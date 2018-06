Una crítica a Marx desde la izquierda que golpea varios conceptos nucleares de la teoría de la revolución socialista. Si para Marx el paso previo a una sociedad sin estado es la dictadura del proletariado el estadío previo para a el Socialismo Científico es una transición necesaria desde Capitalismo. En su práctica económica posterior por los distintos estados se verifica que tales pasos intermedios han sido tan dañinos como el capitalismo mismo. No es que fracasen, sino que para quienes disfrutan de los beneficios del sistema, los propios capitalistas, funciona demasiado bien.

¿Cómo organizar este Lumpen contrarevolucionario por oponerse a la fase capitalista necesaria para llegar al socialismo científico? En la pregunta está la respuesta, no hay atajos. A raíz de las necesidades se crean los órganos en forma principalmente de sindicatos y asociaciones libremente federadas, generándose así redes solidarias capaces de realizar reivindicaciones y soportar los envites del capital, en forma de represión policial, militar y represalias personales. Es decir, si no son capaces de realizar reivindicaciones, programas o soportar las represalias simplemente no sirven. Cuando tenémos éxito ¿qué obserbamos, qué surge? Barrios autónomos, zonas autónomas en constante defensa de sus derechos contra los envites del capital como las ZAD o las autonomías mexicanas, sindicatos de millones de campesinos como en Nigeria o India. Al final lo que resulta es un movimiento que si no se concreta puede ser manipulado , como ha ocurrido tantas veces.

Fuente - Marx y el anticapitalismo - CÁNCER CAPITALISTA 13.5.18 English translation

El pro-capitalismo de Marx

Roberto Bolaño: 2666. “Al mes siguiente, en mayo, se encontró a una mujer muerta en un basurero situado entre la colonia Las Flores y el parque industrial General Sepúlveda. En el polígono se levantaban los edificios de cuatro maquiladoras dedicadas al ensamblaje de piezas de electrodomésticos. Las torres de electricidad que servían a las maquiladoras eran nuevas y estaban pintadas de color plateado. Junto a éstas, entre unas lomas bajas, sobresalían los techos de las casuchas que se habían instalado allí poco antes de la llegada de las maquiladoras y que se extendían hasta atravesar la vía del tren, en los lindes de la colonia La Preciada.”

Marx consideraba que el capitalismo era un estadio necesario y deseable en la evolución de la sociedad para preparar el advenimiento de su supuesto socialismo científico cuya placenta no podía ser otra que el capitalismo. Ninguna otra vía era posible sin pasar por el capitalismo. Por tanto, cuanto antes se globalizara el capitalismo, tanto mejor para avanzar hacia su socialismo. Marx fue pues de los primeros en justificar (y desear) la necesaria y rápida globalización capitalista.

Las fuerzas productivas (la zanahoria pro-capitalista de Marx)

Manifiesto comunista 1848 : "El capitalismo es un “sistema universalizante, un modo de producción que barrerá a todos los otros modos de producción y en su momento abarcará a todo el globo”. “la burguesía arrastra a la civilización a todas las naciones, incluidas las más bárbaras. La baratura de sus mercancías constituye la artillería pesada con la que arrasa todas las murallas chinas e impone la capitulación a los bárbaros de más obstinada xenofobia” “ la burguesía ha creado ciudades enormes aumentando la población urbana en una proporción muy elevada respecto a la rural y con ello ha arrancado a una parte considerable de la población al idiotismo de la vida del campo. Del mismo modo que ha hecho al campo dependiente de la ciudad, también ha hecho a las naciones bárbaras o semibárbaras dependientes de las civilizadas, a los pueblos de agricultores dependientes de los pueblos de predominio urbano y al Oriente dependiente del Occidente."

Marx entendía el crecimiento económico y la acumulación de capital como algo bueno, deseable, civilizador, y en sí mismo revolucionario. ¡Hay de los sistemas que no se readapten al nivel que han alcanzado las fuerzas productivas! Entendía que el capitalismo era un sistema necesario e imprescindible para impulsar el crecimiento de las fuerzas productivas hasta un nivel suficiente para poder iniciar otro sistema superior.

El sistema feudal fue barrido por su inadaptación al nivel alcanzado por las fuerzas productivas. Pero el razonamiento también abarca a cualquier formación social precapitalista o no-capitalista (las naciones bárbaras o semibárbaras) y en general cualquier forma de resistencia al avance del capitalismo.

“Las capas medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante y el campesino combaten, todos ellos, a la burguesía para asegurar su existencia como tales capas medias y salvarse de su hundimiento. No son, pues, revolucionarias sino conservadoras. Más todavía, son reaccionarias, en cuanto que tratan de hacer girar hacia atrás la rueda de la historia.”

