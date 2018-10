La fiscalía pide 74 años de prisión para los detenidos el 15 de mayo de 2011

¿Recuerdas aquel 15 de mayo de 2011? Da igual lo que estuvieses haciendo ese día, pero seguro que recuerdas lo que vino después, es posible que de alguna forma te traspasase o te alterase o quizás sólo te aburrió, pero casi seguro no te resultó indiferente.

Aquella fue una manifestación atípica. Atípica porque consiguió aglutinar a un gran número de sensibilidades, no tanto porque sus lemas fuesen unánimemente compartidos sino porque mucha gente necesitaba en ese momento salir a la calle a expresar sus demandas, sus quejas o su rabia. Atípica porque unas cuantas personas decidieron acampar aquella primera noche en Sol en solidaridad con las personas detenidas, pasmoso gesto de solidaridad cuando nos decían que la atomización social era ya norma universal. Atípica porque a ellas se unieron en los días posteriores miles, en Sol y en cientos de plazas de todo el mundo. Atípica porque sus consecuencias, jamás previstas por nadie, aún hoy, de alguna forma, agitan las aguas.

De las 24 personas detenidas aquel día, hay catorce que se enfrentan ahora a penas de cárcel que oscilan entre 1 y 6 años (74 años en total). Lo desproporcionado de las penas que solicita la fiscalía (sentarse en la Gran Vía y cortar el tráfico acarrea un año y medio de prisión) es la prueba más evidente de que los poderes político, judicial y policial quieren castigar ejemplarmente no tanto a estas personas concretas o los hechos ocurridos ese día, sino aquello de lo que fueron (en cierto modo) desencadenante. Se exige una condena colectiva de ese intolerable movimiento que no era tal, que carecía de líderes, que se expresaba en las plazas y que no tenía unas demandas concretas, sino, fundamentalmente unas prácticas autogestionarias y horizontales. Una vez más no se juzgan hechos, se juzgan gestos intolerables (y el ejercicio de la libertad pública y política es hoy uno de los más execrables crímenes). Se quiere castigar simbólicamente esa terrible osadía de tomar las calles, de devolver la política a la plaza pública. Se quiere castigar esa terrible osadía de entender que nuestros problemas son comunes y plantearlos de ese modo para tratar de resolverlos en colectivo.

En febrero de 2019 se juzgará a estas catorce personas. Poco importan quiénes son, fueron ellas como podía haber sido cualquiera. Defenderlas es defender la legitimidad de la protesta. Defenderlas es defendernos colectivamente. Defenderlas es plantar cara a esta oleada represiva generalizada y global.

¡NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!

LIBERTAD PARA LOS CATORCE DEL 15-M