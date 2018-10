El siguiente texto se ha difundido en los días que viene durando la actual huelga de hambre por las 12 reivindicaciones y por una sanidad digna en prisión, impreso en forma de panfleto o en redes sociales, y también ha sido enviado las personas presas que están aparticipando. En él, se dialoga con lxs presxs en lucha y con quienes les han apoyado en sus últimas experiencias, contribuyendo y animando a la reflexión en común; se informa un poco, a quien no las conozca, de la historia, desarrollo y visicisitudes de la propuesta a partir de la cual se está actuando; y, sobre todo, se hace un llamamiento a grupos y personas que se autodenominan “libertarios” a que se impliquen en esta lucha de “primera línea” o a que respondan a la rampante pregunta de cómo pueden no hacerlo y seguir llamándose de ese modo.

DESDE EL 1º DE OCTUBRE, PRESXS EN LUCHA EN HUELGA DE HAMBRE

Hace ya mas de dos años, un grupo de presxs decidieron unirse para defenderse y luchar contra los abusos de los carceleros. El borrador y la tabla reivindicativa de esta propuesta de lucha surgió dentro de los muros, de la mano de dos compañeros duramente represaliados por su actitud digna frente a la bestia-cárcel. Algunas personas y grupos de la calle, dialogamos con ellos y los trasladamos nuestra opinión y alguna reflexión al respecto. Nos pusimos en contacto con otrxs compañerxs de dentro de diferentes cárceles y les trasladamos el dialogo, de manera que mas gente comenzó a participar en esta lucha. De esta manera, nace la idea de intentar aunar esfuerzos, desde dentro y desde fuera de los muros. Desde la anterior campaña de “Cárcel=Tortura” no había surgido otra propuesta de lucha coléctiva contra las prisiones y los malos tratos. Han sido dos años muy duros para lxs pocxs presxs participantes en la propuesta de lucha. Una fuerte represión –que a día de hoy no cesa–, con palizas, tortura física y psicológica, muertes en “extrañas circunstancias, dispersión, aislamiento y un cúmulo de acciones individuales, como huelgas de hambre, chapeos, huelgas de patio, de silencio, autolesiones, incendios de chabolos… no han minado el ánimo y la actitud de nuestrxs compañerxs de dentro.

Desde la calle, el seguimiento y los gestos para con la propuesta de lucha han sido hasta hoy –en verdad– bastante tímidos, incluso desde el movimiento libertario. Podemos comprender que hay múltiples frentes de lucha contra este enajenado sistema y que nuestra gente de fuera tiene no pocos problemas para llevar su vida, incluso también con la justícia. En realidad, no se ha conseguido mantener un canal constante con lxs compañerxs de dentro, al menos, no con todxs. La cuestión es que ¿Lxs presxs en lucha no están en primera linea?¿Nos podemos olvidar de ellxs y anteponer otras cuestiones mas “importantes”? Esta reflexión debemos hacerla todxs lxs que nos consideramos antiautoritarixs. Porque entendemos que la transversalidad de las luchas debe atravesar, de igual forma, la lucha contra las cárceles. Si –además– nos consideramos anarquistas, es algo inherente a la Idea: APOYAR A CUALQUIER LUCHADORA Y LUCHADOR CONTRA LA CÁRCEL, MAS AÚN, SI ESTÁ DENTRO DE ELLA.

De esta manera se fragua, a propuesta de un compañero y con el beneplácito de todxs, dentro y fuera, una primera acción colectiva, el pasado 1 de Mayo. Durante la primera quincena, un pequeño grupo de presxs en lucha, desde diversos centros de exterminio del territorio, decidió llevar a cabo una huelga de hambre colectiva, reivindicando los doce puntos de la tabla reivindicativa. Un grupo muy pequeño si tenemos en cuenta la extensa población penitenciaria. De igual manera, muy pocos grupos e individualidades, desde la calle, han intentado sacar hacia fuera el ánimo y la tenacidad de lxs de dentro para visibilizar la lucha que se está llevando a cabo dentro de la cárcel. Algunas acciones de apoyo, desde varios puntos del territorio, han intentado visibilizar la situación de las prisiones y de las personas presas a lo largo de este tiempo, sin haber conseguido el calado suficiente para mantener a raya a los torturadores que machacan diariamente a nuestra familia, amigxs y compañerxs, ahí dentro. Algún artículo sobre ello en alguna revista afín, algún corte de carretera, pintadas, piquetes en la puerta del talego, alguna reseña en algún diario local y poco mas. A raíz de ello, mas represión dentro, mas dispersión, mas aislamiento, mas palizas. ¿Y los carceleros? Campando a sus anchas en la impunidad mas absoluta. Incluso desde Madrid, dirigimos un comunicado solidarizándonos con lxs compañerxs para “atribuirnos” y compartir con ellxs la acusación de cabecillas. ¿¿¿Cabecillas??? Esta propuesta de lucha es horizontal, sin líderes, ni maestros, ni jerarquías. Todxs lxs que participamos en ella, desde dentro y desde fuera, somos responsables de cada acción y comunicado.