Marx considera necesario el sistema capitalista para desarrollar las fuerzas productivas y para generar el proletariado. Atribuye al proletariado el exclusivo papel de agente revolucionario capaz de instaurar el socialismo. Ergo, todo aspirante al socialismo deberá favorecer al capitalismo como mal necesario puesto que no se puede llegar al socialismo “científico” sin antes pasar por el capitalismo.

Por lo tanto las naciones indias americanas, los congoleños sorprendidos por la voracidad de los capitalistas del caucho, los africanos sorprendidos por el auge del comercio que los convertía en fuerzas productivas capitalistas esclavistas, los pequeños comerciantes, los artesanos y pequeños industriales, los campesinos, etc., deberían sacrificarse y aceptar su triste destino a manos del capitalismo, puesto que su resistencia frente al capital es algo semibárbaro e incivilizado y aceptar que su único futuro revolucionario es esperar a convertirse en proletarios y a que el capitalismo madure lo suficiente las fuerzas productivas para que pueda instaurarse el socialismo científico. Sic!

Desde luego que el capitalismo acelera el crecimiento de las fuerzas productivas, fuerzas productivas en el muy corto plazo, pero fuerzas destructivas a la larga. El desastre medioambiental capitalista ha convertido al ser humano que heredará el “socialismo científico” en una criatura enfermiza que desarrolla su triste existencia en una cápsula tóxica autodestructiva. El capitalismo se ha convertido en un cáncer con metástasis social y ecológica. El socialismo en estos momentos ya no puede aspirar a “disfrutar” del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas conseguido por el capitalismo (la zanahoria pro-capitalista de Marx) sino humildemente intentar reparar los desaguisados monumentales que las fuerzas destructivas están causando al único planeta vivo que conocemos.

Marx plantea que el capitalismo acabará fracasando como impulsor de las fuerzas productivas. En su magna obra “El Capital” concluye que las contradicciones internas del sistema provocan crisis que frenan el crecimiento de las fuerzas productivas. El socialismo resolverá estos frenazos permitiendo que las fuerzas productivas crezcan ya sin trabas de ningún tipo. Este socialismo hijo necesario del capitalismo lo adjetiva como “socialismo científico”.

El concepto marxiano mismo de fuerzas productivas es un concepto sin matices. Son las mismas fuerzas productivas que desarrolla el cáncer capitalista las que heredará el socialismo para seguir desarrollándolas más deprisa todavía. El pecado del capitalismo, como lo fuera en su momento el del feudalismo, es que no las desarrolla con suficiente tenacidad.

Marx tampoco ponía límite al desarrollo de las fuerzas productivas. Cuanto más mejor. Tampoco distinguía entre fuerzas constructivas y/o destructivas, racionales o irracionales, puesto que era preciso que el capital las hiciera crecer todo lo posible para que el socialismo científico pudiera tomar el relevo una vez que el sistema capitalista quedara exhausto (por sus contradicciones internas) y ya no pudiera hacerlas crecer más.

En realidad el capitalismo nunca ha sido bueno para la humanidad y para el planeta. Es un cáncer cuyos tumores malignos iniciales intentaron resistir los obreros, los campesinos de todos los continentes, los pequeños comerciantes, los esclavos, los indios de américa, los sindicatos gremiales, los pequeños artesanos, industriales y manufactureros, las civilizaciones "descubiertas" y masacradas y las tribus indígenas que defendían sus formas peculiares de socialismo, sus comunales, sus selvas, praderas, costas, lagos, tundras, tierras de cultivo, pesquerías, fauna y flora, ..., de la codicia infinita del capitalismo.

Tampoco es verdad que el capitalismo sea el único sistema capaz de desarrollar las fuerzas productivas de forma que se pueda pasar al sistema socialista. Existían sociedades socialistas mucho antes de que el planeta se contaminara con el cáncer capitalista. Y el desarrollo sostenible de las fuerzas productivas había sido más bien la norma antes del advenimiento del reinado del capital.

Acumulación primitiva inicial o Acumulación primitiva permanente

Roberto Bolaño (2666): “… En la plaza había seis árboles, uno en cada extremo y dos en el centro, tan cubiertos de polvo que parecían amarillos. En una punta de la plaza estaba la parada de los autobuses que traían a los trabajadores desde distintos barrios en Santa Teresa. Luego había que caminar un buen rato por calles de tierra hasta los portones en donde los vigilantes comprobaban los pases de los trabajadores, tras lo cual uno podía acceder a su respectivo trabajo. Sólo una de las maquiladoras tenía cantina para los trabajadores. En las otras los obreros comían junto a sus máquinas o formando corrillos en cualquier rincón. Allí hablaban y se reían hasta que sonaba la sirena que marcaba el fin de la comida. La mayoría eran mujeres.”

