Conversatorio antiespecista. Desde una perspectiva antiautoritaria

Además...

Plaza de Acho : Especismo y otras formas de dominación

Sábado 13 de octubre 2018

06 de la tarde

Lima, Región Perú

Planteándonos reforzar espacios sin presencia ni actos opresores:

No machxs No fachxs Ni humo Ni alcohol

Cuando se habla de liberación animal se suele mencionar solo al veganismo al antiespecismo o al frente de liberación animal. Pero en realidad es una lucha que trasciende mucho más, abarcando también a nuestra especie animal humana tanto en lo físico lo emocional lo psicológico lo ideológico etc... Así mismo se expande hacia el respeto de los ecosistemas que es donde vivimos nosotrxs y otras especies animales, reforzándolo con el respeto a otros grupos llamados reinos (vegetalia, monera, fungis, protista) que son parte de nuestra subsistencia y la del planeta y también parte del planeta como lo somos todas las especies animales.

Nuestra subsistencia total o si quieren decirlo la del planeta, no es infinita, pero tampoco quiere decir que tenga fecha de caducidad como se ha ido pregonando a lo largo de la historia por distintas vertientes. Esta subsistencia se mantiene debido a las relaciones de equilibrio que en un principio dieron el proceso de nuevas formas de vida desde gases diversos, hasta la ahora ya conocida relación de vida, muerte y retroalimentación entre los elementos de la tierra y todxs lxs seres bióticxs y abióticxs que habitamos y a su vez formamos parte de este planeta.

Podríamos entonces decir que liberación animal y anarquía son lo mismo, aunque por ahí en la historia no se halla entendido así y producto de eso entre otros surge la idea positiva de que no hay anarquía sin liberación animal ni liberación animal sin anarquía. Aclarar este concepto primario en el supuesto caso se muestren trabas para entenderlo, podría tardar mil años de debate, ya que cada “bando” sacaría sus libros o pdfs más antiguos ilustrados pesados ... para intentar rebatir esta idea o defenderla. En ese caso sería caer en el rollo del estancamiento no sé si ideológico pero por ahí va la idea, y de esos estancamientos ya hemos visto mucho y el daño que le ha hecho a cada movimiento denominado emancipatorio. La historia, la memoria, teoría, conceptos, términos, errores y aciertos son importantes, no estoy negando eso, solo que cuando todo o alguno de lo mencionado se vuelve un instrumento para estancar la lucha, es necesario superarlo mediante la reflexión, el aprendizaje y la autocrítica respectiva a lo mencionado. De lo contrario seríamos lo que desde el colegio quisieron que seamos, máquinas obedientes y memorizadoras de todo lo que se nos impuso en horarios de clase y fuera de ellas con las tareas asigandas, sin pensamiento propio. Yo me resisto a eso, e imagino que quienes han adoptado las ideas antiautoritarias también lo hacen.

Además algo que suma a esa lógica del estancamiento y sabotaje de hecho, es la reconocida sectorización de luchas, una estrategia de quienes ejecutan la dominación para hacernos perder el rumbo hacia la libertad total. Esta estrategia es reforzada usando un argumento común en todo movimiento que dice así “el sector por el cual luchamos es el más oprimido”, y quizás algunos sectores tengan razón, pero caer en ese argumento común es menospreciar las demás luchas al priorizar o abarcar solo la que se defiende como si las opresiones no tuvieran conexión unas con otras. Entendamos ya entonces la importancia de ir estirpando cada forma de opresión conocida o recién expuesta, y esto no significa abandonar el movimiento del cual formas parte, sino es una invitación a formar lazos con otros movimientos aportando con conceptos, experiencias, críticas, autocríticas, ideas, estrategias, etc... hacia una verdadera libertad para todxs porque nadie es libre hasta que todes lo seamos.

Entonces si ahora nos damos tiempo para este conversatorio antiespecista, y en ello hablar de veganismo antiespecismo sensocentrismo liberación animal ecologismo antipatriarcado xenofobia fascismo etc ... que sea para compartir algunos conceptos ideas experiencias sentires etc ... como herramienta para visibilizar toda opresión; Más no para estancarnos en lo 100% teórico u otra forma de estancamiento.

Es el amor por la libertad, aquella motivación para ir rompiendo cada eslabón de esta larga cadena llamada dominación, la cual no ha sido forjada solo por les opresores, sino también por nosotras mismos sea con nuestro silencio o con nuestra participación sea por falta de conocimento o por la apatía. Pero siempre será un lindo día cada vez que reflexionemos al respecto y nos encaminemos a enfrentarlo y cambiarlo o al menos a intentarlo.

Es así que en esta ocasión se tocará el tema del antiespecismo, no para mostrarla como la lucha más “importante o consecuente o ética etc”, sino para mostrarla como otra forma más de dominación ante la opresión especista la cual no debe pasar desapercibida. En fin, ninguna opresión debe pasar desapercibida.

Del antiespecismo se dice muchas conceptos y se lleva a cabo de diversas maneras tanto en difusión como en acción.

Se dice que es la lucha contra la opresión hacia solo otras especies animales.

Se dice también que es la lucha contra la opresión hacia toda especie animal incluída la nuestra.

Se dice además que también abarca a la opresión contra las plantas, como lo hace la agricultura, porque también son especies vivientes.

