Animales sin techo

La Conversa se realizará los días miércoles 16 y jueves 17 de mayo con posibilidad de repetirse o extenderse el sábado 19.

El horario es a partir de las 5pm hasta donde nos vayamos despidiendo, que suele ser plan de 9 o 10pm o quien sabe.

Se recomienda traer comida vegan porque es un espacio antiespecista (al menos frutitas siempre hay, pero a veces se acaba rápido L ) y abrigo pal frío, ya que estaremos en algún parque de esta cárcel ciudad tratando de reconectarnos aunque sea un ratito con el calor y amor del suelo y habitantes de aquel parte elegido.

Siendo un tema del que si se hable o no, muchas veces se hace desde una perspectiva altruísta no acorde a la libertad. El altruísmo si bien es cierto es una forma de sentimiento que impulsa a ayudar a otrxs, pero lo hace desde una posición de privilegio por parte de quien ayuda. Quienes lo practican no suelen cuestionarse sus privilegios, que en realidad son lo que les genera esa realidad a quienes ayudan. Quienes se cuestionan esos privilegios deciden atacar la raíz del problema que en primera instancia en este caso es desprenderse de ese privilegio, y se avocan a cambiarlo todo para que ya no haya privilegios y por ende desigualdad y jerarquías de cualquier tipo.

Creemos que hay que dejar ya de gradualizar la importancia de los asuntos, no en el sentido del análisis y prioridades, sino en el sentido de que porque no afecten en cantidad o en profundidad no sean considerados importantes esos asuntos para tomarlos en cuenta.

En esta conversa se tratará de analizar desde una perspectiva antiespecista antiautoritaria la realidad de lxs animales afectadxs por estas imposiciones de concreto verticales cuadriculadas artificiales,... antropocéntricas llamadas ciudades. Las ciudades han sido edificadas para alejarnos en su totalidad esa relación de equilibrio que teníamos con la naturaleza, con nuestro propio instinto animal. Lo mismo queremos hacer con lxs otrxs animales que viven y hemos traído a las ciudades para diversos fines que no son para nada un pedido por parte de ellxs. Entendiendo que donde ahora hay ciudades, antes ya existía un ecosistema que funcionaba en equilibrio con sus habitantes, sea este ecosistema desierto o boscoso tenía su razón de ser tenía su importancia dentro del equilibrio de la biodiversidad del planeta. Osea al edificar las ciudades no solo se ha disminuído o extinguido la flora, sino también se ha disminuído extinguido y desalojado a la fauna presente en cada ecosistema invadido por la edificación de las ciudades. Las ciudades no son espacios para vivir en libertad, son espacios para vivir en dependencia y miedo a ser castigadxs por lo establecido que equivale a no poder realizarnos como individuxs libres que alguna vez en la historia lo fuimos.

Concluímos que las ciudades han sido edificadas para exclusividad de nuestra especie animal humana que tras un proceso de domesticación ha decidido reducir y cambiar su nombre a “la humanidad” o “humanx”. Ya pocxs nos consideramos aún animales, o animales humanxs en todo caso.

Dentro de esta exclusividad como especie, se han desarrollado otras exclusividades, sean estas de acuerdo al sexo, raza, coeficiente ... o por clases sociales. Si entendemos que darle exclusividad a alguien, es dejar de lado a otrx/s, entonces entenderemos que esa exclusividad es en realidad algo arbitrario y por ende discriminatorio.

Tomamos este tema, no solo para conocer el como es la vida en las calles, sino para descubrir la raíz del problema y el conocer o dar a conocer como vivir y/o sobrevivir mediante habilidades entre otras el reciclaje. Desde luego que tampoco se pretende a solo quedar en un grupo de estudios, sino en acciones posteriores individuales o colectivas para aportar en cambiar esta realidad radicalmente. No queremos hacer de las ciudades algo menos insoportable para vivir, sino espacios donde podamos vivir en libertad cual lo haríamos en los bosques que aún no son infectados por la lógica antropocentrista.

Tampoco es nuestra intención el verles y tratarles como “pobresitxs” (a quienes viven en las calles), ni promover el asistencialismo ni mucho menos en caer en lógicas y acciones autoritarias como el encerrrles en albergues o en nuestros propias casas o en orfanatos o asilos, ... Tampoco creemos que la solución sea exterminarles ( ni por inyecciones letales humanitarias “para que no sufran”, ni alimentándoles con esterilizadores y/o anticonceptivos dentro de la comida a repartir gratuitamente, ni por ningún otro medio), así como tampoco creemos que la solución sea esterilizarles. No solo nos hemos referido a lxs animales no humanxs, sino también a lxs animales de nuestra especie.

Desplegamos entonces algunos temas que creemos ayudarían a conocer más sobre el tema inicial “animales sin techo”, y además podrían fortalecer su comprensión:

-Las ciudades como espacio de control y dominación.

-Domesticación.

-Albergues para animales humanxs y no humanxs.

-Vivir y sobrevivir: El caso de Diógenes y otrxs animales.

-Urbanismo e Inmobiliarias.

-Propiedad privada y Mercancías.

-¿Ciudades inteligentes y ecosostenibles (smart cities) ó Deconstrucción y Recuperación del equilibrio natural?

Reiteramos que no acá no hay cabezas, solo alguien/es que exponen y proponen temas y demás

Y alentamos a ir nutriéndose del tema o ir acordándose de experiencias para compartirlas y aprender todxs ;)

Les esperamos