R. Luxemburgo (Acumulación primitiva): “Desde el comienzo, y en la actualidad, las formas y leyes de la producción capitalista apuntan a abarcar todo el globo como una reserva de fuerzas productivas. El capital necesita apropiarse de las fuerzas productivas para llevar a cabo su explotación y por ello saquea el mundo entero, se procura medios de producción de todos los rincones del mundo, arrebatándolos, si es necesario por la fuerza, a todo tipo de formaciones sociales y niveles civilización”. … .” Cuando la Guerra de Secesión interfirió con la importación de algodón americano, causando la notoria "hambruna del algodón" en el distrito de Lancashire, nuevas e inmensas plantaciones de algodón surgieron en Egipto casi de inmediato, como por arte de magia. Aquí fue el despotismo oriental, combinado con un antiguo sistema de esclavitud, el que se había puesto al servicio de la acumulación capitalista europea.” …” El Libro Azul inglés sobre las prácticas de la Peruvian Amazon Company, Ltd., en Putumayo, ha revelado recientemente que en la república libre del Perú el capital internacional puede, a todos los efectos, esclavizar a los nativos, para apropiarse de los medios de producción de los países primitivos mediante la explotación a la mayor escala. Desde 1900, esta empresa, financiada por capitalistas ingleses y extranjeros, ha lanzado al mercado de Londres aproximadamente 4.000 toneladas de caucho de Putumayo. Durante este tiempo, 30,000 nativos fueron asesinados y la mayoría de los 10,000 sobrevivientes quedaron tullidos por las palizas.”

Karl Marx (El Capital, I, p. 716): "El descubrimiento de los países del oro y de la plata en América; el exterminio, la reducción a la esclavitud y el entierro en las minas de la población indígena; el principio de la conquista y del saqueo de la India oriental; la transformación de África en un territorio de caza comercial de pieles negras, fueron los procedimientos que caracterizaron la aurora de la época de producción capitalista. Estos idílicos procesos constituyen los momentos principales de la acumulación primitiva"

Marx plantea que las formas exógenas de apropiación de recursos y plusvalía no propiamente “capitalistas” (acumulación primitiva según el Capital) fueron necesarias para el take off de la industrialización. Evidentemente estas formas “primitivas” de acumulación a base de robo y esclavitud y/o exterminio no generan proletariado asalariado de forma directa.

Marx confiaba en que superada la fase inicial de consolidación la acumulación ocurriría de forma endógena según el funcionamiento del sistema que describe en El Capital, generando forzosamente más y más proletariado (la clase revolucionaria).

K. Marx (Trabajo y Capital): “El capital solo puede multiplicarse intercambiándose por la fuerza de trabajo, creando trabajo asalariado. La fuerza de trabajo del obrero asalariado solo puede intercambiarse por capital aumentando el capital, fortaleciendo ese mismo poder de quien es esclavo. El aumento de capital, por lo tanto, es un aumento del proletariado, es decir, de la clase trabajadora.” … “capital y trabajo asalariado son los dos lados de una y misma relación”. … “Si el capital crece, la masa de trabajo asalariado crece, el número de trabajadores asalariados crece.”

Pero la historia ha demostrado que el modo de producción capitalista ha utilizado y utiliza de forma permanente y creciente formas no convencionales de acumulación exógenas (que no crean de forma directa trabajo asalariado ni nuevo proletariado) como el robo, expropiación/apropiación forzosa y/o fraudulenta de tierras y recursos naturales, una variada y cada más sofisticada gama de nuevas formas de explotación laboral “informal” y una creciente criminalización de las relaciones de producción con cientos de millones de esclavos semi-encubiertos, con sus sicarios mata periodistas y sindicalistas, con sus oleadas de inmigrantes sin papeles, con la conexión indisoluble entre zonas francas, maquiladoras esclavistas, tráfico de seres humanos, proxenetismo, narcotráfico y tratados de librecambio.

Así pues, no se trata de una acumulación “originaria o primitiva” previa para empezar a funcionar de forma capitalista, entendiendo el capitalismo como una forma de producción acumulativa superior (mejor, más avanzada, más pura, más científica, más revolucionaria).

En realidad, no se trata ni siquiera de un tipo de acumulación diferente del “normal” o “habitual” del cáncer capitalista. Todos los términos conceptuales empleados al respecto (primitiva, originaria, exógena, etc.) hasta ahora no han hecho más que distorsionar la realidad esencial y permanente de esta palanca indisolublemente ligada al crecimiento cancerígeno capitalista.

