Del capitalismo se han dicho muchas cosas: que es inmortal, infinito y eterno cual dios; que sobrevivirá a los humanos que lo crearon; que las psicorratas mutantes del futuro también serán capitalistas; que se apagará el sol antes de que se agote el capitalismo, que los dinosaurios ya eran capitalistas... Propaganda para el gueto que os habéis tragado como pardillxs. No son solo mentiras para acojonar y alienar, sino que cualquiera que haya pensado esto nunca le ha puesto el mínimo interés en informarse de si esto es así o es una patraña para abuelas.

Dos características distinguen al sistema capitalista: la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo a salariado, de la cual se obtiene el beneficio o plusvalía.

- Supongamos que jamás conseguimos expropiar los medios a los capitalistas-> el sistema seguiría intacto

- Supongamos que continua el trabajo asalariado-> el sistema seguiría intacto

Pero ¿Y si cae el beneficio?

Supongamos que el grado de estupidez de los capitalistas se ajusta a la media humana, es decir, son tan sumamente estúpidos como el resto y permiten que caigan sus beneficios por debajo de lo que vale mantener la empresa a pesar de que han sido avisados de que esto sucedería hace 200 años. A pesar de ello seguiría detentando el poder de organizar el sistema de producción, y por lo tanto nuestro cuerpo y nuestra mente.

No tiene misterio, la tasa de beneficio es la proporción entre lo invertido y lo ganado. Si cae el beneficio a 0 quiere decir que el capitalista o el grupo de inversores no ganan nada con el negocio, ni invirtiendo más ni invirtiendo menos, y por lo tanto es un negocio ruinoso que se liquidará por ser un trabajo inútil para ellos, invalorizable. También permite saber hacia dónde se va a dirigir las inversiones. Si no hay benefício no hay inversión, no hay créditos, no hay intereses; no hay mercado, sino mantenimiento, estancamiento o decrecimiento; la antípoda del capitalismo.

Para imaginarnos lo que sucedería solo hay que ver lo que ocurre hoy en día con el sector del petróleo, uno de los sectores aparentemente rentable que no hace más que dar bandazos como una muñeca rota. Sin inversión se corta el crédito, las empresas se liquidan, las corporaciones absorben sus partes rentables, haciendose con el mercado y controlando precios, pero este mercado se contrae en su conjunto. Ahora solo hay que extrapolarlo al resto de sectores.

Que sí, que sí, que las empresas entran en ganancias y pérdidas constantemente. Si, todas menos las que se liquidan, de hecho la vida media de una empresa pasó de los 61 años a principios del S.XX a 11'69 años en 2015. Que sí, que las grandes empresas venden a pérdida hasta que barren a la competencia. Que si, que el capital financiero y el estado son capaces de rescatar empresas y mantener economías zombies...

Ahora mirad estos gráficos:

- Esta es la evolución de la tasa de beneficio medio de las empresas en los 4 países más industrializados desde 1869 a 2010, ahora se sitúa al 10%.

La tasa de beneficios cae unos 10 puntos cada 30 años, situándose actualmente entre el 10 y el 20%, según país y medida.

A ver esta:

Esta es la proyección del desarrollo de la tasa de beneficio, corregida sucesivamente a lo largo del tiempo hasta dar una vida aproximada a la víctima: en 2054 la tasa de beneficio teórica será 0. Es decir, esa es el año del fin del capitalismo.

Mientras haya trabajadores la tasa nunca será 0, mientras haya explotación habrá beneficios. Por lo tanto la curva describirá una asíntota tendente a 0 hacia el infinito. Es decir, la pérdida de beneficios no es lineal, por eso la gráfica anterior no cuadra y la agonía puede alargarse al final de sus días hasta virtualmente el fin del mundo.

