Explotación laboral (explotación animal humana) :

La expectativa cuando se busca trabajo, es que una decida en que trabajo o empresa laborar, pero en realidad es que no siempre se cumple. Terminamos aceptando el puesto que se nos da o el lugar empresa al que debemos servir. Lo aceptamos y seguimos, porque muchas veces lo necesitamos.

La expectativa en el trabajo es hacer lo que nuestro centro laboral requiera según estatutos de tal o contrato, ... pero la realidad es que casi siempre terminamos haciendo más, y no precisamente porque nos guste hacerlo. Terminamos trabajando más horas y muchas veces sin remuneración. Terminamos llevando el trabajo a casa como si nos pagaran por ello, o si nos pagan significa eso darle menos tiempo a nuestras vidas y a quienes nos rodean, pero todo eso lo hacemos para conservar el trabajo o ascender de puesto.

En el caso del aguinaldo recibido a fin de año y fiestas navideñas, muchas veces tampoco tenemos la final decisión, lo tiene la empresa. Y no es que la empresa nos quiera mucho como para premiarnos con dicho aguinaldo o en otros casos con cuerpos inertes de seres que quisieron una vida en libertad pero que también fueron explotadxs y posteriormente asesinadxs para que sus cuerpos sean consumidos en principio como parte de una tradición de alguna mente que logró insertarla como tal en algún lugar y luego se popularizó con la ayuda del comercio. La empresa otorga ese aguinaldo o premio porque le favorece hacerlo (lejos de que sea un derecho laboral ganado por trabajadorxs en alguna época como se hizo con las 8 horas y demás reformas laborales) para mediante toda la jugada fiscal entre impuestos, cierto porcentaje del valor gastado en aguinaldos o vales de canjes de esos cuerpos inertes, es la ayuda o incentivo que El Estado le devuelve a la empresa. He ahí la unión Estado Capital, una unión que le ha servido para seguir expandiendo sus dominios a pesar de las disputas por tener el control total (estatismo vs capitalismo esa lucha por el control total sobre los medios de producción a nivel mundial) sobre la tierra, sobre los elementos que la conforman y sobre lxs habitantes de todas las especies de todos los llamados reinos (moneras, protistas, animales, plantas, fungis) en este planeta.

En este caso la entrega de vales de canjes por pavo o cerdo, no nos dejan decidir si preferir esos vales o preferir el monto del costo de tales vales, porque saben que eso afectaría primero la tradición navideña, luego el negociado que hay entre esas empresas y luego el medio fiscal por la cual mantienen esa comida tradicional. Las empresas subsisten porque entre ellas hay alianzas, y lo de la competencia entre empresas es puro cuento que se difunde por los medios masivos de comunicación. Es fácil darse cuenta de eso al comparar los precios cuando estos mantienen un tope mínimo de costo, de ahí todo es juego publicitario con las característica letras pequeñas de cada oferta comercial. Si en realidad hubiera competencia como nos hacen creer, por ejemplo los costos de telefonía serían casi gratis, pero no lo son.

Explotación animal no humana :

Cierto grupo de especies animales a través de la historia de nuestra especie como civilización (hace aproximadamente unos 10 mil años atrás) se ha visto y tratado como objetos de los cuales podemos decidir por ellxs, cuando en realidad son individuxs tan iguales a nosotrxs en funciones vitales como el comer, dormir, defecar, relacionarse, sentir...

Me refiero a las especies animales que se usan para diversos fines (comida, terapias, experimentación, vestimenta, diversión, ...) en beneficio de la continuación de la civilización que empezó su existencia y la mantiene con una base antropocéntrica (la idea de la especie animal humana como centro y fin supremo de todo el universo) sumada de otras bases autoritarias que le han otorgado expansión y fortalecimiento de sus dominios.