Así pues, la realidad de la acumulación normal capitalista globalizada genera más lumpenproletariado que proletariado; genera más expulsión y marginación que empleo; más criminalidad, tráficos, esclavismo y servidumbres que ley del valor.

La ley del valor marxista no explica cómo funciona el sistema

La ley del valor trabajo que se inscribe en esta categoría supuestamente “exclusiva” del sistema capitalista (El Capital) a duras penas se aguanta teóricamente durante el desarrollo inicial del capitalismo y menos aún durante la actual fase monopolista.

En realidad, no existe una forma de explotación laboral propia y característica del sistema capitalista basada en la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y contratos laborales, como han querido ver los marxistas. En la práctica, el sistema ha manejado y sigue manejando una amplia, variada y sofisticada baraja de formas de explotación y apropiación que coexisten, compiten, se readaptan y a menudo son intercambiables, y en las que la fuerza de trabajo no figura como mercancía en ningún contrato.

El capitalismo es un sistema eminentemente inclusivo, constituye la forma suprema de explotación de la humanidad y de la naturaleza capaz de aprovechar y perfeccionar todas las formas posibles de explotación y apropiación, tanto anteriores al sistema como las coetáneas existentes en otras zonas alejadas de su núcleo inicial de expansión, y también, por supuesto, las que han surgido como supuesta oposición al mismo (el autodenominado socialismo realmente existente del bloque soviético).

El tumor inicial capitalista en Rusia creció con los cuidados de su incubadora bolchevique tras el aplastamiento de la revolución campesina de octubre del 1917. Los bolcheviques facilitaron el "take-off" del capitalismo ruso a base de una acumulación primitiva a lo bestia que expropió la totalidad de los comunales y tierras de cultivo de la población generando convirtiendo a la mayoría de la población en fuerza de trabajo al servicio del capital sometida a niveles de explotación "competitivos" que permitieron al capitalismo ruso quemar etapas de retraso respecto al resto de potencias imperialistas.

Curiosamente, uno de los defensores más insospechados de la ley del valor resultó ser el mismo Stalin:

José Stalin (Problemas económicos del socialismo en la URSS): “La operativa de la ley del valor no se confina solo en la esfera de la circulación de mercancías. Se extiende también a la esfera de la producción. … de hecho, los bienes de consumo, necesarios para compensar la fuerza de trabajo gastada en el proceso de producción, son producidos y realizados en nuestro país como mercancías sujetas a la operativa de la ley del valor. Es precisamente aquí donde la ley del valor ejerce su influencia en la producción… puesto que forma y enseña a nuestros ejecutivos a manejar adecuadamente las magnitudes de la producción, a mejorar los métodos de producción, a bajar los costes de producción, a practicar la contabilidad de costes, y, en definitiva, hacer que sus empresas produzcan beneficios.”

Stalin no tenía suficiente con la brutalidad de su "acumulación primitiva socialista". Quería más. Soñaba con adicionar el mecanismo de la ley del valor a su sistema para arrancar más plusvalía capitalista a los soviéticos. En esta línea (introducción de estímulos de competencia) continuaron sus sucesores hasta el desideratum de la Perestroika.

¿El único agente revolucionario es el proletariado asalariado?

Christian Rakovsky (viejo bolchevique víctima de Stalin): “… ¿qué le ha ocurrido al espíritu revolucionario de nuestro partido y de nuestro proletariado? ¿Dónde ha ido a parar su iniciativa revolucionaria? ¿Dónde están sus intereses ideológicos, sus valores revolucionarios, su orgullo proletario? Sorprende tanta apatía, debilidad, pusilanimidad y oportunismo, …”

K. Marx (Manifiesto comunista): “el lumpenproletariado es un grupo esencialmente parásito, en gran medida el subproducto de las etapas más antiguas y obsoletas del desarrollo social, y que normalmente no podría desempeñar un papel progresivo en la historia. De hecho, debido a que actúa solo por propio interés socialmente ignorante, el lumpenproletariado es fácilmente sobornado por las fuerzas reaccionarias y podría ser usado para combatir al verdadero proletariado en sus esfuerzos por lograr el fin de la sociedad burguesa. Sin una clara conciencia de clase, el lumpenproletariado no podría desempeñar un papel positivo en la sociedad. En cambio, explota a la sociedad para sus propios fines, y es explotado a su vez como una herramienta de destrucción y reacción”.

Vincent Spotted Eagle (1934): "Antes de que el hombre blanco llegara, nuestro modo de producción y distribución funcionaba en base cooperativa, sin ningún tipo de explotación. Esto es comunismo. Que es el puro americanismo."

