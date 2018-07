A continuación, sigue la traducción que he realizado de una triste noticia que recojo del blog de les compas de 325 y que llega desde Atenas, donde el Tribunal ha condenado a cadena perpetua (más 25 años adicionales) a la anarquista Pola Roupa, miembro de la guerrilla urbana Lucha Revolucionaria, por su presunta participación en el potente ataque explosivo contra la oficina principal del Banco Nacional de Grecia en la calle Amerikis, el jueves 10 de abril de 2014, mediante la detonación de un coche bomba en los exteriores que hizo pedazos gran parte de la fachada del edificio, debilitando de hecho toda su estructura.

Recordemos que en 2016, el también miembro de Lucha Revolucionaria y pareja de Pola Roupa, Nikos Maziotis, fue condenado a cadena perpetua, a su vez, en relación a esa misma acción. Recordemos también que tanto Nikos Maziotis como Pola Roupa pasaron varios años en clandestinidad tras negarse a volver a prisión al concluír el juicio contra la organización Lucha Revolucionaria, huyendo junto a su hijo Victor Lambros (nacido entre rejas y que lleva el nombre del miembro de Lucha Revolucionaria Lambros Foundas, que murió en un enfrentamiento armado con los maderos durante una acción preparatoria del grupo en 2010). Nikos fue recapturado posteriormente en el barrio de Monastiraki, en Atenas, después de un tiroteo con los maderos donde resultó herido de gravedad, en julio de 2014. Pola Roupa, por su parte, protagonizó el 21 de febrero de 2016 un intento de rescatar a Nikos Maziotis y a otres anarquistas de la prisión de Korydallós mediante el robo de un helicóptero que pretendía hacer volar hasta el talego, pero no tuvo éxito. La propia compañera asumiría posteriormente en un comunicado su responsabilidad por esa tentativa de fuga. Pola Roupa, por su parte, fue detenida en la región de Ática en enero de 2017, junto a otra compañera y miembro de Lucha Revolucionaria Konstantina Athanasopoulou. Durante todo el tiempo que pasaron en prisión, además, les compañeres de Lucha Revolucionaria mantuvieron siempre una actitud consecuente, desafiante y digna, realizando varias huelgas de hambre y sed, emitiendo comunicados en apoyo a otres compañeres golpeades por la represión, y aportando a diferentes iniciativas, como por ejemplo sus textos con reflexiones estratégicas sobre la lucha anarquista en el nuevo milenio, etc.

Ahora, el Estado griego se venga una vez más de les revolucionaries que no claudican y que mantienen su compromiso hasta las últimas consecuencias. No obstante, si algo han demostrado les compañeres es que ni la prisión, ni las palizas, ni las amenazas, ni las interminables sentencias representadas en los gruesos montones de papeles apilados en las salas de los tribunales, pueden detener su pasión ni su lucha por la libertad y por el fin de este mundo de miseria y explotación.

Viva la Lucha Revolucionaria. Viva la guerrilla urbana anarquista.

Solidaridad con les anarquistas en prisión. (Nota de La Rebelión de las Palabras)

———————————

El Tribunal ha impuesto una condena de cadena perpetua más 25 años a la compañera Pola Roupa, adoptando las posiciones del fiscal Drako en su discurso. La cadena perpetua a la cual fue condenado el compañero [Nikos] Maziotis en 2016 por el mismo ataque no es sólo una rabiosa venganza contra les dos coherentes y no arrepentides rebeldes que no volvieron a prisión en 2013 al final del primer juicio contra Lucha Revolucionaria, sino que entraron en la ilegalidad con el fin de continuar las acciones de la organización. También demuestra, según el discurso del fiscal Drako, la peligrosidad de las acciones de Lucha Revolucionaria como medio para socavar y derribar la economía y el Estado.

Recordemos que el fiscal Drako en su discurso ha afirmado que el ataque contra el Banco de Grecia pudo causar el derrumbamiento del edificio y que si el edificio se hubiera desmoronado, el sistema financiero y la economía del país habrían colapsado.

La sentencia de cadena perpetua para Roupa, como para Maziotis, confirma desde el lado del enemigo, es decir, el Estado, que la estrategia de Lucha Revolucionaria es correcta, la cual consideraba que los golpes mayores contra estructuras clave de un sistema en crisis ya debilitado, podría causar su derrumbe.

Solidaridad con Lucha Revolucionaria

https://vozcomoarma.noblogs.org/