumental en relación a los fines políticos del Estado. De hecho Paul Kennedy, a lo largo de su obra, expone a través de datos estadísticos macroeconómicos sobre la producción el poder potencial de cada Estado, y de cómo esa capacidad económica llegó a determinar su posición en la esfera internacional en el contexto de la lucha por la hegemonía.

Por otro lado no puede perderse de vista un hecho que generalmente pasa desapercibido, y es que a partir del s. XX el Estado se convirtió en el principal poder económico. Si en los siglos precedentes la base económica del Estado había sido relativamente limitada, y por ello mismo era preciso hablar de un poder político y un poder económico separados e incluso en ocasiones enfrentados, las cosas cambiaron sustancialmente a partir del s. XX. En lo que a esto se refiere el aumento del tamaño del Estado, tanto en número de funcionarios como de organismos, junto a diferentes innovaciones técnicas y científicas introducidas en los métodos de gobierno, permitieron crear una base infraestructural lo suficientemente amplia y robusta como para hacer posible un mayor control de la economía. Al mismo tiempo que aumentó la mano de obra al servicio del Estado aumentaron los recursos que este extrae de la sociedad para costear sus medios de dominación. En el escenario actual el Estado y el capital están fundidos, hasta el punto de que las empresas dependen de los contratos gubernamentales, las subvenciones, las ayudas fiscales y otro tipo de medidas estatales para subsistir. Juntamente con esto se encuentran las innumerables empresas estatales que constituyen una variante específica del capitalismo, que acostumbran a competir en unas condiciones más ventajosas que las empresas del capitalismo privado. Por otra parte es el Estado el que protege con sus leyes a las empresas y del cual estas dependen en todo lo importante, lo que demuestra que el principal sostenedor e impulsor del capitalismo es el ente estatal que las ayuda para desarrollarse dentro del mercado nacional y eventualmente en el internacional a través de la firma de acuerdos con otros Estados.

El imperialismo, en contra de lo afirmado por los autores economicistas, resulta ser más un fenómeno de carácter político que económico. No sólo nos encontramos con el hecho de que cada Estado emprende una política exterior racional guiada por sus propios intereses definidos en términos de poder, lo que genera un clima internacional de competición y permanente rivalidad. A esto hay que añadir unas condiciones estructurales derivadas de la inexistencia de una autoridad central por encima de los Estados que los regule y controle. El sistema internacional es, entonces, anárquico al no existir un gobierno mundial que opere como un gobierno sobre los gobiernos. Esto constituye un factor que contribuye a hacer de la esfera internacional un entorno competitivo marcado por las rivalidades, la guerra y la seguridad nacional como principal preocupación de los Estados. Juntamente con este factor están presentes otros no menos importantes como que las grandes potencias posean una capacidad militar ofensiva que les provea de los medios para dañarse e incluso destruirse mutuamente. Esto hace que los Estados sean potencialmente peligrosos los unos para los otros. Por otra parte hay que apuntar que el clima internacional está marcado por la desconfianza mutua en tanto en cuanto ningún Estado puede estar completamente seguro de las intenciones de los restantes Estados, con lo que siempre está la posibilidad de que otro Estado utilice su capacidad militar ofensiva para atacar. Otro factor estructural que ayuda a entender el modo de funcionar de la esfera internacional es que la principal meta de todo Estado es asegurar su supervivencia, lo que significa mantener su integridad territorial y la autonomía de su orden político interno. Por último, cabe decir que la racionalidad de los Estados como actores internacionales no viene dada únicamente por sus propios intereses, sino también por el hecho de que son conscientes del entorno en el que se desenvuelven, lo que les aboca a pensar estratégicamente acerca de cómo asegurar su supervivencia en un medio hostil. De esto se derivan las consecuentes preocupaciones en torno a las preferencias de otros Estados y cómo su comportamiento afecta al de otros Estados y, a su vez, cómo el comportamiento de estos Estados afecta a su propia estrategia de supervivencia.

En vista de que el escenario internacional está dominado por la rivalidad, la desconfianza y la hostilidad, y que los Estados están preocupados fundamentalmente por su supervivencia, las estrategias que estos actores adoptan en este contexto están marcadas por la autoayuda que consiste en reforzar su propia seguridad para garantizar su supervivencia, lo que no excluye la formación de alianzas con otros Estados. Sin embargo, las alianzas tienen fecha de caducidad y están regidas por el cálculo determinado por el interés nacional. La dinámica internacional, por tanto, empuja a los Estados a aumentar su poder nacional pues la mejor manera de garantizar su supervivencia es convertirse en el Estado más poderoso del sistema. De esta manera los Estados prestan especial atención a cómo se distribuye el poder entre ellos, y hacen todos los esfuerzos posibles para maximizar su cuota de poder mundial. En último término todos los Estados persiguen la hegemonía al ser esta la situación ideal, pues así la supervivencia estaría casi asegurada. Los Estados resultan ser maximizadores de poder que en la medida de lo posible persiguen alzarse con la supremacía internacional como parte de su estrategia para sobrevivir en un entorno hostil.[1] Bakunin lo resumió de la siguiente manera: “El Estado moderno es necesariamente, por su esencia y su objetivo, un Estado militar; por su parte, el Estado militar se convierte también, necesariamente, en un Estado conquistador; porque si no conquista él, será conquistado, por la simple razón de que donde reina la fuerza no puede pasarse sin que esa fuerza obre y se muestre”.[2]