Marx considera que el proletariado a sueldo es la única clase revolucionaria. El lumpen, los marginados, los expulsados de sus tierras, las naciones indígenas americanas en sus degradadas reservas, las naciones indígenas africanas esclavizadas, los campesinos expropiados y expulsados al barraquismo, los sujetos a la trata de seres humanos, los sin techo, los parados sin seguro, los ancianos sin pensión, los enfermos sin asistencia, los sin-papeles, los sin-sueldo uberizdos, etc., son o bien inútiles para la revolución, o bien contrarrevolucionarios.

En esto Marx erró estrepitosamente. Fueron los campesinos los que derribaron al zarismo en Rusia y crearon los soviets de campesinos y soldados (campesinos en armas revolucionarios antes de que los bolcheviques los descafeinaran) durante la 1ª GM. Fueron los campesinos chinos los que llevaron a Mao y al PCCH al poder tras la 2ª GM.

El el lumpen proletariado y los campesinos (gente idiotizada según Marx), los cientos de millones de campesinos emigrantes sin papeles del Hukou, los que han construido las infraestructuras y los edificios del milagro neoliberal monopolista chino, los que fabrican los smartphones en las maquiladoras chinas como Foxconn, son (y no los proletarios asalariados con papeles) los que a base de decenas de miles de huelgas “salvajes” han acabado doblegando a las multinacionales monopolistas y a sus secuaces del partido comunista chino obligándolas a subir los salarios.

Son los ("idiotizados") campesinos chinos la única vanguardia de la lucha contra la expropiación de tierras, la polución y el cambio climático en China.

Son las lumpen-naciones indias americanas las que se enfrentan a las grandes corporaciones mineras, energéticas y agroalimentarias que quieren arramblar y arrasar sus tierras y cultivos y son ellas la primera línea en la defensa del medioambientales y el cambio climático.

Si, son combatientes anticapitalistas que “combaten, todos ellos, a la burguesía para asegurar su existencia y salvarse de su hundimiento” y son revolucionarios y no reaccionarios (como dice Marx) puesto que tratan de hacer girar hacia atrás el rodillo de la historia capitalista. Por el contrario, fue el proletariado asalariado europeo el que apoyó a sus respectivas burguesías tanto en la 1ª como en la 2ªGM. Y fue el proletariado de los países del centro el que apoyó las envestidas imperialistas y los imperios coloniales de sus respectivas burguesías confiando en tener algo que ganar de sus desaguisados y fue el proletariado de la URSS el que abrazó confiadamente la vuelta al capitalismo en todo el bloque.

La dicotomía formal-informal y la segmentación de la explotación

Roberto Bolaño (2666): …” En el basurero donde se encontró a la muerta no sólo se acumulaban los restos de los habitantes de las casuchas sino también los desperdicios de cada maquiladora. El aviso sobre el hallazgo de la muerta lo dio el capataz de una de las plantas, la Multizone-West, que trabajaba asociada con una transnacional que fabricaba televisores.”

Silvia Federici: “La perspectiva, entonces, es analizar el salario como instrumento de división y de construcción de regímenes de trabajo y de disciplina diferentes, a los que corresponden diferentes relaciones de poder entre los trabajadores —construcción que ha sido fundamental en la difusión del capitalismo a escala mundial”

Marx quiso justificar el carácter revolucionario del capitalismo como una forma de explotación que utilizaba el truco de convertir a la fuerza de trabajo en mercancía que el proletario vende bajo contrato al empresario a cambio de un sueldo y este la explota para extraer su beneficio. En realidad, esta forma contractual de relación laboral no tiene nada de "capitalista" per se. Es una conquista de de los trabajadores, como la protección social, la reducción de la jornada laboral o las pensiones, tras años de lucha y resistencia frente a la codicia del capital.

Pero el trabajador con sueldo, con jornada laboral, con seguridad social, etc., es decir el proletario del sector “formal” que ha conseguido arrancar al capital determinadas concesiones, entre ellas la del contrato que estipula las condiciones de la venta de la única mercancía que posee, es un privilegiado más bien poco revolucionario, puesto que buena parte de sus “conquistas laborales” han sido a costa (y como consecuencia) de permitir la explotación inmisericorde de otros trabajadores sin papeles, sin contratos, inmigrantes, negros, esclavos, marginados, informales, etc., el lumpen proletariado de usar y tirar, tanto el que vive en los aledaños de las urbes centrales del sistema como el de las periferias coloniales o neocoloniales.