Esta explotación no pudiera ser posible si no tuviera un marco ideológico como lo es la tradición, las creencias, o la excusa más escuchada de “que hemos comido carne para sobrevivir a una etapa adversa”. Y claro, eso no lo negamos sobre la supervivencia, pero ese tiempo ya pasó, y antes de eso no comíamos carne ni aprisionábamos a nadie para usarlo de diversas formas, eramos tribus recolectoras osea recolectábamos frutas verduras y raíces que podíamos encontrar en cada lugar que íbamos como producto del nomadismo el cual toda especie animal hace por diversos motivos entre estas las de una renovación ambiental. Los desechos que deja cierta especie que habita un espacio, es mejor aprovechada por otras destinadas a ese consumo debido a su fisiología y así se vuelve un pacto ecológico de equilibrio con el entorno donde nos desenvolvemos. A eso le sumamos al clima y su variedad dada en estaciones, al período de crecimiento de la flora y de la fauna. Todo tiene relación y el equilibrio es parte de ello, algo que hemos perdido desde que asumimos el papel de animales humanxs civilizadxs (domesticacxs) en el cual el lenguaje tiene pieza clave ya que hasta ahora es difícil escuchar que muchxs de nuestra especie se asuman como animales humanxs, muy contrario a eso reniegan de su animalidad como algo negativo humillante despectivo y atinan a decir que son humanxs y las raras veces que aceptan ser animales también sacan el tema de la racionalidad. No se dan cuenta que la racionalidad es algo que también nos ha alejado de nuestra animalidad de nuestro salvajismo de nuestro verdadero sentido de libertad.

En esta explotación, la sociedad antropocéntrica desea ampliar sus dominios introduciéndose a la naturaleza salvaje, tal es que vemos ya granjas de animales salvajes como granjas de cocodrilos, bizones,... para vestimenta, granjas de delfines para diversión terapia educación ... períodos de cazería de ciertas especies que para su aceptación en la población se hace previamente toda una campaña de “culpabilidad” a dichas especies para que “no halla quienes se opongan porque será algo por el bien común” tal como el caso de perrxs ferales, de zorrxs, pumas, murciélagos ... a quienes responsabilizan de comerse los ganados y de “atacar a la población” o de “contraer la rabia”, ... Si en realidad tenemos un pensamiento crítico podemos hacer las investigaciones de diversas perspectivas y nos daremos cuenta que dichas especies son especies cazadoras y por ende es normal que coman ganado etc, pero a diferencia de lxs cazadorxs modernos de nuestra especie (con fusil, escopeta, torres de vigilancia, vinoculares, luces, sonidos distractivos o atrayentes,... en fin diversas técnicas y avances tecnológicos para hacer de su cazería un juego de nintendo y no un acto de equidad de condiciones en el cual o puedes cazar o puedes ser cazadx), las otras especies animales además de hacerlo para sobrevivir lo hacen respetando y manteniendo el equilibrio del ecosistema al cual pertenecen. No lo hacen por placer ni para tener sus cabezas como trofeos, ni para tomar sus tierras, ni demás motivaciones supremacistas.

Explotación de la tierra:

Suelo, subsuelo, aire, mar, debajo del mar, volcanes, minerales, ríos, lagos, bosques, desiertos, montañas,...

¿qué parte del planeta no se nos ha ocurrido explotar o tomar dominio?

El pensamiento antropocéntrico es fuerte y destructivo, lo quiere dominar y controlar todo.

Es un suicidio a la vez eso de querer dominar y controlarlo todo, porque ni se ha comprendido al 100% las relaciones de equilibrio que hay dentro del planeta, o talvés si lo sepan quienes tienen esos pensamientos, de hecho que lo saben. Pero es algo que nunca aceptarán porque sus ansias de dominación son más grandes que sus ansias de libertad real, pero esas ansias de dominación son a su vez producto de sus sentimientos de inferioridad que les sumerge en el miedo de no aceptarse tal como son y buscan constantemente de alguna forma u otra hacerse con el control y dominio total.

Ya quisieran renovarse como lo hace el mar, ya quiseran volar sin tecnología como hacen las aves, ya quisieran esa visión de lxs felinxs por las noches, ... pero en lugar de amarse comprenderse y aceptarse tal como son, reniegan y toman esas cosas que no pueden hacer como discapacidades.

He ahí el nacimiento del posthumanismo, que tiene como etapa transitoria al transhumanismo y como fase final a la postbiología.

