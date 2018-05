Plantón por la misma libertad

Parque de las leyendas – domingo 06 de mayo – a partir de las 10 am

¿ Por qué “Plantón por la misma libertad “ ?

Porque nos reconocemos como animales, y queremos la libertad de toda especie animal, sea cual sea su prisión y sea cual sea los motivos de ese aprisionamiento. Jamás aceptaremos justificación alguna para el encierro. También hubo una época donde algunas individuos de nuestra especie fueron encerradas en zoológicos para su exhibición y todo argumento que intentaba sustentar dicho encierro.

*Animal de la primera foto, zorro amaestrada usado en una Guerra. Animal de la segunda foto, zorra usado en Zoológico de Argentina. Animal de la última foto, infante de nuestra especie usada en el Zoológico de Bélgica, solo por pertenecer a una tribu la cual “deseaban proteger” de las invasiones.*

Ultimas noticias sobre el Parque de las leyendas es que aprovechando esta fiebre por el mundial (de un deporte –fútbol- tomado por el capitalismo donde sus partícipes y sus habilidades tienen precio) Rusia 2018, desde fines de marzo ha venido una Comisión de autoridades desde Rusia para reforzar y agrandar los lazos de la mercantilización y del control de nuestras vidas y la de las demás especies animales. Entre varios puntos que han plasmado en sus reuniones tenemos una que ataca directamente la libertad no solo de las especies animales aprisionadas en el Zoo Parque de las leyendas, sino también la de las especies animales que han pactado traer desde Rusia “para darle más variedad” al parque de las leyendas y al zoológico de moscú. Perjudicando aún más a estas especies animales a traer y llevar, por un motivo más, el clima distinto de rusia y el de perú. Se les desea intercambiar a estas especies animales cual figuritas de Panimi. El mundial de fútbol no es solo un torneo que nos permite ver a jugadores de varias regiones juntos demostrando sus habilidades y destrezas deportivas. El mundial es para quienes lo promueven, una oportunidad una vitrina para la expansión del mercado de las inversiones tanto de la región organizadora como de las regiones participantes. En este caso entre rusia y perú, se compartirán los avances en tecnologías, gastronomía, control a través de la insignia de la seguridad y su vigilancia total, empresarial, arte monetarizado, transporte y propuestas de proyectos de infraestructura vial, modelos de zoológicos, ... con la finalidad de firmar contratos para sellar su inversión mutua.

Desde luego la libertad de estas especies animales, es lo que menos importa a estos carceleras autoridades, y es por eso que pretenden a nivel mundial forjar un nuevo modelo de prisión zoológico para que este sea aceptado al 100% por la población, ya que el despertar de la población hacia estas prisiones se ha incrementado estos últimos tiempos, y la misión de los carceleras es reformar las prisiones para hacerlas más aceptables y hasta agradables. Que el público sienta que está siendo parte de la conservación al comprar sus boletos de entrada, y así esto tape el real mensaje que se manifiesta en los zoológicos, que es la forzada carencia de libertad.

A los motivos forzados y manipulados de “educación, esparcimiento y refugio” le han añadido el motivo de la “conservación”, para maquillar aún más el encierro. ¿Qué podemos aprender del encierro de una especie animal, si esta no se podrá desenvolver y trasladar tal cual sí lo podría hacer en libertad?.

¿Podrías tú o yo, desenvolvernos igual que lo hacemos fuera de una cárcel, estando dentro de una?.

Solo se conserva lo que y a quienes se sabe van ser perjudicadas con diversas acciones económicas y de dominación de una sociedad que se alimenta del pensamiento antropocéntrico de atribuirse la potestad de ser dueña de todo el universo y sus habitantes para poder así decidir sobre sus cuerpos y libertades.

Otra consecuencia más de ese pensamiento es que diversos grupos que se atribuyen esa potestad chocan en interéses y terminan peleando por el control total de las áreas a dominar. Y eso desata en guerras por el control de la dominación, tal cual ha sucedido hace poco con bombardeos que han intentado justificar y con amenazas de responder a esos ataques que a las finales termina afectando la salud del planeta y a la integridad de sus habitantes bombardeadas de toda especie: animal y vegetación. Las consecuencias de las guerras, raras veces tiene alcance personal a quienes las promueven.

