Solidaridad y algunas reflexiones sobre el asadito antiespecista en una Karnicería

“Kerían asadito y lo tuvieron”. Mensaje sarkástico para lxs especistas ke manejan ese local frigorífiko en Shile ke fué atakado en Septiembre y recién hace 1 mes han atrapado a lxs ke lo hicieron dicen. Desde aká siempre diremos “Ni kulpables ni inocentes”. El Estado y el Capital que apañan el antropocentrismo y especismo les tienen secuestradxs en la figura de Prisión preventiva por 70 días desde el 03 de noviembre, y están pidiendo pena de kárcel mínimo 10 años y 1 día hasta 20 años. Es muy probable ke pidan 1 día adicional a 10 años para evitar ciertos favores karcelarios ke su misma askerosa ley otorga o dice otorgar. Pero komo anárkicxs sabemos ke su sistema de justicia es la ilusión ke le venden a las masas para ke sigan kreyendo en ello.

Nuestra solidaridad va kon lxs ke se rebelan al especismo antropocentrismo y demás pestes opresivas komo a la sociedad misma ke ha normalizado esas opresiones y a sus kárceles para toda especie animal inkluída por supuesto la nuestra. Sin kárceles no pudieran vivir en su tan ansiada paz social, siendo ke la paz social es nada más ke la ilusión de la trankilidad y seguridad a kambio de una vida en opresión.

La paz o el koncepto de paz ke nos venden en la eskuela en la kasa en los medios de comunicación, se les kae de pronto kuando hay guerra entre territorios originado por el kontrol del poder y territorios o por imponer una nueva forma de dominio etc, kuando hay guerra aunke digan ke piden la paz no la kieren ya que los estados y los kapitales viven y se alimentan de las guerras. Es de las guerras ke viene la escaséz, la disminución de población, el akaparamiento de los alimentos el alza del kosto de vida, más kontrol social, más patriotismo etc.

Entonces es ke a una guerra reaccionan kon más guerra, más soldadxs ke patriótikamente van a matar o a terminar matadxs, y otrxs ke van por obtener alguna ciudadanía o por un sueldo o porke kree en las versiones oficiales de los medios de komunicación etc

En este acto antiespecista en Kilicura Shile, los medios se escandalizan y dicen ke no se puede kombatir fuego kontra fuego kuando se trata de la opresión hacia lxs animales no humanxs, ke esa no es la forma kuando se vandaliza en una protesta o kuando se ataka un centro de exterminio o de distribución, pero kuando se trata de una guerra sí es válido. ¿entonces ké lógika siguen?. Klaro, la del Poder y la de la conveniencia. Y posdata, nosotrxs también estamos en una guerra, y es la guerra kontra la dominación. Akí una muestra de la lógika de los medios de komunicación.

Miles de combatientes extranjeros se unen a las tropas ucranianas

Ahora vamos al hecho. Así informaba la prensa al enterarse del golpe, llorando y renegando ke no halla detenidxs y alentando a lxs pacos a ke hagan su trabajo para ke lxs ke les kitaron su asadito de su boca de “cazadorxs” no keden impunes. Es kurioso ke colocan “grupo indeterminado de personas habrían atacado el local” komo dando a entender ke fueron muchxs, muy distinto a cuando en sus notas periodísticas reducen el número de las personas que van a protestar a una causa justa, con la clara intención de minimizar el número de personas con rabia y sed de libertad. Pero de la prensa no esperamos nada, así son y para eso existe.

Grupo animalista se adjudica ataque a carnicería en Quilicura: 6 camiones fueron quemados

Y así informaba la prensa (desde el minuto 4 del video) ante la detención de lxs 4 antiespecistas. Ahi en lugar del término “local” mencionan el término “domicilio” para dar a entender ke han atacado una casa. Así son, para eso existen XD

Luego hablan ke han kedado sorprendidxs ya ke lxs detenidxs muestran un perfil distinto a lxs delincuentes habituales, sólo porke son profesionales y estudiantes. Vaya vaya, hasta para eso meten el capacitismo. Y valiéndose de las pruebas y reivindicaciones dejadas como los panfletos dejados en la zona, les van a querer relacionar con otros ataques. Y recalcan y repiten a cada rato el término “antisistema” para darle más peso al miedo por la amenaza ke pueden ser lxs compas a la sociedad. Lo kual es válido, el ser una amenaza a la sociedad cárcel, pero es komo una figura ke no muchxs entenderían ni tendrían las ganas de entender dentro del a sociedad porke ya viven sus vidas apegadxs a los reglamentos carceleros y alienantes. Todo eso es parte del circo mediático, porke lo ke menos harán será buscar las causas ke llevaron a lxs compas a dar el atake. Así son, para eso existen.