El posthumanismo parte de la idea de que la condición humana (ni siquiera se asumen como animales ya) es inferior, es limitante. Otra vez el sentimiento de inferioridad tomando el control de sus pensamientos y sus futuras acciones. Por eso respaldados por el avance biotecnológico y una base filosófica decepcionada de nuestra condición de animales humanxs, han emprendido un viaje sin retorno hacia el idel postbiológico. En principo es la superación al ser humano convirtiéndose con la ayuda de la biotecnología en posthumanxs y hasta usan el símbolo (H+) para sentirse más que “lxs humanxs” al cual algunxs que promueven esa idea han llamado “los nuevos simios de la era postbiológica” a quienes no quieran “mejorarse” o “superarse”.

Luego viene la postbiología que es ya la etapa final a esa superación mediante la eternidad, para eso aseguran colocar los recuerdos, experiencias, ... en archivos digitales y subir todo eso a una máquina robótica o servidor, diciendo que solo así se mantendrá la consciencia por la eternidad. Aseguran que la consciencia es solo recuerdos, experiencias, etc... y que una vez subido esos datos podemos seguir viviendo en otros cuerpos ya renovables, inmortalidad.

Y no, no es delirios de mi parte ni delirios de su parte, es ya casi un hecho al menos están en avances. Solo basta ver como lo digital nos ha sumergido en el cotidiano, no solo nuestras relaciones amicales amorosas etc son digitales, ¿ya qué prcentaje guarda fotos en físico? sino también los datos laborales expedientes curriculums recibos pagos etc, las formas de diversión tv hd 4k juegos en “realidad virtual”, educación maquetas 3D que reemplazan la experimentación animal en las universidades, zoológicos en 3D, ... y hasta las nuevas formas de lucha contra las diversas opresiones sean de manera reformista mediante junta de firmas

Digitales hasta las publicaciones compartidas por la web cuyo dominio total lo tienen las empresas creadoras de los servidores públicos “gratuitos” de páginas webs hasta de las “más seguras” y hasta las webs de uso federado donde se dice que cada usuarix tiene el control total de sus datos pero es una nueva forma de no hacer que nos alejemos de las redes al creer que estas pueden ser justas respetuosas y no controladoras de nuestra info personal o colectiva. Hasta hay que tener cuidado en caer en el discurso civilizado reformista de lxs “anarcx”capitalistas y cyber”punks”que promueven el bitcoin y demás para seguir el mismo modelo de economía el cual pone a todo y todxs precio.

Es un hecho que así como la explotación de la tierra se ha vuelto cada vez insostenible sea física o moralmente, generando incluso fuertes manifestaciones como la del G8, G20, etc...

El capitalismo, El Estado y la Tecnología (otra forma de Poder que va abriéndose camino para finalmente derrocar al capitalismo y al Estado) ya tienen “la solución” para así frenar todo impulso revolucionario, y otorgarnos nuevas formas de explotación “sostenible” “amigable con la naturaleza”, “libre de crueldad”, ...

Así nos venden la silvicultura que trata de talar un porcentaje de bosque para que el otro porcentaje aún de pié sea usado para otra temporada y el porcentaje deforestado pueda crecer nuevamente hasta su próxima deforestación. Hace mucho vi una publicación en una revista de NATGEO en la que la llamada “mariposa de arizona”, una activista ambiental que en su tiempo fue criticada por gente del Frente de Liberación de la Tierra (FLT) y del Frente de Liberación Animal (FLA) por su pensamiento reformista y su afán de protagonismo que fue estartégicamente usado por algunas empresas y los medios de comunicación masiva, regresó a ver a la Secuoya (es un árbol de casi 100 metros de alto que hasta le puso nombre) la cual defendió de manera mediática y logró salvar. Ahí nació la aplicación de la silvicultura en esa zona de Arizona Estados Unidos. Dicha activista en su reencuentro con aquella secuoya saludaba a la empresa Redwoods su iniciativa de aplicar la silvicultura diciendo que ese es el único camino para una convivencia entre la explotación de la tierra y el capitalismo. Es lógico que a esa activista nunca le importó la represión que vivieron lxs demás manifestantes y hasta la muerte de unx de ellxs al dinamitarle su auto, acción que fue hecha por parte de gente paga de las empresas que en esa época querían deforestar todo ese bosque. Tampoco le importó el encarcelamiento de compañerxs del FLE y FLA.

