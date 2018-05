Con mucho retraso, nos llega una carta desde la cárcel de La Moraleja, en Palencia, fechada el 1 de mayo de 2018, donde José Ruyman Armas Santana y otros seis compañeros que están presos allí nos comunican que están participando en la huelga de hambre colectiva por las doce reivindicaciones que vienen proponiendo un puñado de presxs en lucha desde verano de 2016. Uno de los compañeros, Samir, envía su carnet de preso y pide que se publique su comunicado, su nombre y su foto. El resto envían instancias, cursadas a la dirección de la cárcel de Dueñas y firmadas por cada uno de ellos, notificando que se suman a la huelga. También considerablemente retrasada, llega carta de Jorge Vázquez Campillo, desde la cárcel de Topas Salamanca, diciendo que se suma a la huelga de habre los días 1, 2, 3, 4, 5 y 15 de mayo, a pesar de que se encuentra bastante enfermo. Recuerda la situación de su hermna Belén, enferma muy grave que debería ser excarcelada, y la necesidad de luchar por que sea así. Con los siete de Palencia y el de Topas, son 19 las personas presas que −nos consta, porque ellas mismas nos lo han comunicado–, están participando en la huelga de hambre. Quien sepa de alguien más que esté participando, por favor, que lo comunique [Nota de Tokata].

COMUNICADO DE SAMIR

Hola, compa, es la primera vez que os escribo y pongo en vuestro conocimiento que me uno a la huelga de hambre del día 1 de mayo de 2018 con mi compa, el canario Ruyman. Yo me llamo Samir Morabet y os cuento lo que me ha pasado en mi última condena en Mansilla de las Mulas, en León, donde me hicieron mucho daño, me torturaron. Me esposaron dos días a la cama. Y a partir de esta huelga colectiva, a la que me uno con más compañeros y con los que fallecieron en prisión y por culpa de estos verdugos funcionarios, lo único que pido para mí es que con tantas cárceles de primer grado que hay en Madrid y no me llevan, cuando yo tengo a mi mujer y a mi hija allí. Y me están negando la vinculación familiar, haciéndome daño psicológico y físico al separar me de lo que más quiero en esta vida, que es mi familia. Y aquí les mando mi carnet para que lo adjunten a este comunicado y os solicito a vosotros que me mandéis los boletines y la noticia donde se publique esto, poniendo mi nombre y mi foto en este comunicado.

Yo ya no soy la misma persona de antes. Me han maltratado y me han torturado físicamente y psicológicamente. Pero lo que me han hecho estos verdugos no es como ellos lo pintan, sino que hay que haberlo pasado. Y pongo en vuestro conocimiento que, si me ocurre algo, me gustaría que lucharais por mí. En el centro penitenciario de León me quitaron la ilusión que yo tenía. El funcionario don Enrique me hacía la vida imposible, junto con mi compañero Jorge Castro Pajares. Nos esposaron a la cama durante dos días, por la noche nos torturaban. Los borrachos estos no tienen perdón de Dios. Y ahora me encuentro muy mal físicamente y no me queda otra que luchar, porque no me puedo rendir. Llevo desde 2004, cuando tuve mi primera entrada, y he visto muchos abusos a diferentes presos y gente que ha fallecido delante de mí, en el centro penitenciario de León.

Bueno, pongo en vuestro conocimiento que me han hecho mucho daño y eso no lo voy a perdonar jamás en la vida. Me han quitado mi juventud. Esta gente nos tratan como si fuéramos perros y esto no puede seguir así. Estos funcionarios son unos corruptos de mierda. En el centro penitenciario de León me metieron en primer grado y en primera fase. Los verdugos abusan mucho con sus placas y sus trajes. Pero yo soy un guerrero, esta gente ya no va a jugar más con mi vida. Yo soy una persona, no soy como ellos me pintan. Son unos fachas, eso es lo que son.