O hacia la opresión de otras especies de otros grupos llamados reinos.

Yo trato de juntar todo eso y articularlo con el tema de la libertad, y se me viene a la mente algo que leí en un texto que decía algo así “solo en la naturaleza salvaje se podría decir que no existe el especismo porque no hay relaciones de dominación, osea no hay cárceles ni súbditxs etc... y el cazar (o matar a quien caza en defensa propia o matar por alimento sin ser animal predadora) es un acto natural que se lleva a cabo bajo una necesidad fisiológica y no con afán de ser superior a lxs demás. Son actos que se hacen desde una relación de libertad e igualdad de condiciones. Aunque suene convincente aquel argumento o similar que un león tiene las de ganar que un ciervo porque es más fuerte y tiene garras y colmillos y es además carnívoro, no están tomando en cuenta quizás por desconocimiento o porque de hacerlo tumbaría su propio argumento, que un ciervo puede adquirir de manera más fácil su alimento en bosques o praderas solo que tiene que cuidarse de no ser cazado. En cambio el león tiene que recorrer largas distancias maquinar un plan para la caza y lograrlo para comer y no sucumbir en el intento fallido, no siempre el león tiene una caza perfecta por más débil que se vea la especie cazada esta puede o responder el golpe o hecharse a correr o escapar entre los árboles o las cuevas donde el león no cabe. Además toda especie animal da lucha ante cada acción en contra de su vida, algunas veces logran escaparse, otras hasta logran matar a su cazador/a. He ahí la llamada igualdad de condiciones”. Y este relato inclusive está adaptado a aquellas tribus de animales humanxs, no las que salen el tele haciendo ecoturismo o que les llaman no contactadas y ya tienen años de contacto con religiones instituciones del estado o la empresa privada mediante las ongs, cuya relación con su entorno es de equilibrio y libertad, que cazan solo cuando es temporada o hay un número creciente de superpoblación y no es que cazen todos los días o cuando se les antoja. Teniendo en cuenta que su dieta alimenticia es mayormente a base de plantas.

En este conversatorio se expondrá el antiespecismo desde una perspectiva antiautoritaria, tomando en cuenta las diversas posturas y las reflexiones necesarias para reforzar la lucha por la liberación total.

Sobre Plaza de Acho

Además se hablará sobre la Plaza de Acho y las formas de dominación que ahí se reproducen como lo son el especismo, sexismo, clasismo etc.. Aclarar también que aunque algunxs consideren el tema de Plaza de Acho como una campaña monotemática que “perjudica” a la lucha antiespecista, desde como lo veo y trato no lo es, porque no solo me enfoco en la opresión hacia los toros que al parecer es como lo ven lxs detractorxs al llamarlo campña monotemática o talvés lo entiendan así debido a que es cierto que algunas agrupaciones animalistas solo enfocan su lucha hacia el maltrato del toro y se olvidan del uso en sí que se le hace a cierta especie así no sea maltratado o asesinado y no profundizan su crítica hacia el uso del toro y otras especies que también son aprisionadas y ejecutadas en mataderos y otros lugares.

Recordar también que en dicha plaza, también se usó y se ejecutó a otras especies animales como osxs, tigres y/o leones, perrxs, ...

Recordar también que en plaza de acho no empezó la tauromaquia en esta región llamada Perú, empezó mucho antes en otros departamentos y en otros lugares de la misma ciudad Lima.

Y recordar también que este año, dicho uso y matanza no empezará recién el domingo 04 de noviembre,

empezará el sábado 20 y seguirá el domingo 21 con dos días de tauromaquia nombrada como “Festival de la amistad” que consiste en promover el lazo entre toreros profesionales y aficionadxs esta vez de España, Francia, Ecuador, México y Perú como acto de fortalecimiento de la opresión en las mencionadas regiones, están organizando su dominación. Además se celebrará los 50 años de la Asociación de Toreros Aficionados (ATA). Pero para evitar el repudio de la población ante la extensión de las fechas de opresión especista que suelen ser 6 fechas (5 como parte de la llamada Feria del Señor de Los Milagros, y 1 fecha de novillada externa a esta), ahora serán 8 fechas en total este año, usarán una vez más la imagen de la niñéz y la pobreza económica. Aseguran que mediante su festival ayudarán a lxs niñxs del distrito del rímac que es donde queda dicha plaza de acho, mediante la recaudación de juguetes como pago por entrada para ver dicho espectáculo especista.

Luego de estas dos fechas, seguirá el domingo 28 de octubre con una novillada donde se usarán toros de edad temprana a diferencia de los toros que son usados en las llamadas corridas de toros de las siguientes fechas (todos los domingos siguientes desde el 04 de noviembre hasta el domingo 02 de diciembre). Esta fecha de la novillada suele pasar desapercibida por colectivos animalistas y hasta veganos, porque aseguran que como no hay gran asistencia de público, no es mediático por ende no es estratégico manifestarse ese día. Que prefieren ahorrar esfuerzos para recién el domingo 04 de noviembre. Quien tenga dudas de esto visiten las páginas webs de la tauromaquia y de las páginas web o de facebook de agrupaciones animalistas o veganas.

Se les espera para que esto sea un compartir horizontal en todo sentido, y no un mero taller jerárquico de alguien que expone y lxs otrxs escuchan, ni sea un debate con afán de ganar.

*algunxs animales de ciudad*