Podemos decir que lo ocurrido el pasado 1 de Mayo ha sido la primera experiencia de coordinación dentro/fuera de esta campaña a la hora de ponernos de acuerdo, todxs al unísono, para hacer ruido y sacar el pozo de mierda y corrupción que hay dentro. Y esto, no porque queramos mejorar las cárceles. Nuestra meta es destruirlas pero, mientras tanto, hasta que llegue ese día, exigimos que traten a nuestrxs compañerxs como seres humanos, como escriben en sus leyes burguesas, en su reglamento penitenciario y no porque confiemos en la ley, que, en realidad, es el verdadero crímen.

De nuevo, lxs compañerxs de dentro vuelven a la carga y desde hace un tiempo atrás, vuelven a plantear una huelga de hambre colectiva que comenzará el 1 de Octubre y habrá otra en Diciembre, tambien apoyando la tabla reivindicativa. Algunxs compañerxs reflexionan acerca de la dispersión de las personas presas y del alejamiento de sus familias y sus ciudades de arraigo, ahora que tanto se habla fuera del acercamiento de los llamados “presos políticos catalanes” y que se vuelve a poner sobre la mesa el acercamiento de los presos vascos, pero todxs olvidan el trato y la lejanía que reciben los llamados presos comunes. Y entre éstxs, lxs luchadorxs, lxs que reciben cada día castigo y venganza, de manera sistematica. Como apunta otro compañero, desde dentro: “no sirven de nada las huelgas de hambre individuales, ni hacernos daño cortándonos, ahorcándonos, quemándonos, etc.” Otro presx en lucha reflexiona y nos dice: “Lógicamente, no todxs lxs presxs luchamos por una misma razón. Ahí reside, sin embargo, la riqueza del ser humanx. Cada quien tendrá razones personales y muy suyas, como podrían ser las muertes, asesinatos de compañerxs, amigxs, familiares… Otrxs lo harán por pura rebeldía sin más que porque sienten rabia contra la cárcel. Otrxs lo harán porque comprenden que es necesario que exista una llama encendida en defensa de nuestros ‘derechos’, reconocidos en sus ‘leyes’, pero vulnerados sistemáticamente en su práctica real, y en contra de sus procedimientos violentos. Al final, aunque cada cual tenga diferentes motivaciones, todas ellas lícitas y respetables, de alguna manera estamos unidos por varios nexos que nos conducen a una lucha común. Uno es que no estamos de acuerdo ni con los procedimientos punitivos ni con el sistema carcelario y comprendemos su inutilidad en la sociedad del libre pensamiento, no en la del Capital y el Estado policial, ni en lo que llaman ‘Sociedad’ o ‘Democracia’. Y, por otro lado, algunxs presxs nos hemos comprometido con una tabla reivindicativa y unos actos, meramente simbólicos, para defenderla, con o sin ayunos, los primeros de mes, algunxs, y otrxs también a mediados. En fin, esta para mí es la razón que nos tiene hoy aquí. Dicha tabla no viene del ahora, ni mucho menos, sino que mucho antes que nosotrxs hubo grupos y asociaciones de presxs que reivindicaban prácticamente las mismas cosas. Tenemos el ejemplo de la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), en los 76-78; lxs presxs que se atrevieron a denunciar las torturas en Herrera de la Mancha, en el 79; lxs que denunciaron el hacinamiento y la miseria en las cárceles, en los 81-83; los que intentaban la fuga por las bravas, tomando rehenes, del 83 al 89, y, si no lo conseguían, obligaban a difundir una tabla reivindicativa denunciando los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se daban entonces, lo mismo que ahora, en las cárceles; la APRE (Asociación de Presos en Régimen especial), del 89 al 91; la lucha contra el FIES, del 99 al 2002; y otros intentos más recientes, como la campaña contra la cadena perpetua, en el 2009, o la que se hizo contra la tortura en las cárceles entre 2011 y 2013. En algunos de estos intentos se emplearon siglas, en otros no, algunos tuvieron una cierta continuidad, coherencia y solidez, otros duraron poco o tuvieron poca sustancia o simplemente se desmontaron antes casi de empezar. Y ahora estamos nostrxs, ‘lxs presxs en lucha activa’.”

Y desde la calle, nuestro grupo va a apoyar la huelga de hambre colectiva del 1 de Octubre. Porque nuestrxs compañerxs desde dentro y nosotrxs desde la calle, estamos hartos de esta violencia institucional, de esta barbarie a la que son sometidxs nuestrxs compañerxs. Por eso, animamos a cada persona, a cada colectivo sensible contra el poder punitivo, a sumarse desde la calle a esta acción colectiva, de la forma que cada cual entienda, con la inteligencia y medios de que cada unx disponga. Esta lucha es descentralizada, sin lideres, sin jerarquías. Cada paso fuera puede ayudar dentro, el inmovilismo es el cáncer, el arma que utilizan lxs carcelerxs para machacar a nuestra gente presa.

¡¡¡APOYA A LXS PRESXS EN LUCHA!!!

¡¡¡NO TE OLVIDES DE ELLXS!!!

¡¡¡ÚNETE A NOSOTRXS Y QUE EL 1 DE OCTUBRE NOTEN NUESTRO APOYO DESDE FUERA!!!