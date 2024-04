Nuevo traslado de prisión de Gabriel Pombo Da Silva

Al compañero anarquista Gabriel Pombo da Silva lo acaban de trasladar (6 de julio) a otro centro penitenciario.

Las señas son las siguientes:

Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas

Paraje Villahierro

24210 Mansilla de las Mulas

León

España

Recordad, toda la correspondencia tiene que ser por correo postal certificado.

Gabriel se encuentra actualmente en la Galería 9, en régimen de FIES 5, 2º GRADO. No obstante, como no se puede saber si le trasladarán o no a otra galería, no hay que indicarlo en la dirección.

Recordar a todos que para apoyar en los costes judiciales, la CNT Vigo tiene a la venta ejemplares de su libro “DIARIO E IDEARIO DE UN DELINCUENTE”, en su ultima edición con más textos, y la enorme necesidad de apoyo económico para los gastos de su defensa, para lo cual contactar con CNT Vigo.

ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES!

LIBERTAD PRESOS ANARQUISTAS!

ADELANTE SIEMPRE!

Salud y apoyo mutuo!

CNT-Vigo

https://cntvigo.org/