La dicotomía competitiva entre sector formal (asalariado con derechos) – sector informal, se ha convertido en una característica fundamental del capital monopolista globalizado. La dicotomía formal-informal es inherente a la globalización monopolista y se reproduce en todos y cada uno de los sectores y a escala planetaria. Mientras que en el resto del mundo el sector informal predomina de forma aplastante sobre el sector formal, en los países centrales el sector informal avanza a pasos agigantados con la inmigración sin papeles y lo formal se va informalizando progresivamente (mini-jobs, agencias de trabajo temporal, nuevas formas de explotación y control digital (versión telemática uberizada del viejo putting out system) flexiexplotación, mini-jobs, agencias de trabajo temporal, etc.)

La dicotomía formal-informal segmentiza y divide a los explotados generando categorías y escalafones. El asalariado blanco se considera superior al asalariado de color, y éste se considera superior al trabajador informal sin sueldo o al inmigrante sin papeles y todos a su equivalente femenino. Las corporaciones monopolistas de la misma manera que segmentizan a los consumidores y a los mercados para colocar sus productos y servicios, también segmentizan a sus empleados para conseguir las mayores tasas de división y explotación posibles.

En China, el partido comunista junto a los expertos en recursos humanos de las grandes transnacionales monopolistas aprovecharon y perfeccionaron la institución maoísta del Hokou para convertir a cientos de millones de trabajadores chinos en inmigrantes sin papeles (informales) en su propio país, mano de obra que las multinacionales y sus émulos chinos han aprovechado para la meteórica e irracional acumulación capitalista china de los últimos años.

El reciente auge de la construcción en Rusia ha sido posible gracias a millones de trabajadores migrantes, la mayoría de los países de la antigua Unión Soviética sujetos a abusos y explotación por parte de los empleadores, las agencias de empleo y otros intermediarios, y son víctimas de extorsiones y abusos por parte de la policía y otros funcionarios. En el peor de los casos, los trabajadores migrantes que llegan a Rusia son objeto de trata de personas para realizar trabajos forzados. Los medios de comunicación internacionales y rusos, así como los sindicatos han documentado muertes y lesiones graves en la construcción de los edificios del mundial de fútbol. También han documentado generalizada falta de pago de salarios, represalias contra los trabajadores que se quejan y la falta de contratos laborales por escrito. La falta de contratos de trabajo deja a los trabajadores vulnerables a la explotación y les deja pocos recursos legales: cualquier trabajador tendrá dificultades para demostrar relaciones laborales ante un tribunal y, por lo tanto, será difícil obtener reparación por abuso. Sin un contrato laboral escrito, el estado laboral de los trabajadores migrantes es irregular, lo que los pone en riesgo de ser deportados y, a menudo, los hace reacios a solicitar la asistencia de las autoridades en caso de abuso.

En España el boom de la construcción e infraestructuras durante la primera década del 2º milenio no se explicaría sin la explotación inmisericorde de ingentes masas de inmigrantes latinoamericanos y subsaharianos sin papeles que en régimen de subcontratación edificaban incluso establecimientos escolares y hospitales públicos.

Esclavismo capitalista. Ni primitivo ni originario

Roberto Bolaño (2666): “... Los policías que vinieron a buscarla encontraron a tres ejecutivos de la maquiladora esperándolos junto al basurero. Dos eran mexicanos y el otro era norteamericano. Uno de los mexicanos dijo que preferían que recogieran el cadáver lo antes posible. El policía preguntó dónde estaba el cuerpo, mientras su compañero llamaba a la ambulancia. Los tres ejecutivos acompañaron al policía hacia el interior del basurero. Los cuatro se taparon la nariz, pero cuando el norteamericano se la destapó los mexicanos siguieron su ejemplo”.

Silvia Federici (Calibán y la bruja): “El sistema de plantaciones fue decisivo para el desarrollo capitalista no sólo por la inmensa cantidad de plustrabajo que se acumuló a partir de él, sino porque estableció un modelo de administración del trabajo, de producción orientada a la exportación, de integración económica y de división internacional del trabajo que desde entonces ha sido el paradigma de las relaciones de clase capitalistas. Con esta inmensa concentración de trabajadores y una mano de obra cautiva, desarraigada de su tierra —que no podía confiar en el apoyo local—, la plantación prefiguró no sólo la fábrica sino también el posterior uso de la inmigración y la globalización dirigida a reducir los costes del trabajo. En particular, la plantación fue un paso clave en la formación de una división internacional del trabajo que —a través de la producción de «bienes de consumo»— integró el trabajo de los esclavos en la reproducción de la fuerza de trabajo europea, al tiempo que mantenía a los trabajadores esclavizados y asalariados, geográfica y socialmente separados.”