Los Estados utilizan una variedad de medios para alterar el equilibrio de poder internacional en su propio beneficio, pues la mentalidad que rige entre ellos en la lucha por el poder es la de un juego de suma cero, de forma que el poder que un Estado gana lo pierde otro. La clave en todo esto está en convertirse en el ganador en esta competición, lo que significa alcanzar la hegemonía internacional para dominar al resto de Estados. En la medida en que los Estados buscan maximizar su poder relativo también están dispuestos a pensar de manera ofensiva en relación a otros Estados, de lo que se concluye que las grandes potencias siempre tienen intenciones agresivas. Sin embargo, la lucha internacional que los Estados emprenden para hacerse con mayores cuotas de poder nunca concluye. Cuando las grandes potencias obtienen importantes ventajas militares sobre sus rivales continúan buscando oportunidades para ganar más poder todavía. La búsqueda de poder únicamente cesa cuando se alcanza la hegemonía. Pero incluso esta afirmación exige algunos matices. En este sentido siempre es difícil valorar cuánto poder relativo necesita tener un Estado sobre sus rivales para garantizar su seguridad. Pero además de esto hay que tener en cuenta el factor tiempo, y por tanto la complicada tarea de las grandes potencias para estimar cómo estará distribuido el poder entre los Estados en un plazo de 10 ó 20 años. Las capacidades de los Estados varían con el paso de los años, con lo que es difícil estimar cuánto poder será suficiente para garantizar su propia seguridad en el futuro. Por tanto, el poder que acumulan los Estados en la esfera internacional nunca es suficiente y de ahí la tendencia inherente de estos actores a perseguir la hegemonía.

En tanto en cuanto las grandes potencias reconocen que la mejor manera de garantizar sus seguridad es alcanzar la hegemonía a nivel inmediato, y así eliminar cualquier posibilidad de desafío por parte de otra gran potencia, esto nos permite concluir que todo Estado tenderá a buscar la hegemonía y que por ello tratará de conquistarla si se le presenta la oportunidad. Pero incluso cuando una gran potencia no dispone de los medios para conseguir la hegemonía tenderá a actuar de forma agresiva para amasar la mayor cantidad de poder que pueda. A fin de cuentas los Estados se sienten más seguros con más poder que no con menos. En la práctica esto significa que los Estados no son precisamente poderes preservadores del statu quo, al menos mientras no dominan el sistema internacional.

A tenor de todo lo expuesto puede concluirse que el imperialismo es una consecuencia inherente a la estructura de la esfera internacional al estar compuesta por Estados, y que la dinámica resultante marcada por la competición, la hostilidad y desconfianza mutua genera la tendencia a buscar la hegemonía mundial. De esta forma el imperialismo no es otra cosa que la tendencia de los Estados a hacerse con la supremacía internacional para garantizar su supervivencia, lo que muestra que el imperialismo responde fundamentalmente a razones de tipo político. La economía en última instancia juega un papel secundario y se limita a ser la base del poder político que los Estados despliegan en sus relaciones exteriores. Por el contrario, el imperialismo tiene su origen en la estructura del sistema internacional, en ese entorno anárquico en el que se desenvuelven los Estados y que les impele a maximizar su poder por todos los medios posibles para garantizar su supervivencia inmediata y futura. La tendencia al imperio es el resultado de esa lógica a la que ningún Estado escapa, de manera que los imperios se suceden unos a otros a lo largo de la historia en tanto en cuanto el sistema internacional establece las condiciones para que estos surjan.

La única forma de poner fin al imperialismo y a todas las formas de dominación y explotación que le son inherentes es mediante la destrucción del sistema internacional, lo que implica la destrucción de los Estados que lo componen. Esta tarea sólo es posible mediante el desencadenamiento de procesos revolucionarios a nivel local pero con una dimensión mundial dirigida a subvertir el orden internacional establecido. Las potencias imperiales constituyen actores que concentran una elevada cantidad de poder, pero este poder no siempre es ejercido de forma directa, ni tampoco única y exclusivamente por medios militares. Por el contrario, los poderes imperiales de un modo u otro se valen de diferentes mecanismos para extender su dominación y garantizar su supervivencia, lo que incluye la utilización de poderes locales títeres que obedecen las directrices de un poder central radicado en la metrópolis de la potencia imperial. Esto muestra que la base del poder internacional de un imperio descansa en gran parte en su capacidad para controlar la política de otros Estados, de forma que estos operan como estructuras de poder local que, a modo de correa de transmisión, las convierte en poderes delegados de la potencia imperial. Por tanto, la subversión del orden establecido a nivel local con la destrucción de los Estados supondría romper la cadena de mando que existe entre la cúspide del poder político-militar de la potencia imperial y los pueblos a los que subyuga. Y en la medida en que la revolución se propagase a lo largo del mundo, y de forma especial en aquellas regiones sometidas al control e influencia de la potencia imperial, se generarían las condiciones favorables para la subversión del orden internacional. Sólo con la destrucción de todos los Estados se impediría la aparición de nuevas potencias hegemónicas, y se abriría así el camino para la emancipación de la humanidad.

Esteban Vidal

[1] Mearsheimer, John J., The Tragedy of Great Power Politics, Chicago Norton, 2001, pp. 51-52

[2] Bakunin, Mijail A., Estatismo y anarquía, Barcelona, Folio, 2002, p. 52