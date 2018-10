Somos familiares de personas que están presas y también de personas que murieron en la prisión. Somos entidades, colectivos y personas que trabajamos por los derechos de las personas presas y que exigimos que se respeten sus derechos y su dignidad. Hemos decidido reunir nuestras voces para romper el silencio y la opacidad que rodea la situación existente en las prisiones.

Las muertes en prisión son un problema insostenible. Exigimos a las autoridades que dejen de mirar hacia otro lado. Raquel, Eduardo, Claudia, Lewis, lGina y muchos más sobre las cuales no conocemos su historia. Muertes de personas bajo custodia del Estado que se aceptan y normalizan por quien dirigen las prisiones.

El año 2017 murieron 41 personas en las prisiones de Cataluña. Según las estadísticas de la Generalitat, 8 personas murieron por suicidio, en 9 casos se señala una causa “desconocida”, 5 murieron por sobredosis y 19 por enfermedades.

Los “suicidios” en la prisión, en muchas ocasiones, se producen cuando las personas se encuentran en régimen de aislamiento. El aislamiento en la prisión impone un régimen de vida a las personas que consiste en el encierro en soledad durante la mayor parte del día, entre 18 y 22 horas. Hay personas que están días, meses e incluso años, a pesar de que las normas internacionales para el tratamiento de las personas recluidas, conocidas como las “Reglas Nelson Mandela”, que establecen que el tiempo máximo de reclusión en aislamiento tiene que ser de quince días. El aislamiento penitenciario genera un daño físico y psicológico enorme e irreparable.

Así mismo, hay muertes por sobredosis que no se tendrían que producir y personas con enfermedades mentales recluidas en departamentos de aislamiento que acaban para hundirlas definitivamente. Respecto a las muertes por enfermedad, hay que destacar que en la actualidad hay personas enfermas que no tendrían que estar en la cárcel, puesto que existe la posibilidad que se les conceda la libertad condicional por motivo de su enfermedad.

Sin embargo, son muchísimos los casos que conocemos de personas con enfermedades terminales que no son liberadas y que finalmente mueren en la prisión o que obtienen un tercer grado in extremis para salir a morir fuera de la prisión, pero que vieron como su enfermedad las acabó consumiendo. Exigimos que se revise el régimen de visitas y las condiciones en prisión de las personas que sufren enfermedades. Todo esto demuestra que no se protege de manera adecuada la vida y la integridad física y psíquica de las personas encarceladas.

Denunciamos que en la cárcel se producen situaciones de violencia institucional hacia las personas presas: se las maltrata, denigra y veja diariamente. Estas vulneraciones de derechos y estos abusos de poder no se están investigando de manera adecuada, y esto genera una terrible indefensión por quien las sufren en primera persona y también para sus familias.

También denunciamos que están teniendo lugar discriminaciones hacia las personas migrantes y/o racializadas: el conjunto de discriminaciones que opera a la sociedad se intensifica dentro de la institución carcelaria. Todo esto demuestra que no se protege de manera adecuada la vida y la integridad física y psíquica de las personas encarceladas.

Las familias denunciamos que el trato cotidiano por parte de los funcionarios de la prisión hacia los familiares y hacia las personas presas es denigrante. Además, hay una gran indefensión jurídica debido a que el sistema público de defensa no funciona de manera ágil y efectiva. Las familias sufrimos una gran desinformación y esto nos desconcierta, a la vez que hace aumentar nuestro dolor y nuestra angustia.

Hacemos un llamamiento a emprender una lucha colectiva. A generar una red dentro y fuera de las prisiones, acompañando iniciativas como la huelga de hambre que numerosos presos y presas iniciaron el pasado 1 de octubre. Queremos romper el silencio en torno a la prisión y poder impulsar una lucha que nos traiga a defender los derechos de las personas presas y sus familiares, así como cuestionar un sistema penitenciario obsoleto, que hiere profundamente a las personas que pasan por este sistema y que genera un gran daño social.

Familias Frente a Crueldad Carcelaria

Fuente: http://tokata.info/