El capitalismo ha sido capaz de perfeccionar el esclavismo hasta diversificarlo en formas hiper sofisticadas de esclavitud (Cotton Kingdom, plantaciones esclavistas en el Caribe, explotación de los indígenas caucheros por el capital belga en el Congo y el capital inglés en América Latina, …, como palanca para la acumulación “normal” del sistema. Los esclavos del sur de los EUA producían la materia prima de la 1ª revolución industrial, los esclavos caucheros del Congo y las selvas latinoamericanas producían la materia prima básica de la 2ª revolución industrial mientras que los esclavizados (por los militares ruandeses) congoleños producen a punta de fusil el coltán, el oro y la bauxita para la fabricación de las computadoras y celulares de la 3ª revolución industrial.

Los expertos en recursos humanos de las grandes corporaciones están permanentemente husmeando en busca de posibles formas de explotación fraudulenta con la colaboración de las corrompidas autoridades locales (sistema de castas, tradiciones prematrimoniales, …), para conseguir las más altas tasas de explotación posibles, formas “innovadoras” de acumulación que no tienen nada de “primitivas” y están en continuo crecimiento.

En las monarquías del golfo, los trabajadores huéspedes (la mayoría de sus habitantes), inmigrantes en régimen de esclavitud por deudas (Indentured workers) y sujetos a la trata por organizaciones mafiosas en connivencia con las grandes multinacionales cuyos departamentos de recursos humanos diseñan y perfeccionan en tiempo real el moderno sistema de esclavitud "legal"en el golfo.

Expropiación/apropiación de los comunes

Roberto Bolaño (2666): “... La muerta era una mujer de piel oscura y pelo negro y lacio hasta más abajo de los hombros. Llevaba una sudadera negra y pantalones cortos. Los cuatro hombres se la quedaron mirando. El norteamericano se agachó y con un bolígrafo le apartó el pelo del cuello. Mejor que el gringo no la toque, dijo el policía. No la toco, dijo el norteamericano en español, sólo quiero verle el cuello.”

1-Cercamientos de tierras

Silvia Federici: “Este período en Nigeria fue muy importante y productivo. Me ha demostrado claramente que los cercamientos de tierras, las enclosures de los que habla Marx, no son un fenómeno sólo del pasado. La acumulación originaria continúa todavía hoy. Es una acumulación permanente. Mi experiencia en Nigeria me hizo ver directamente aquello que Marx describía en el capítulo sobre la acumulación originaria. Por ejemplo, yo vi en concreto cómo las compañías petroleras echaban a la gente de sus tierras para extraer de ellas el petróleo.”

Mike Davis: Planet of Slums: “Después de que las casas de los pescadores fueran cortadas del mar por una nueva autopista, sus zonas de pesca contaminadas por desechos urbanos y las laderas vecinas deforestadas para construir bloques de apartamentos, no tuvieron más remedio que enviar a sus hijas a las maquiladoras japonesas. Fue la destrucción no solo del sustento de personas que siempre han vivido simbióticamente con el mar, sino también de la psique y el espíritu de los pescadores"

Durante la década de los 90s, los campesinos de los países de la periferia fueron sometidos por el BM y el FMI a la estrategia económica de "hundirse o nadar". A golpe de Programas de Ajuste Estructural y desregulación los campesinos fueron arruinados por los mercados mundiales de productos básicos y compelidos a "salir nadando" hacia las ciudades.

Los mercados formales de vivienda en el Tercer Mundo rara vez suministran más del 20 % de las viviendas nuevas, por lo que la gente recurre a chabolas autoconstruidas, alquileres informales, subdivisiones piratas o a las aceras. En 2015, África tenía 330 millones de habitantes chabolistas urbanos.

Desde inicios del segundo milenio corporaciones transnacionales (petróleo y automóviles, minería y silvicultura, alimentación, químico, bioenergía y biotecnología, etc.) y agencias estatales (países del Golfo, Corea de Sur, Japón, China, etc.) con la participación de capital financiero, están adquiriendo grandes extensiones de tierra y desplazando ingentes grupos de personas de sus tierras, despojándolas por completo de sus pocos bienes y socavando la seguridad alimentaria de las comunidades.

Desde 2006, entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierras de cultivo en países pobres (principalmente en África y en la Eurasia post-soviética) se han vendido o arrendado a entidades extranjeras. Los tratos son a menudo abusivos y conducen a la desposesión, sobre todo cuando las "comunidades locales" no tienen derechos de propiedad formales, legales y claros sobre las tierras en disputa. Estos acuerdos son a menudo de carácter opaco, en general no son consultivos y están plagados de casos de corrupción de los entes gubernamentales tanto locales como centrales colaboradores en la expropiación/apropiación.

