Desde la Distribuidora Anarquista Polaris nos gustaría anunciar nuestra nueva edición, una traducción que realizamos del fanzine en inglés “Soaring Beyond Walls: Tools for building capacity in prison and beyond”, una guía básica y sencilla pero interesante que contiene consejos y propone ejercicios para ayudarnos a entender la respuesta de nuestro cerebro ante situaciones de estrés, ansiedad o desorientación, en las cuales nuestras mentes pierden la noción de su entorno, y pueden terminar en un pozo del que luego es muy difícil salir, así como también para responder a esos momentos y recuperar la conciencia del lugar donde estamos, aprender a distinguir cada situación y ser capaces de sujetar el extremo de la cuerda y regresar cuando notemos que ésta se nos escapa. No es la panacea, y nosotres tampoco somos profesionales en el ámbito de la salud mental o la neurología. Simplemente, pensamos que es importante dotarnos de medios propios para autocuidarnos también en este sentido, y este es un intento de aportar otro pequeño rastro de migas de pan para todas aquellas personas que se sienten perdidas. Esperamos de corazón que os resulte útil.

Os dejamos con los enlaces para leer online/descargar el fanzine y con la introducción que hemos escrito para la edición en castellano.

Para leer online/descargar:

Un saludo y por supuesto, sois libres de difundir, copiar y compartir este material como deseéis, siempre dentro de una lógica y un intercambio no comercial y sin ánimo de lucro.

—————

Fue cuando dejé de buscar un hogar en el interior de otres y levanté los cimientos de un nuevo hogar dentro de mi cuando descubrí que no hay raíces más íntimas que aquellas entre un cuerpo y una mente que han decidido ser un todo.

– Rupi Kaur

Este fanzine fue eéditado por el colectivo Somatics (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ), recogido del blog del colectivo editorial anarquista estadounidense Sprout Distro y traducido para su difusión en países de habla castellana, además de editarlo como buenamente nos han permitido nuestros limitados conocimientos en maquetación.

La voluntad de publicar este material en castellano nace de la inquietud compartida con sus autores originales con respecto a la necesidad urgente de restablecer una relación saludable entre nuestros cuerpos y nuestras mentes, al sentir que ese vínculo se encuentra totalmente descompensado, y que esto deriva en situaciones de estrés, ansiedad y otras formas de sufrimiento psíquico y/o físico con las que, además, no hemos aprendido a lidiar, ya que desde niñes nos preparan, por un lado para que no sepamos identificar nuestro sufrimiento ni sus patrones ni mucho menos analizar y comprender de dónde proviene o qué es lo que lo provoca (tal introspección conduciría a cualquiera a las raíces podridas de esta sociedad), y por otro, para que temamos a esas respuestas de nuestras mentes y cuerpos, haciéndonos sentir insegures y culpables por tenerlas. Ésto deriva en un montón de personas destrozadas, llenas de traumas, de miedos, de inseguridades, de dolores, que no han sabido resolver ni abordar, y que les (nos) están consumiendo día a día, en una espiral injusta y muy dolorosa de desamparo, culpa y rabia.

No queremos seguir viviendo nuestras relaciones en tensión, ni pasarnos días enteros tirades en la cama, llorando, temblando, sin entender del todo lo que nos pasa, agobiades y confuses, odiándonos a nosotres mismes y tratando mal a otres por los sentimientos de frustración, por “no estar bien”, cuando la realidad es que “estar bien” en un mundo como éste es el principal síntoma de una mala salud.

La normalidad es una trampa y una cárcel para la conciencia. No somos normales ni queremos serlo, porque vuestra normalidad no es más que una coartada social para la generalización de la apatía y la insensibilidad. Odiamos todo aquello que nos dicte normas de conducta basadas en panegíricos y no en la experiencia directa con otres individues, dentro de entornos comunitarios respetuosos y sanos. Queremos dotarnos de herramientas y recursos que podamos entender y utilizar, y compartirlos, para no volver a sentir que estamos a solas, para no volver a sentir el abandono, y para que la lucha no nos cueste la vida ni la alegría…

Esperamos que este material ayude a otras personas en situaciones parecidas a poder reconciliarse consigo mismas y con sus adentros. A esas personas: No estáis solas ahí fuera…

Distribuidora Anarquista Polaris

Principios de verano, 2018

https://vozcomoarma.noblogs.org