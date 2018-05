Parque de las Leyendas – Crónica de un Plantón por el cierre definitivo de sus prisiones

Domingo 06 de mayo 2018

Un grupo de individuxs nos autoconvocamxs afuera de la Cárcel Parque de las leyendas, entre volantes, pancartas y arengas difundíamos el mensaje de la libertad ( lo que lxs visitantes por esa carga cultural antropocentrista no saben o en todo caso no desean reflexionar mostraban ) y también visibilizábamos nuestra indignación ante el aprisionamiento normalizado de lxs demás animales en la sociedad. Algunxs veníamos por primera vez, otrxs ya conocíamos cómo es que se desarrollan estos plantones tanto de nuestra parte como de parte de lxs que defienden el encierro.

Suele repetirse la lógica de “policía/vigilante bueno y policía/vigilante malo”, y eso lo sabemos.

Es entonces que con gestos amables, nos pedían que nos vayamos, y ante la negatividad de nuestra parte subieron la oferta: “pueden quedarse pero sin gritar”. Creemos que para eso nos hubiera bastado viralizar nuestra indignación por internet (sin desmerecer la labor de quienes lo hacen y a la vez son consecuentes con sus pedidos tanto en lo virtual como en lo real) y nos hubiéramos evitado el enfrentamiento. Conociendo que la calle es dura, que las autoridades siempre velarán por el bienestar del orden establecido que en este caso son las prisiones de lxs animales no humanxs y que lxs asistentes a ese recinto cárcel están en su mayoría normalizadxs por este sistema cárcel, sabemos que estamos expuestas a todo. Creemos que negar eso, nos jugaría siempre en contra. Instamos a todxs a conocer y/o analizar estos detalles que creemos son también importantes para la lucha. No creemos en victimismos ni en sanciones si por parte de las autoridades hay agresiones, pues la misma autoridad (sea institucional con represión y legalidad incluída, o psicológicamente el ejercicio de esta) ya es en sí una agresión a la libertad de todxs.

Claro que no todo siempre sale como se proyecta, y eso se cumplió esta vez, y es algo que se ha analizado y se va a implementar para futuras intervenciones o plantones.

Por ahí nos confiamos en sobrellevar el momento y el escenario, y es ahí que empezó el enfrentamiento. Ya para ese momento se acabó eso de “policía/vigilante bueno”, era obvio. Entre agresiones verbales y físicas de ambos lados, decidimos retirarnos, pues uno de los objetivos es incomodar a quienes defienden, promueven y normalizan el encierro. Así como también lo es la difusión del mensaje de la libertad y la invitación al cuestionamiento sobre como nos relacionamos con ese tema. Algo no curioso es que por parte de quienes defienden el encierro, sumado a una que otro ambulante que sacaron cara por los vigilantes porque “les malográbamos el negocio” (una excusa barata pues lo real era que se conocían con los vigilantes y/o querían agraciarse con ellos para que a ellos no les hostiguen- lxs hostigadxs apoyando el hostigamiento) que también agredieron y también recibieron J soltaron frases machistas como “A esto expones a tus mujeres”, entre otras. Ante esto último no pretendemos que las agresiones no sean machistas, pues igual seguirían siendo agresiones, ni tampoco pretendemos quedar como las víctimas. Pretendemos visibilizar que ante toda forma de represión, el machismo siempre estará presente no solo en insultos sino en contacto físico, y que ante eso tenemos ya que defendernos y agredir a quienes nos agreden.

Siempre habrá cosas por mejorar, pero reconforta que estamos completas y seguimos en la lucha.

Lo de nosotrxs fué solo un momento de agresión y respuesta, pero lo de lxs animales no humanxs aprisionadxs en el parque de las leyendas y diversas formas y centros de encierro es algo diario por toda su vida en cautiverio. Es por eso, por la naturaleza misma que intentan depredarla y domesticarla y por más motivos que se tiene que lograr el cierre definitivo del Parque de las Leyendas como de toda prisión animal (laboratorios, mataderos, fábricas, ...).

Las pancartas decían :

“Liberación animal, hasta que la última jaula sea abierta”

“Los zoológicos no existen porque haya tráfico de animales. Hay tráfico de animales porque existen los zoológicos”

“símbolo de liberación animal (humana y no humana)”

Por un mundo en libertad ...

¡ Ninguna agresión Sin respuesta

Ningún encierro Sin indignación y rebeldía

Hasta que la última jaula sea abierta !

Neron Sanson