Y además buscan encontrar más personas implicadas, ya no con el acto mismo sino con otros actos, valiéndose en la premisa ke lxs 4 sólxs no pudieron hacer todo eso. Eso huele al Green Scare de los 90s en USA.

Arrestan a 4 integrantes de un grupo animalista antisistema por ataque incendiario a camiones

Detienen a cuatro “antiespecistas” por quemar camiones de carnicería durante Fiestas Patrias en RM

Detienen a cuatro personas por ataque incendiario a carnicería de Quilicura: Pertenecen al grupo “Beligerancia Antiespecista”

En prisión preventiva queda grupo animalista acusado de incendiar carnicería en Quilicura

Detienen a cuatro “antiespecistas” por ataque incendiario a carnicería

Detienen a cuatro personas por ataque incendiario “antiespecista” a carnicería de Quilicura

Las huellas ke se dejan

Las huellas se reflejan en lo que informan la prensa y lxs pacos y también en lo que no informan ya que siguen en investigaciones y no les conviene soltar todos los métodos que usan para encontrar a lxs antisistema. Resaltamos que lo que digan lxs pacos o la prensa sobre lxs acusadxs pueden ser ciertas, como no, y sólo vamos a profundizar en algo algunas huellas que se suelen dejar en estos actos y otros. No por eso estamos diciendo que este ataque dejó huellas o lo que dicen lxs pacos y la prensa, más vamos a generalizar tomando lo que ha dicho a prensa y lxs pacos invitando a un análisis de quienes lo lean o lo tomen en cuenta.

Posdata : Pondremos entre comillas lo que hemos recogido de los artículos puestos arriba, y alineados al centro, para no confundir a nuestrxs estimadxs lectorxs.

“El detective señaló que se estableció que los individuos habían planificado previamente el ataque. De hecho, en una actividad de la PDI se exhibió una libreta incautada en la investigación donde se da cuenta de cómo se iba a proceder para realizar el delito. Añadió que se indaga si participaron en otros hechos con similar modus operandi.“

“Según informaron las autoridades policiales, un frigorífico con cerca de ocho toneladas de carne, una sala de máquinas y seis camiones fueron afectados por las llamas, mientras que en el lugar fueron hallados mensajes con consignas contra el consumo de carne animal.”

“Para lograr individualizar a los responsables del ataque, la PDI desarrolló operativos en las comunas de Quilicura, Providencia, Quinta Normal y Estación Central. Finalmente fueron detenidos tres hombres y una mujer, con dos de ellos siendo arrestados en la comuna de Molina, Región del Maule.”

“Se trata de tres hombres y una mujer, todos mayores de edad y de nacionalidad chilena, miembros de facción denominada “Beligerancia Antiespecista”. Dos de ellos son pareja. “

Han buscado en varios sitios, y es más probable que el uso de internet en móviles y laptop por parte de lxs compas ha posibilitado la geolocalización, porque hasta se atreven a decir (cierto o no) que 2 de ellxs son pareja.

“Obviamente es un atentado planificado, estas personas se proveyeron de elementos combustibles, de botellas que tienen determinadas características, que encontramos además ciertos manuales para su elaboración. Por lo tanto, no descartamos que hayan sido apoyados por otras personas“

El allanamiento de las viviendas, es una táctica ya conocida de la policía en general, no hace falta que tengan el papeleo reglamentario. Es desde ahí que adjuntan las pruebas materiales para alargar las condenas. Es vital conocer eso para no facilitar esa labor, y no es un reproche esto, porque es más probable que lxs compas supieran eso y alguna intención más tendrían. Eso sólo lo saben ellxs, pero lo señalamos para que en futuros incursiones se tengan en cuenta y se vea si se toman las medidas o no, porque además eso es decisión de cada unx.

“Respecto al procedimiento, el fiscal narró que hubo “un trabajo de coordinación importante entre la PDI y el Ministerio Público. Básicamente, un trabajo científico de la policía, con autorización del juez de Garantía, para la práctica de diversas diligencias”.

“Eso nos permitió establecer como las personas llegaron al lugar, como se fueron utilizando el vehículo de uno de los imputados, como recorrieron Santiago por autopista, también está la ubicación de los teléfonos celulares”

Saber que la policía tiene acceso ilimitado a nuestros datos a través de las otras instituciones del Estado que a su vez tiene herramientas (cámaras, software de vigilancia etc) y bases de datos que a diario van llenando gracias a sus incursiones en redes sociales. Saber todo eso es importante para tomar precauciones o no, porque no es cosa de paranoias como por ahí suelen decir cuando alguien toma algunas medidas de precaución. Si vamos a hacer algo delicado, tengamos en mente estas cosas y otras informaciones que nos sirvan a afinar la puntería.