Aquí un buen análisis para cuando se os pase <<El agotamiento de la fase histórica actual del capitalismo - Guglielmo Carchedi | Sin Permiso 4.1.2017

El capitalismo se autodestruye, construyamos de sus ruinas

Es difícil saber cuándo la tasa de beneficio será insuficiente para sostener el sistema. Cuando se calcularon estas fechas no se tuvo en cuenta ninguno de los hechos que ahora mencionaremos.

Esta es una carrera de fondo en que los eventos se desarrollarán muy poco a poco. Vamos a ver estallar burbujas y crisis, con su recua de soluciones imaginativas como las medidas "anticíclicas". La peor de todas la ecológica, la cual provocará alrededor de 150 millones de desplazados. La revolución electrónica barrerá con trabajos y negocios por todo el mundo creando bolsas de pobreza y guetos. A veces los guetos serán países enteros. Franquicias y corporaciones se llevarán los beneficios y acapararán todos los mercados, creando una falsa sensación de mejoría. Los estados caerán en bancarrota. La crisis demográfica barrerá de jóvenes el mundo, iniciando un inexorable descenso y transformandolo en un asilo de la 3ª edad. Nos queda la energética, la cual promete contraer los saturados mercados. Y cómo no, con suerte las potencias se batirán en guerras periféricas sin desencadenar una guerra mundial.

¿Qué pasará cuando las empresas ya no sean rentables? ¿Cuando los humanos solo se dediquen al sector servicios? ¿Cuando no haya dinero público para rescates? ¿Cuando ni si quiera las guerras sean rentables? ¿Qué nos tiene preparado el sistema? En el peor de los casos como parece ser veremos el resurgir de los Fascismos. ¿Podemos adaptarnos a tal entorno adverso? Capacidad hay sin duda, porque las economías libertarias no se basan en el la satisfacción de las necesidades creadas, sino la satisfacción de las necesidades percibidas, por lo que para ellas lo natural es desescalar las producciones y los mercados.

Desde la economía alternativa podemos acelerar el proceso. Cuando la tasa tienda a 0 y los medios estén en manos da tan poca gente, las élites, el reparto de lo que quede de beneficio entre trabajadores propietario, la propiedad colectiva delos medios de producción, puede sustraer suficientes trabajadores ya no para acelerar el proceso, sino para expropiar la propiedad de los medios y volver a los localismos deshaciendo las redes clientelares. Unas colectividades que carecerán de valor para los capitalistas, porque permanecerán estancadas sin beneficios por siglos.

Pero entre tanto debate no hay preparación. La pregunta es entonces ¿hay voluntad? Hay que adaptarse, hay que estudiar, hay que tener una visión de conjunto y una voluntad nacida de la necesidad, pero también hay que generar proyectos. Hay que descubrir los eslabones más débiles del sistema y adelantarnos a los eventos. El poder global se basa en el control del tráfico, del movimiento, que no habrá.

¿Cuáles son los eslabones débiles?

Las empresas, instituciones e infraestructuras menos rentables son cláramente los eslabones débiles. Desaparecerán pronto en cuanto dejen de recibir estímulos económicos. Pero ésto no es suficiente. Necesitamos aplicar otro criterio que oriente nuestro esfuerzos, este es su importancia en cuanto a la escala de necesidades del bien o servicio ofrecido. A día de hoy qué actividades son las empresas menos rentables y más importantes? Investigando en los medios podemos hacernos una idea y adaptarlo a nuestras necesidades. Cabe destacar la baja rentabilidad de supermercados y mayoristas, algo asequible para cualquier cooperativa.

¿Cómo tiene que ser el golpe para reventar los eslabones? Ya lo hemos mencionado más veces, abogamos por la técnica del Yunque y el Martillo, el tandem Sindicato-Cooperativa encuadrado dentro de la estrategia de "Los Tres Frentes".

Salud!



Fuente - http://tarcoteca.blogspot.com/2018/09/fecha-para-el-dia-final-del-capitalismo.html 24.9.2018