CONVOCATORIA SEMANA DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y TODA NOCIVIDAD (20-27 SEPTIEMBRE]

Diversas instituciones, grupos ecologistas, organizaciones sindicales,

grupos estudiantiles, reunidos bajo el nombre de ´Frifays for future´

han convocado la llamada ´Semana por el clima´ del 20 al 27 de

septiembre. Básicamente esta semana consiste en manifestaciones

programadas, alienantes en las que pedir al Estado y otras instituciones

(ONU, G7…) que pongan remedio o tomen medidas ante el desastre que

están causando. En su discurso simplista, recuperador y dirigista en

ningún momento critican la causa de la devastación en curso: el

capitalismo tecno industrial y su organización técnica del mundo. Son

aquellos que critican el cambio climático sin criticar a quienes lo

producen: tienen un cadáver en la boca, aquellos que defienden el mito

del progreso, del desarrollo sostenible y de una vida ´cómoda´ a cambio

de la esclavitud y de mercantilizar todo aspecto de nuestra vida, una

vida vendida a la dominación tecnológica. Son aquellos que han comprado

en el supermercado de la rebelión el nuevo producto de moda: el cambio

climático Fridays for future? Hoy más que nunca el futuro no existe,

vivimos en un eterno presente y cualquier vestigio del pasado ha sido

borrado. Las prótesis tecnológicas que nos rodean y colonizan nos hacen

vivir en un sonambulismo continuo, donde la catástrofe no está por venir

como se empeñan en advertirnos con su venda en los ojos, la catástrofe

es aquí y ahora, la catástrofe es el capitalismo tecno industrial, la

catástrofe es esta vida alienante dirigida por los algoritmos de

nuestros ´asistentes virtuales´, la catástrofe es un mundo ya devastado

por la industria.

El cambio climático, más bien deberíamos hablar de modificación

climática, es una más de las miles de consecuencias nocivas de la

revolución industrial (la única revolución que iniciada hace dos siglos

ha llegado a todos los puntos del planeta y colonizado y mercantilizado

todo lo vivo) el cambio climático es indisociable del sistema tecno

industrial: deforestación, acidificación de los océanos, desertización,

extinción de miles de especies animales y vegetales, miles de productos

químico-toxicos que condenan nuestra existencia, contaminación de

tierra, aire y agua son sólo algunas de todas las nocividades, de todas

las consecuencias de este sistema. Creemos entonces que hablar sólo de

cambio climatico sin criticar el sistema tecno industrial es caer en un

reduccionismo es no ir a la raíz del problema.

El cambio climático y todas las nocividades son las consecuencias del

proyecto de la tecnocracia que gestiona y administra nuestras vidas. Un

proyecto que consiste en colonizar, dominar y mercantilizar todo lo

vivo. Una vez colonizada y dominada la naturaleza el objetivo son los

seres humanos, un proyecto basado en la convergencia de las tecnologías

conocidas como NBIC (nanotecnologias, biotecnologias, tecnologias de la

información, ciencias cognitivas) a las que podriamos añadir robotica e

inteligencia artificial, su codicia y avaricia no tiene fin. Si se

mercantiliza todo hasta nuestras actividades más cotidianas los

beneficios no parán de aumentar. Convertir el mundo y todo lo que habita

en ello en una máquina programada donde nada escapa a su control: mundo

maquina, humano-maquina. Lo que nos lleva a una visión mecánica del mundo

de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea.

El sistema tecno industrial necesita de grandes cantidades de energía

para poder funcionar, cientos de programas de investigación con

inversiones multimillonarias están dedicados a encontrar nuevas fuentes

de energía. Esta necesidad de energía para que el mundo funcione tiene

como consecuencia la devastación del territorio y la aniquilación de

millones de animales humanos y no humanos. La energia industrial mueve

el mundo es necesaria para la producción y distribución de todos esos

objetos innecesarios que encontramos a nuestro alrededor, es la economía

y es la guerra. El sistema ha comprendido y ha visto como un gran

negocio que sólo las energías ´renovables´y ´limpias´permitirán su

expansión y supervivencia, el nuevo proyecto de la tecnocracia es

´renovable´y ´sostenible´es ecológico. Este nuevo proyecto se extiende

igualmente por todo el territorio desde los desiertos industriales de

paneles solares y campos eólicos ( causantes también del cambio

climático, devastación del territorio, canceres etcc)…) hasta las

eco-ciudades (no-lugares donde todo esta controlado, optimizado y

automatizado eso si de verde e igualmente productoras de cientos de

nocividades y de una vida alienante). Así defender la energía verde es

defender el proyecto que nos dirige a gran velocidad, a ritmo del

progreso, hacia el abismo, es defender el proyecto de quienes están

creando un mundo totalitario, es defender el proyecto de aquellos que

gestionan y administran nuestras robotizadas vidas.

