Con algo de retraso, llega esta carta desde la cárcel de Estremera, de un compañero que ha participado en la huelga de hambre colectiva y se dirige a sus compañerxs de dentro y de fuera reflexionando sobre lo vivido. La lucha y el diálogo siguen en pie.

Estremera, 9 de mayo de 2018

Hola compañerxs del Tokata, ¿Cómo estáis? Al recibo de mis letras espero que todo marche bien. Lo primero agradeceros el apoyo que nos dais a todxs lxs presxs, a las familias, y el hacernos llegar las cartas, el apoyo jurídico, lxs abogadxs… recibí una carta vuestra que estaba escrita por Toni y una compañera, Carmen Badía. Hay que hacer muchas conclusiones, lo primero creo que nuestra compañero Peke hizo buen papel y muy buena coordinación con Tokata y que hicieran llegar las misivas del día de la huelga a todxs lxs presxs en lucha. Esto me pareció buena idea. Que hayamos secundado esta huelga muy poca gente me parece una falta de respeto, de interés o desinterés, de pasotismo, de no creer en nuestros derechos, de sumisión, no tengo más calificativos. Mi apoyo lo tendréis todos los días 1 hasta el 5. Llevaba un año sin hacer huelgas, he tenido un año para pensar y valorar mis decisiones, creo que este 1 de mayo con la propuesta de lucha que intentó coordinar Peke me impulsó a ser como yo era antes y sigo siendo, con ese estilo reivindicativo, luchador, anarquista. Todo el mundo que me conoce, me ha ayudado en el momento de bajón que estaba teniendo por miedo a torturas, represiones fascistas, primera fase, dispersión… Por eso me parecía bien dar las gracias a todxs lxs grupos de apoyo, abogadxs, apoyo jurídico, familiares, presxs, periódicos alternativos, amigxs y gente o personas que quedó por el camino y no olvidamos, a asesinadxs en los centros de tortura del Estado Español. Y secundar la Propuesta de Lucha fuera cual fuera su número de personas, luego ya se valoraría. Y pienso o creo que en la calle se lucha más que en la cárcel, pero doy las gracias a todxs lxs presxs que habéis querido luchar, primero por nosotrxs y luego para que de una puta vez se cumplan nuestros derechos. Aunque en la calle se están haciendo muchas cosas, si no hacemos nada dentro de los putos muros, todo queda en vano o el vaso medio vacío y creo que debemos llenar el vaso y ahogar esta mierda de sistema. Esto no es una bobada pero debemos concienciarnos de como vivimos dentro de las cárceles y luchar con el corazón, pensar en todxs lxs que sufren y crear, para luchar y atacar al sistema carcelario. Solos no lo vamos a conseguir, pero cuantos más seamos mucho mejor para todxs. No podemos desilusionarnos, debemos seguir. ¡Ánimo a todxs! ¡La lucha continúa!

Un abrazo a todxs mis compañerxs en lucha.

Punky