Diversas formas de capitalismo e industria verde vemos hoy en día, creoq ue estas son ya más visibles como las campañas de la prohibición de bolsas de plástico cuando el plástico no solo está presente en esas bolsas sino en gran porcentaje de la industria (como la pc que estoy usando en este momento) pero al cual los medios de comunicación masiva junto al Estado y al Capital solo reducen dicho impacto a las bolsas de plástico. Es obvio que lo hacen para que la gente siga consumiendo como en el llamado “blackfriday” o como ahora en campañas navideñas año nuevo etc y los demás días son casi lo mismo solo que en menos intensidad.

Vemos también el uso de la transgenia como “alternativa” al modelo de agricultura (invasiva y controladora del suelo, agua y aire, e insectos y otras especies animales) para según ellos evitar menos gasto en el uso de agua, insecticidas, etc... imponiendo el modelo de elección de la industria sobre que vitaminas, minerales, forma , tamaño, color... va a tener cada fruta o verdura al cual le llaman “producto”, para su crecimiento, colocando inclusive veneno (orgánico o inorgánico) dentro de cada semilla para “evitar la plaga de malas hierbas o insectos”. Desde luego que eso genera un desequilibrio ambiental y en la biota ya que cada insecto, planta, hongo, etc se relacionan entre sí para una renovación y alimentación de suelo agua y aire y compartir de nutrientes etc .. Con esa biotecnología siguen rompiendo equilibrios que no aceptan que existen o quieren cambiar a su antojo quizá para fomentar una eugenesia mundial mediante la alimentación que poco a poco deteriora el sistema inmune debido a los aditivos puestos y a la mutilación de minerales primarios para su crecimiento. Nos quieren hacer creer que solo el nitrógeno, carbono, azufre y calcio alimentan el suelo o a las plantas. Eso lo pueden ver en los fertilizantes que se venden a nivel comercial. Cuando en realidad son más de una decena de minerales que intervienen para la verdadera nutrición del suelo, agua y aire (para los gases u elementos que velarán por la obtención de lluvias respetando la etapa propia) y posteriormente de las plantas y de nosotrxs lxs animales.

En esta fecha consumista llamada Navidad y la Fiesta de Año Nuevo :

Se sabe también que cada año menos gente por cuenta propia decide cenar pavo o cerdo como dicta la tradición. Entre diversas razones, está la de ya no ser parte de una opresión como la es el hacer uso de las vidas y libertades de pavos y cerdos para terminar siendo una cena impuesta por la tradición sea del origen que sea, pero que termina perjudicando a seres tan iguales a nosotras en los aspectos fundamentales de nuestras vidas: comer, dormir, relacionarse, sentir, ... .

Nos causa alegría que más gente se una al camino de ir erradicando tradiciones opresivas como la esclavitud humana, zoológicos humanos, pies vendados en China, los eunucos, viudas a la hoguera, sacrificios religiosos de bebés y chicas vírgenes, asesinatos a pedradas a mujeres y homosexuales, ... sexismo, racismo, homofobia, xenofobia, corridas de toros, peleas de gallos, peleas de perros, cenas navideñas de pavos y cerdos, uso de otras especies animales para diversos fines, ... estas últimas están en camino a la erradicación total.

Aunque ya hay especies animales usadas en estas fechas navideñas en año nuevo y en todos los demás días del año, condenadas al aprisionamiento de sus cuerpos y posterior matanzas, aceptando con rabia que alguna vez fuimos también consumidorxs, con rabia también entendemos que es un proceso de deconstrucción y cambio en nuestras vidas inculcadas por las diversas culturas con tradiciones ideologías etc.

Depende de qué tan comprometidas estemos con la libertad, para acelerar el paso, hacerlo más lento o no ser parte de dicho camino.

Y también depende de quienes ya nos vamos desprendiendo de esas opresiones para hacer lo nuestro y acelerar el camino hacia la liberación total.

Nadie será libre, hasta que todxs lo seamos.

Algunxs animales