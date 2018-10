Fuego a toda opresión, opresorxs y sus defensorxs y sus argumentos.

El machismo no es solo la actitud con la que solo alguien del sexo masculino agrede a alguien del sexo femenino, es también la actitud misma de la prepotencia de mostrar superioridad mediante la fuerza y renovada su táctica con la astucia (chantaje sentimental hacia la pareja repitiendo una y otra vez ke en realidad le ama y/o usando a lxs hijxs "pa ke no crezcan sin su padre"...), por lo tanto se replantea al decir que esta actitud machista puede agredir a personas de cualquier sexo y puede provenir de personas de cualquier sexo.

Igual como ocurre en los sexos, ocurre también con las identidades y/o sentires, es así ke el machismo siempre andará incrustado refugiado latente y no parará hasta ke nosotrxs lo hagamos detenerse. Unx machx no se apaga, se le apaga. Así ke es necesario este análisis para no darle cabida ni dejarle espacio x más chiquito ke se vea o sea por la cual seguirá reproduciéndose en otros cuerpos mentes y sentires.

El machismo no solo se reproduce en parejas (o tríos, ...) héteros, sino también en parejas (o tríos,...) homos. Negar eso es hacerle gran favor a la opresión y a kienes la ejercen se divierten y le apañan.

Es tan machista el esposo celoso (sea o no pegalón sin y con "argumento"), como lo es el bravucón del barrio ke anda intimidando a sus amigos. Así como el padre ke no se hace cargo de sus responsabilidades y usa el afecto a la madre para que esta le siga creyendo sus mentiras que justifican su irresponsabilidad mientras ella (apoyada o no en su familia) se las faja todos los demás días en ke el padre "al final de todos ejemplar xq hace lo ke puede, xq además es libertario luchador de lxs oprimidxs" no se aparece ni se manifiesta, ...Así como lo es el gilerito activista intelectual o en la cancha ... disfrazado de amigo ke ofrece (xq él no impone ni combina la miera con la comida) trago o porro a la compañera ke tiene problemas para luego "darle abrigo comprensión, apoyo, hombro, palabras reconfortantes... trankilidad en su cama" y no precisamente xq tengan frío o para descansar.

Lo mismo y al revés con los diversos sexos identidades y sentires.

Al igual ke el Estado no oprimiría (o sería menos su alcance y contundencia) si sus instituciones, funcionarixs, ideologías y argumentos ke le legitiman ese Poder esa opresión, no fueran asimilados y normalizados por la población y demás defensorxs de ese orden democrático y/o tecnocrático...

Con el machismo es lo mismo, sin toda esa ideología ke repercute en lo físico y psicológico y sin el aval de las amistades compañerxs de kienes repercuten actitudes machistas ke refuerzan la presencia de estxs machistas. Fieles creyentes de sus excusas, argumentos, ligeresas, celebrando sus chistes ke intentan minimizar conviertiendo cada denuncia en chisme o algo personal o exageración... Sí, así también se ha normalizado el machismo hasta dentro de movimientos (feminismo, punk, anarquismo, antiautoritario, ...) ke en teoría no deberían existir estas actitudes.

Pero ahí van lxs machitxs y sus seguidorxs siempre keriendo buscar un argumento contundente ke les convenza para dejar de seguir a sus líderes/as machistas, y para reclamar el por qué les han cerrado el espacio donde ellxs "desean aportar". Lo curioso es ke ni hay reflexión de por medio de lxs mencionadxs, y ante eso ¿ya para qué dedicarles tiempo ?

Incinera el machismo y toda forma autoritaria ke aún hay en tí, y no dejes ke vuelva a arder en tu corazón ni en tu mente.

Libérate y no estorbes en el proceso de liberación de otrxs, ni intentes seguir oprimiendo porque solo encontrarás nuestra rabia como respuesta.

Alguien kontra la cultura machista, sus ejecutorxs y sus defensorxs.