Por ello hacemos un llamamiento a una semana de lucha contra el cambio

climático y toda nocividad del 20 al 27 de Septiembre. Desde una

perspectiva anarquista, que desborde los limites impuestos por la

socialdemocracia. Una semana más en la que mediante la accion directa

en cualquiera de sus formas los diferentes individuos y grupos se

enfrenten al sistema tecno industrial. La semana del 20 al 27 de

setiembre es sólo una meta para el ecologismo liberal y estatista, pero

para aquellos que aspiramos a la eliminación del estado, del

capitalismo, el patriarcado y el sistema tecnoindustrial es una

oportunidad para desbordar los estrechos márgenes de la domesticación e

iniciar una vía autónoma, anticapitalista y anarquista contra la

nocividad tecnoindustrial.

Ni el Estado, Ni la tecno ciencia nos salvarán.

La lucha es el unico camino.



AMENAZADOS POR UNA CRISIS CLIMATICA PROVOCADA POR EL CAPITALISMO.

Una vez el alud de datos y estudios hace irrebatible la realidad del

cambio climático y que el entramado corporativo-capitalista se vea

forzado a aceptarlo, ahora toca sacar provecho y convertir en una

mercancía banal la acción en contra, en mercancía comercial y política

para continuar extendiendo la dominación.

El desastre climático y sus impactos sobre la salud, la economía y los

ecosistemas se ha convertido en instrumentos para profundizar y extender

a todos los niveles de la vida (no solo la vida humana) del planeta. La

angustia y la culpa se extienden y sirven a los intereses del sistema.

El sistema tecnoindustrial capitalista ha convertido la tierra en un

infierno para millones de personas oprimidas, para miles de especies no

humanas, animales y vegetales, y para los ecosistemas.

El resultado de la dominación climática y su mercantilización suponen el

empobrecimiento y la alienación de la mayoría del mundo vivo, la

destrucción de la biodiversidad y de miles de vidas humanas.

Toda esta mercantilización gira alrededor de una responsabilidad

“compartida por todos, compartida como consumidores, y compartida por

permitir que los políticos del estado, de la comunidad y del municipio

lleven a cabo políticas devastadoras y efectúen simulacros, como las

declaraciones de emergencia climática. Nunca se identifican los

verdaderos responsables reales: los sistemas capitalistas, el estatal y

tecnoindustrial que son los causantes finales del cambio climático.



CUALES SON LAS FUENTES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO? Y QUIENES SON LOS

EMISORES?.

No se suele destacar que el 79% de los gases de efecto invernadero

provienen directamente del sistema tecnoindustrial (la generación de

energía, el transporte, la industria y la agricultura industrial) y sólo

el 11,5% de los sectorrs residencial y comercial (IPPC 2015), otros

estudios atribuyen a la ganadería el 14,5 (FAO 2013), la producción y

distribución de alimentos seria del 25%, como podemos ver los valores de

emisiones varían mucho según la fuente. Queda claro, sin embargo, que el

sistema tecnoindustrial genera por encima del 80% de las emisiones.

Los medios de comunicación desvían la atención, escoden las

responsabilidades del sistema y desvían las culpas sobre la población en

general, los que emiten este pequeño 6%, los pobres que viven en pisos

mal aislados, los trabajadores que se desplazan a polígonos lejanos sin

transporte público, los desfavorecidos que consumen alimentos

industriales superprocesados y que no compran en la eco-tienda, por

barreras económicas, culturales y sociales.

Hay otras muchas estrategias tramposas para culpabilizar a la gente, y

para convertir esta culpa en mercancía, por ejemplo en el uso de

plásticos, la mayor parte del plástico (el propileno y el polietileno,)

proceden del petróleo, el 90% del plástico producido va directamente a

usos industriales. Poco más del 10% se convierte en productos de consumo

general, pero nos cuentan que la culpa de todo es de las pajitas de

plástico y de las compresas, no nos hablan de las piezas de máquinas y

aparatos, de los recubrimientos o de los embalajes industriales… o de

tantos usos necesarios para perpetuar el sistema.

El cambio global tendrá efectos directos y graves, cada vez más

extendidos, y los más desfavorecidos serán los que padecerán las

consecuencias, los pobres, los habitantes de los países colonizados, las

mujeres, las niñas, los niños…

Ante esto los bomberos profesionales de los conflictos, los

recuperadores de revueltas, los domesticadores de salvajismos se están

anticipando a las posibles reacciones que se producirán cuando sintamos

los efectos de esta crisis provocada.

EL ACAPARAMIENTO CAPITALSITA DE LOS RECURSOS AGRABA LOS EFECTOS DEL

CAMBIO CLIMÁTICO.

Ante la crisis, el capitalismo y los estados “desarrollados” para evitar

sus efectos y especular con estos mismos efectos, están acumulando

recursos. Tierras agrícolas en todo el mundo, minerales raros o

imprescindibles para la industria… y, sobretodo, agua, que es una

substancia imprescindible para la vida y para el funcionamiento de los

ecosistemas.

Previendo la escasez del recurso , alrededor del agua se ha generado un

movimiento especulativo muy intenso, los buitres de los fondos de

inversión ya han puesto la mirada sobre ella a través de Fondos

Cotizados de Inversión, los 13 fondos más importantes en el campo del

agua acumulan 8.384 millones de euros, sólo en patrimonio y garantizan

rentabilidades extraordinarias y continuadas. Según los desaprensivos de

“Standard and Poor’s” el mercado del agua tendrá en el 2020 un valor de

un billón (europeo) de euros.