“Ya en el recinto, intimidaron al guardia con un arma de fuego para luego rociar líquido acelerante y prender fuego en el sector donde se encontraban los camiones de la empresa, que fueron completamente incinerados.”

Es gracias al actuar del guardia que no salió herido, ya que prefirió salvaguardar su vida antes que las herramientas y mercaderías de su patrón tuviera el sueldo que tuviera. Estos son los finales felices que se busca para quienes talvés por necesidad económica, terminan aceptando trabajar para lxs opresorxs, o talvés por desconocimiento de esas opresiones consecuencia de la cultura especista insertada en la sociedad. Caso distinto hacia lxs que deciden salvaguardar las herramientas y mercadería y demás bienes materiales de sus patrones como en casos anteriores que muchxs ya sabrán.

“El fuego se propagó hasta el sector de los frigoríficos, que resultaron con daños parciales, mientras que la carne que estaba en el interior de las cámaras de frío se perdió por completo.”

Uy que pena, se les hechó a perder el asadito. Y esto va para quienes aboguen a una falacia de consciencia de clase que aplican cuando les conviene porque ni les interesa las clases dominadas y también para algunxs que en nuestros entornos apelan a eso ya que no desean entender (porque no les conviene ya que eso chocaría con sus privilegios de especie) que el especismo es supremacismo y autoritario. En comentarios hemos visto que dicen que esa carne pudo haber servido para el pueblo, como si el pueblo si en caso se refieren a lxs de la clase dominada, tuviera alcance económico para toda esa carne. Son en su mayoría lxs cuicxs (gente adinerada) de la zona y lxs alienadxs que aspiran a eso, lxs que se quedaron sin su asadito para celebrar su askerosa fiestas patrias.

“Los grupos llamados antiespecistas, han hecho de las suyas en el mundo”

En un video noticiero dicen eso, mostrando a los grupos veganos que se paran en las afueras de los mataderos a hacer vigilias y mostrar a lxs nuevxs activistas o luchadorxs cómo llegan ahí lxs demás animales para finalizar su vida como productos desde su nacimiento. Pueda que algunxs busquen solo la pena con esos actos, pero creemos en lxs que van más allá de la pena y se agarran a la empatía y la rabia.

También intentarn hacer una burla de lo que dijeron unxs compas en España en un albergue donde viven con gallinas y otras especies, sobre lo que dijeron sobre los huevos, una verdad que les duele que se halla popularizado y que tanto machistas como especistas intentaron hacer de esos comentarios atípicos y rompedores una burla. Algo que no afectó a lxs compas porque su convicción es más fuerte que las burlas que repito provienen del miedo, así como lo autoritario también proviene del miedo.

Reivindicaciones

Al momento conocemos 2. Lo que decían los panfletos y el 1er comunicado desde la detención que han difundido en redes.

Comunicado del panfleto :

Se amplia el ataque y vamos creciendo en atrevimiento, mente y peligrosidad. Cuidado, que los grupos de intransigencia beligerancia antiespecista están floreciendo como margaritas. Hoy atacamos esta empresa en su infraestructura, mañana será a sus dueñxs y colaboradores de cualquier tipo. Para todxs ellxs pronosticamos plomo y esquirlas. Liberación animal sin consideraciones con quien se cruze por delante.

Comunicado desde la detención :

Del lado de gatitos, jaguares, perros, vaquitas, caballos, chinchillas, árboles y ventiscas. Escribimos este recado cargado de orgullo, con una gran mueca burlesca en nuestras caras.

El castigo a romper el miedo y la monotonía de las estériles palabras grandilocuentes, siempre hemos sabido que es la muerte o la prisión. Desde pequeñxs lo sabemos.

Y aquí estamos, estrellándonos en un muro en medio de un hermoso y vertiginoso viaje que aquí, solo comienza.

Con el corazón apretado, extrañando y amando, masticamos nuestras penas y suspiramos en este frenesí que se creó para atormentar y socavar.

La cárcel es un portal a un mundo de mucho dolor. Donde la máquina busca que el individuo catalice sus pesares, en una incontrolable deshumanización violenta y autoritaria. Una microsociedad feudal extremadamente sofocante y cruda. En una mixtura, con un reality show dirigido por gendarmes armados y sus cámaras.

El mito de la rehabilitación aquí dentro sé desenmascara, entre pastabase, palizas y alabanzas de rexs desesperadxs.

Con nosotrxs no podrán, seguimos y seguiremos siendo quiénes somos. Abrazándonos en los momentos de flaqueza, y afilando nuestro odio por esta sociedad bastarda, apática – psicopática.

Estamos fuertes en esta nueva gresca con el orden establecido, desde Santiago 1 a la Cárcel de Mujeres de San Miguel. Nunca pidiendo perdón ni clemencia, riéndonos a carcajadas de los malintencionadxs “compañerxs” fanáticxs de la inacción.