Desde acá lanzamos un rotundo rechazo a toda guerra con fines de dominación, por los motivos ya mencionados y entre otros por ser también un escenario preparado por la industria armamentista para reforzar sus dominios con su venta de armamentos y con la experimentación animal (humana y no humana) para sus nuevas armas químicas y el uso de diversas especies animales directamente en escenarios de guerras. En tiempos actuales, las delfines han sido usados como espías, llevándoles a zonas enemigos con cámaras colocadas en su cuerpo. Ante el conocimiento de esto, las tropas enemigas mataban por igual a cualquier delfín que viesen fueran delfines utilizados con fines bélicos o no (pues no podían distinguirles). También han sido utilizados para matar a buceadores enemigos, instalando agujas con CO2 comprimido en sus hocicos. No es la única ni la última especie en haber sido usada en guerras, pues con el avance de la tecnología se desea maximizar sus cuerpos para colocarles más agentes nocivos para “el enemigo”.

Si entendemos la libertad como un todo, y no como algo exclusivo para nuestra especie (animal también), entonces entenderemos que la libertad la deseamos todas las especies animales que habitamos este planeta. Si estás leyendo esta convocatoria es porque entre otras razones, quizás te sientas identificadx en esta lucha por la libertad. Mediante esta convocatoria se alienta a no entenderla como “alguien quien hace el llamado”, sino como un recordar que hay otros seres que necesitan y luchan por su libertad.

Hace poco en México se escapó un mono capuchino al cual hasta donde se supo no fué atrapada por lo dificil que la mono hizo esta labor a pesar de todo el equipamento tecnológico: dardos tranquilizadores, redes, acordonamiento policial, cámaras de vigilancia, drones, intercomunicadores, llamado a la población para delatar su ubicación, hasta el apoyo de algunos rescatistas animalistas de la SSP, cuatro elementos de Rescate de Fauna Silvestre ... que tienen las carceleros para hacerlo. Esperamos esté libre ya. No es la única ni la última especie animal que intenta y/o logra escapar. Solo basta indagar al respecto.

Hace poco se recrudeció el pensamiento xenofóbico en esta región debido a la presencia de venezolanxs en esta región, producto de la disputa por el Poder en esa región. La xenofobia es producto del patriotismo insertado en nuestras mentes con el amor a una patria (que nos la explican como el territorio en el que nacemos y nos encasillan en los registros de nuestros carnéts de identidad) que para su existencia como figura legal avasalló otras culturas, comunidades, etnias, ... ya existentes en los territorios donde cada patria con su respectivo Estado se instaló. Entonces sentirse orgullosa de una patria, es no conocer o en todo caso de no importarle lo que se desarrolló antes para el nacimiento de dicha patria. Volviendo a lo de la xenofobia, se vió algunos enfrentamientos más que todo verbales en torno a este pensamiento xenofóbico aprovechado por el Estado, el mercado y los partidos políticos. Pensamiento y práctica que también rechazamos rotundamente, pues además nos consideramos terrícolas y no aceptamos el encasillamiento a una patria. También rechazamos el uso de individuos de una especie animal (cerdos pintados con el nombre de los presidentes maduro y castro, y soltados en plaza san martín) que se usaron para burlarse y manifestar su rechazo a dichos personajes. Nadie tiene que pagar con su integridad por las acciones repudiables de gobernantes de turno (que ningunx se salva) que desde la sumisión de nuestras votos y nuestra fé en el Estado, les entregamos y/o se toman el Poder a su antojo. El Poder ha que destruirlo, y no obtenerlo. Mientras haya gobernantes, habrá gobernadxs. Que nuestra lucha por la libertad rompa las barreras de las jaulas, los límites de los países y derrumben las ansias de dominación.

¡ L a m i s m a l i b e r t a d , p a r a t o d x s !

Neron Sanson