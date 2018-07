Nos volvemos a encontrar luego de un tiempito en el que algunxs hemos estado canalizando la ira y el amor respectivamente hacia lxs demás y hacia nosotrxs mismxs. Luego de reflexiones posteriores a aquellas 2 conversas en las que se ha aprendido mucho y se han afinado ciertos conceptos, estrategias y prácticas.

La teoría es aburrida y dogmática cuando no se va más allá, cuando se le usa para ponerse trabas en lugar de impulsos. La práctica en cambio es digamos distinta, pero oh, también necesita algo de teoría como hilo conductor a nuestras necesidades inmediatas y futuras. Creemos que ya hemos pasado esa “valla” de la teoría, por eso instamos a conversar de nuevo ya sobre nuestras propias experiencias y sobre como afrontaremos en adelante o como estamos ya afrontando esta realidad.

Colocamos la palabra “antiautoritario” pues a eso vamos, a destruir toda forma de autoridad como lo es el patriarcado, machismo, sexismo, y también el especismo, fascismo, estado, cientificismo, capitalismo, religiones, etc…

En estos últimos meses hemos visto en las noticias (sea oficial como no oficial) ataques a nuestra misma gente que protestaba de una manera en que ongs y demás grupos que se llaman feministas no hacen, osea enfrentándose a la autoridad uniformada como la judicial y plataformista, esas que intentan como sea el caudillismo, la pasividad, el victimismo y la total dependencia a un sistema que nos domina y controla a todxs, hasta a nuestros impulsos más rebeldes pues nos dicen hasta como protestar y contra quienes protestar. Esos hechos no se deben volver a repetir, al menos lxs agredidxs han afirmado que esta vez no correrán, porque para que lo sepan no corrieron por miedo – corrieron porque su ira estaba canalizada en la autoridad uniformada – pero no lo harán más. Y claro, no es nada nuevo, pues esas reacciones ciudadanas provienen desde el civismo que siempre ha infectado todo movimiento cuando empieza a arder la rabia y el descontrol de lo estipulado de lo normado (antes hétero y ahora lxs amigxs de la ley y el orden lo quieren homonormado). El rechazo está a todo lo normado, sea hétero o sea homo, sea de la burguesía o sea del pueblo, sea de cualquier parte, pues lo normado es opresión latente y constante. Y debe ser repudiado y confrontado.

Ni la ley, ni el estado, ni las empresas, ni lxs científicxs, ni la policía, ni las ongs, ni las religiones, … ningunx de ellxs son nuestrxs amigxs ni mucho menos nuestrxs aliadxs.

Mientras sigan teniendo el Poder en alguna de sus formas, seguirá habiendo opresión hacia cualquiera, por eso es importante rechazar no solo la lógica mercantilista, sino también la lógica del Poder con su orden y control.

Dicen que es imposible, vivir una vida en autonomía (sin estado, sin leyes sin capital, …). Que lo sigan diciendo mientras sus espaldas son azotadas o mientras las espaldas de obedientes y sumisxs son azotadas, nosotras no vamos más ni con ser azotadxs, ni con azotar a nadie –sea de la especie que sea – sea de la distinción que le deseen hacer por algún concepto.

Se reforzaron algunas leyes “contra el femicidio”, se han creado programas de telefonía, tv, radio y asistenciales de ministerios “contra el femicidio”, y un paquete variado entre los que se incluye algunos avances por la legalización del aborto (cual si este fuera la solución porque hasta casi ni se ha cuestionado el como el por qué y el cuando), y más … pero los femicidios, los golpes, la desigualdad, la inseguridad, la dependencia, el miedo, el delegar, … aún continúan. Entonces, ¿por qué seguir creyendo en ellxs?.

Creamos en nosotrxs mismxs, porque nadie nos dará libertad, más que nosotrxs mismxs.

La cita es este sábado 14 de julio a partir de las 6pm en el mismo lugar de siempre.

Nos vemos :)