Saludos, abrazos, maullidos y besos a todxs quienes nos están apoyando. A nuestras familias, compañerxs, anónimxs solidarixs, tanto en el territorio como desde el extranjero.

Esto puede ser largo, por la gravedad de las acusaciones y el ya tradicional circo mediático que se ha montado en torno al caso. Pero no nos quebrarán.

Adelante quienes priorizan los actos antes que las palabras.

Con amor, orgullo y salvaje ternura.

Tortu, preso anarco-nihilista vegan- straight edge

Ita, presa vegan- straight edge

Ru, preso anarco-nihilista vegan- straight edge

Panda, preso subversivo antiespecista straight edge

NI CULPABLES, NI INOCENTES !!!

A MULTIPICAR LOS GESTOS SOLIDARIOS DE TODO TIPO

LIBERACIÓN ANIMAL

LIBERACIÓN TOTAL!!

Algunas Conclusiones

Siempre ayuda a hacer estudios (no necesariamente académicos) de lo que vamos a hacer o reivindicar, ver los escenarios presnetes y futuros, ver las huellas que podamos dejar en todos los sentidos posibles. Recordemos que la tecnología hasta en eso, nos perjudica.

Desde luego no existen manuales perfectos, ya que además los que se escribieron pueda que hallan sido en otros contextos personajes y escenarios. Analizar y analizar debe ser parte de nuestro cotidiano, pero no debe volverse una piedra que no nos deje avanzar con lo que apuntamos, tampoco lo debe ser el miedo que es lo más natural que podemos sentir pero que podría también ser una fuente de inspiración y deseo a vencer o equilibrar.

No hablamos desde la superioridad del tema ni del máximo conocimiento ni nada de eso, sólo nos permitimos escribir estas líneas para quienes deseen ahondar en estos actos y también aprender de lo que escribismo y compartimos.

Nuestra solidaridad siempre va a estar con quienes desafían lo opresivamente establecido y con lxs que quieren hacerlo o seguir haciéndolo. Todxs somos capaces de muchas cosas o de pocas pocas cosas, está en nosotrxs descubrirlo y está también en nos/otrxs ayudar/nos/les.

Animales por la liberación total !

Les dejamos con esta reflexión extraída de otro medio :

“Nada cambia porque de verdad nadie quiere que esto cambie. Lxs obrerxs se sienten conformes con lo que puedan llegar a obtener gracias a su esfuerzo, se reconocen como buenxs trabajadorxs y gozan de sus bastardas creaciones que les recuerdan que es útil para alguna cosa. Justifican su esclavitud autoproclamándose proletariado, trabajadorx honradx, sacrificadx, cavando su propia tumba y la de desheredadxs que le sucederán. Lxs policías están muy felices con su autoritario comportamiento, con su poder concedido por lxs dueñxs de la existencia, tanto así que nunca dejan de trabajar, en ningún momento de su precaria existencia dejan de ser la autoridad que tanto veneran. La sociedad justifica la existencia de la institución por su seguridad, por su bienestar, por su proyectividad como sociedad-cárcel, y lxs ciudadanxs lxs protegen incluso convirtiéndose ellxs mismxs en policías. Lxs explotadorxs disfrutan, eso es lo que creen, disfrutan de la mierda de vida construida por la sociedad de esclavxs. Están tan ocupadxs con sus negocios, sus empleadxs, que se les olvida el mundo, todo lo demás no existe en sus cabezas, todo es mercancía, sus relaciones se basan en productos, en progreso para ellxs y su casta. (…) Sólo se hace caso al raciocinio, a un cálculo matemático, a la muestra evidente de la realidad mecanicista. Lxs revolucionarixs (autoproclamadxs así) están muy contentxs con su rebeldía, tanto así que dicen querer un cambio, de eso parecen estar muy segurxs, pero la realidad es otra. De la palabra a la acción hay un gran trecho, de la ideología a la realidad un abismo. Y lo que lxs revolucionarixs han buscado es perpetuar ese abismo. Vivir en búsqueda de una revolución guiada por lxs ideólogxs de un movimiento vacío de movilidad. (…) Lxs revolucionarixs han de ser lo bastante madurxs, serixs, adoctrinadxs y militarmente disciplinadxs como para poder cambiar algo.(…) Toda la masa forma parte del proyecto revolucionario, pues cada cual tendrá su beneficio si se sacrifica y alaba a la nueva sociedad.” – Texto: El hoy para el hoy, Sebastián Oversluij. Película: The Baader Meinhof complex (2008) – Canción: Los delitos – 89 puñaladas

¿Cómo apoyar?

https://lazarzamora.cl/?p=10263

Algunxs animales de 2 patas desde un territorio llamado Perú