Todo esto mientras el agua no es un recurso accesible (con la calidad

necesaria) para todas las personas, todo esto pasa cuando centenares de

millones de personas no disponen de un suministro de agua en condiciones

y 2.000 millones se abastecen de agua con contaminación fecal.

EL CAPITALISMO HA PROVOCADO LA CRISIS CLIMÁTICA Y, AHORA NOS QUIERE

HACER PAGAR LAS SOLUCIONES!!… Y SEGUIR ACUMULANDO BENEFICIOS.

Es inverosímil pensar que decenios de explotación, de deforestación, de

destrucción de ecosistemas, de envenenamiento de los suelos, del aire y

del agua, de vertido de residuos, de emisión de gases de efecto

invernadero y de extractivismo galopante, no tendrían ningún efecto.

Efectos que pagaran los de siempre.

Pero también es inverosímil pensar que la codicia, la avaricia, la

prepotencia, la soberbia, la falta de escrúpulos y el afán de dominación

del capitalismo y del sistema tecnoindustrial cederán ante las

necesidades de las personas, de los ecosistemas y de la tierra. Solo una

revuelta, una insurrección generalizada que les destruya podrá detener y

poner solución a la devastación de la tierra y poner fin a la crisis

climática.

Dentro de su lógica de dominación y de división territorial (estatal)

del mundo hay una jerarquía que viene de antiguo que hunde sus raíces en

la colonización y que se expresa como imperialismo y neocolonialismo

(UE, EUA, Rusia, China…), donde los sometidos (menos las elites

económicas y/o culturales de los países dominados) ocupan una posición

subalterna y más vulnerable frente al cambio climático, al margen de la

posición en la jerarquía mundial del país donde viven.

MIENTRAS HAYA CAPITALISMO LA DEVASTACIÓN SEGUIRÁ!!

De hecho capitalismo es sinónimo de cambio climático, desde sus orígenes

hasta ahora mismo. Con la nocividad sobre los trabajadores industriales,

con el hollín, el humo y tóxicos diversos sobre los barrios obreros,

desde la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, hasta el Bangladesh o la

China del siglo XXI, nocividad extendida sobre todo el planeta y a la

que hay que añadir los tóxicos de la agricultura industrial y los

efectos del cambio climático generado.

El cambio global afecta sobretodo a los pobres que son los más afectados

por los fenómenos meteorológicos extremos (tifones, huracanes,

inundaciones, sequias…), la subida del nivel del mar y el aumento de

enfermedades ligadas a la temperatura.

Mientras los ricachones, no solo escapan a sus efectos (disponen de la

tecnología y el control sobre el territorio), sino que además sacan

provecho: nuevas inversiones millonarias en energías renovables, obras

públicas milmillonarias de prevención de los riesgos (protección de

costas, obras hidráulicas, nuevas redes de comunicaciones…).

El control de los desplazamientos de población causados por el cambio,

control de fronteras, también da grandes beneficios a las industrias del

complejo militar/policial.

En resumen una vez más un “negocio del siglo”, del siglo XXI, y con lo

que quede, del siglo XXII.

Seguramente los dominadores de la tierra tienen algún as guardado en la

manga frente a crisis futuras, una especie de habitación del pánico, que

en términos generales supondrá seguramente militarización, control

social i, “naturalmente”, más opresión y más dominación.

Se suele considerar que un 1% de la población mundial derrochan más del

50% de los recursos, en otras valoraciones se dice que un 5% consume el

90% de la energía… Son evaluaciones muy discutibles, pero todas van en

el mismo sentido, una minoría insignificante se apodera de la mayor

parte del pastel. Es fácil imaginar que si el consumo de materia,

energía, alimentos… de este 5% se igualase al del resto del mundo se

podría revertir el cambio climático, pero es impensable que este 5%

renuncie voluntariamente a sus privilegios. Así que tomando la metáfora

del navío hundiéndose, este 5% es el porcentaje que será necesario tirar

por la borda si no se conforma.

Indudablemente oponerse a la dominación económica y cultural, oponerse a

la devastación y a la destrucción de la tierra, oponerse al

tecnocapitalismo y a los estados tendrá un coste, un coste para las

personas y los ecosistemas, pero como se decía durante la revolución

social de 1936 “no nos importa heredar un mundo en ruinas, porque

llevamos un mundo nuevo dentro de nuestros corazones”.

La semana del 20 al 27 de setiembre es sólo una meta para el ecologismo

liberal y estatista, pero para aquellos que aspiramos a la eliminación

del estado, del capitalismo, el patriarcado y el sistema tecnoindustrial

es una oportunidad para desbordar los estrechos márgenes de la

domesticación e iniciar una vía autónoma, anticapitalista y anarquista

contra la nocividad tecnoindustrial.

https://contratodanocividad.noblogs.org