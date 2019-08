Este próximo sábado día 25 de mayo se realizará una marcha contra la apertura del macromatadero de Binéfar, el matadero más grande de Europa que está a punto de abrir sus puertas.

Desde principios del mes de marzo un grupo de activistas por la liberación animal llegados de diferentes provincias, ha mantenido un campamento protesta frente a la obra del macromatadero. Su objetivo es denunciar esta barbarie monstruosa donde morirán 30.000 individuxs cada día, y alzar un mensaje contra el sufrimiento y la esclavitud de los demás animales y el desastre medioambiental que ocasionará un lugar como este.

Este macromatadero ya ha sido denunciado por algunos medios por estar dirigido por el grupo italiano Pini, cuyo promotor está arrestado en Hungría por blanqueo de dinero, fraude fiscal e irregularidades laborales, y es más que famoso ya por su vínculo con la mafia italiana.

Enlazamos aquí noticias de algunos medios al respecto:

https://www.publico.es/sociedad/pini-rebelion-planta-violencia-esclavitud-matadero-polaco-llegado-espana.html

https://www.publico.es/economia/aragon-italiano-promete-1600-trabajos-espana-dejo-polonia-acusado-estafa.html

https://www.publico.es/sociedad/matadero-binefar-amarillismo-sindical-macromatadero-binefar-presunto-criminal-piero-pini.html

https://www.publico.es/sociedad/matadero-binefar-uitras-agreden-activistas-protestan-macromatadero-binefar-grito-viva-vox.html

https://www.eldiario.es/aragon/economia/macromatadero-Binefar-Gobierno-Aragon-Hungria_0_882262305.html

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2019/04/04/prolongada-detencion-pini-impulsor-matadero-binefar-1307429.html

La marcha se convoca a nivel estatal y se prevee que sea numerosa.

Nota de prensa

Se estima que dentro de un par de meses abrirán las puertas del que será el mayor matadero de Europa, construído en Binéfar (Huesca) y dirigido por el grupo italiano Pini, cuyo promotor está arrestado en Hungría por blanqueo de dinero, fraude fiscal e irregularidades laborales. El macromatadero tiene como objetivo matar 7 millones de cabezas por año, 160.000 a la semana y 32.000 al día, según las cifras oficiales. Una muerte cada tres segundos.

A su vez, la empresa dirige la construcción de dos proyectos paralelos: un secadero de jamones y un matadero de cerdas madres.

Todo ello conlleva la construcción y expansión de más granjas de cerdos, que poco tienen que ver con la imagen que nos muestran, que habría que sumar a las más de 4.000 que ya hay en Aragón (dicha cifra no deja de ascender). Los lugares donde estos se instalan son invadidos por olores, ruidos y polvo, que molesta a la población que los habita.

Las condiciones a las que están sometidos los animales no humanos dentro de estas granjas son deplorables. Las granjas son grandes naves industriales donde podemos encontrar hasta 3.000 animales de media. Los cuales conviven alejados de esa naturaleza a la que pertenecen, por la insaciable búsqueda del máximo beneficio.

En Aragón hay unas 300.000 cerdas reproductoras, cuyo único fin es parir lechones, que serán criados y cebados hasta alcanzar los 100kg (6 meses), las cerdas en cambio seguirán allí hacinados en cubículos (2,30m x 60cm) en los que a duras penas pueden levantarse. Ni siquiera llegarán a sentir el calor de sus hijos puesto que, por la limitación de sus movimientos dado que esta podría aplastarlos, les colocan fuentes de calor externa. Las crías permanecen junto a la madre de 21 a 28 días, después pasarán al área de engorde y las madres serán inseminadas para volver a repetir este proceso durantes sus 2/3 años de vida (lo que es equivalente a 7 partos). Tanto madres como crías afrontarán el mismo final. El deseo de libertad es algo intrínseco en todos los animales, en cambio son separados de sus madres, mutilados o asesinados nada más nacer, para luego ser encerrados de por vida como si esta fuera una simple propiedad más.

Por desgracia, los cerdos no son las únicas víctimas de la explotación humana y debemos recordar el resto de las vidas sometidas.

Esto supone graves consecuencias medioambientales, ya que la industria cárnica es la que más contamina siendo la responsable de la emisión del 51% de los gases de efecto invernadero, el consumo del 70% del agua que se gasta a nivel mundial, usando una gran parte de la producción de antibióticos (que más tarde acabará en nuestro organismo) y la dispersión de metales pesados (zinc y cobre) y pesticidas, también es la principal causa de deforestación y pérdida de biodiversidad.

En Aragón, la construcción de nuevas plantas porcinas o la ampliación de las existentes ha sido ya prohibida en algunos municipios por la contaminación del agua y el suelo a causa de los purines, porque estos son perjudiciales para las especies que los habitan, incluídas nosotras mismas (los nitratos llegan a alcanzar las redes potables, y no son pocos los casos en los que los ingerimos). El vertido de purín “en abanico” (aunque ya prohibido en Aragón) constituye el 40% del amoniaco que va a la atmósfera.

Además de ser ésta (Aragón) una de las provincias españolas con mayor riesgo de aridez y desertización de España.

Todo esto teniendo en cuenta que el consumo de carne es insostenible, por las razones nombradas. Y ante una población mundial en aumento, este modelo de consumo no puede ser ni social ni ecológicamente viable para aquellos países empobrecidos. Además de insano; el consumo de carne está altamente relacionado con enfermedades como la diabetes tipo II, la hipertensión, enfermedades coronarias y de intestino, la obesidad, diversos tipos de cáncer, o incluso el alzheimer, según los estudios elaborados por la OMS. E innecesario, dado que las asociaciones más importantes de nutrición y dietética del mundo coinciden en que la carne no nos aporta ningún nutriente no disponible en otros alimentos de origen vegetal.

Y, ¿qué ocurre con la potencial creación de empleo? Antes de responder, debemos plantearnos el impacto y la carga emocional y física que acarrea un trabajo como éste; ansiedad, depresión, pánico, disociación, trastorno por estrés postraumático, entre otros. Esta industria es la responsable de acabar con la vida de 70 mil millones de individuos terrestres cada año, sin contar las de los seres marinos dado que sus vidas se cuantifican en toneladas.

Son estas las razones por las que un grupo de activistas de diferentes puntos del estado español hemos tomado este matadero como símbolo de opresión, y permanecemos acampados de manera indefinida desde el día

9 de marzo frente al mismo. Durante la acampada se han realizado cubos de la verdad, vigilias, manifestaciones y difusión de información tanto a pie de calle como a través de periódicos digitales, locales y estatales.

Los objetivos de la acampada son, principalmente, concienciar y visibilizar a nivel internacional la crueldad a la que sometemos a los animales no humanos, reduciéndolos a la categoría de productos de consumo, a humanos y al medio ambiente. Hacemos entonces, un llamamiento a toda persona que comprenda estos acontecimientos como una barbarie.

Únete a nosotros.

Y tú, ¿en qué lado te sitúas?