Los principales actores en el acaparamiento de tierras no tienen por qué ser necesariamente corporaciones transnacionales. En Brasil, Malasia, Camboya, Filipinas o Indonesia, entre otros, son principalmente capitales nacionales los agentes acaparadores. Corporaciones vietnamitas y tailandesas acumulan tierras en Camboya y Laos, compañías sudafricanas lo hacen en África y empresas brasileñas en América del Sur. En China, y en la India, como consecuencia de su papel subordinado en la globalización monopolista, corporaciones chinas y agencias estatales acaparan cada vez más tierras para fines no agrícolas, como la minería, el desarrollo industrial y de infraestructuras, parques empresariales, residenciales y otros bienes inmuebles.

El resultado es el planeta de los Slums, la creciente aglomeración en los suburbios marginales, favelas, shantytowns y slums de las zonas urbanas. “Las actuales ciudades de la globalización monopolista, en lugar de estar hechas de vidrio y acero según lo previsto por generaciones anteriores de urbanistas, en su mayoría están construidas con ladrillo crudo, paja, plástico reciclado, bloques de cemento y madera de desecho. En lugar de ciudades de luz que se elevan hacia el cielo, gran parte del mundo urbano del siglo veintiuno se pone en cuclillas en la miseria, rodeado de polución, excrementos y podredumbre.” (Mike Davis)

Mientras que solo el 6 % de la población de la ciudad de los países desarrollados vive en slums, el 78.2 % de los habitantes de las ciudades en los países menos desarrollados vive en este tipo de barriadas informales, esto equivale a un tercio de la población urbana global.

En Etiopía el 99.4 % de la población urbana vive en slums, en Chad también un 99.4 %, en Afganistán el 98.5 % y en Nepal el 92 %. Bombay, con 12 a 14 millones de ocupantes ilegales, es la capital mundial de los barrios marginales, seguida por Ciudad de México y Dhaka con 10 y 12 millones cada una. Lagos, El Cairo, Karachi, Kinshasa-Brazzaville, Sao Paulo, Shanghai y Delhi tienen de 7 a 10 millones cada una.

2-Uberización: Expropiación/apropiación de internet y de los aportes de la llamada economía colaborativa

En la actualidad los grandes monopolios de internet se dedican a la apropiación y acumulación en masa de activos de conocimiento controlando los vectores de información, es decir, los medios a través de los cuales tienen que pasar la información y los productos creativos, para que puedan realizar su valor de intercambio. Internet se ha convertido en una verdadera bomba de aspiración y apropiación acelerada de los comunales generados por millones de internautas por parte de unas pocas empresas monopolistas que encabezan el ranking de las bolsas de valores del globo.

Amazon, Uber, Google, etc., han sido diseñadas específicamente para apropiarse de las innumerables redes de cooperación y reciprocidad comunales que permite la era digital y generar amazon-minijobs, uber-contratos y en general e-contratos basura de todo tipo para lucrarse explotando a sus proveedores y a sus cada vez más precarizados lumpen-empleados.

¿Acumulación primitiva socialista?

Roberto Bolaño (2666): “.... Los dos ejecutivos mexicanos se agacharon y observaron las marcas que la muerta tenía en el cuello. Luego se levantaron y miraron la hora. La ambulancia está tardando, dijo uno de ellos. Ya mero llega, dijo el policía. Bueno, dijo uno de los ejecutivos, usted se encarga de todo, ¿verdad? El policía dijo sí, cómo no, y se guardó el par de billetes que le tendió el otro en el bolsillo de su pantalón reglamentario. Esa noche la muerta la pasó en un nicho refrigerado del hospital de Santa Teresa y al día siguiente uno de los ayudantes del forense le realizó la autopsia. Había sido estrangulada. Había sido violada. Por ambos conductos, anotó el ayudante del forense. Y estaba embarazada de cinco meses.”

Preobrazhensky (1926): “La acumulación socialista primitiva es la acumulación en manos del estado de los recursos materiales, en su mayor parte o en parte, de fuentes que se encuentran fuera del complejo de la economía estatal. Esta acumulación debe jugar un papel extremadamente importante en un país campesino atrasado, acelerando en gran medida la llegada del momento en que comienza la reconstrucción técnica y científica de la economía estatal y cuando esta economía alcanza por fin la superioridad puramente económica sobre el capitalismo ".

“Si el recurso principal de la acumulación capitalista primitiva son las colonias, el único "recurso externo" del estado soviético es la aldea "no socialista". Por lo tanto, el estado debe apropiarse del producto excedente del campesino para acumular capital para la industrialización y la rápida transición al socialismo”.

La controversia sobre el capitalismo en Rusia y el debate sobre la industrialización soviética (1920-1929)