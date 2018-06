Volverán los capitales golondrina

en tu banco sus nidos a colgar,

y otra vez con el dolar a sus lebacs

jugando llevaran. Becker, Adolfo poeta, clarividente económico.

Apertura de importaciones sin aranceles ni alguna limitación sobre compras externas; la consecuente caída de las exportaciones; los capitales golondrina atraídos por la falta de regulación y por la especulación de las lebacs, retirándose luego haberse alimentado y vaciado los fondos del banco central; la OMC1 y el BM2 visitan la región como heraldos de la llegada del FMI que, con el rostro Christine Lagarde, hace su aparición triunfal para imponer medidas económicas a cambio de dar el préstamo con el que el gobierno de Cambiemos puede acomodarse para sobrevivir a sí mismo.

Las medidas sobre las importaciones que tomó el Gobierno Nacional en Argentina, sin ningún tipo de arancel que regule las compras o al exportador venido de otro país a liquidar las divisas en Argentina, en un momento donde internacionalmente la mayoría de los gobiernos tratan estas situaciones con extrema cautela y todo tipo de regulaciones, no solo generaron una alta migración de dolares sino también una caída en la producción nacional y, por ende, la exportación, lo que significa cierre de fabricas y desempleo entre otras consecuencias. Esto acompañado por el comportamiento migratorio de los capitales golondrina que llegaron a estas tierras atraídas por la falta de control sobre las inversiones financieras internacionales para entrar en el juego cambiario del dólar, succionando la divisa hasta dejar seca la fuente y luego marchandose a tierras fertiles donde depredar a sus anchas. Al exhibir sus falencias a la hora de administrar sus capitales, el país se vuelve insolvente para entes internacionales; ningún financiador esta dispuesto a invertir en un país que no solamente no tiene la capacidad de generar capital para devolver sino que ademas, por la falta de controles en la venta de divisas, hasta pierde gran parte de los dolares que pide a préstamo por no controlar la venta destinada al turismo internacional puesto que esta falta de control en las compras destinadas a viajes al exterior dejando los dolares comprados afuera, también deja una pequeña herida abierta en la economía, creada, no por un particular que vacaciona en brasil, sino por las falencias en la regulación cambiaria; y generan un pico en la ya creciente y constante crisis gestada y mantenida por el sistema económico neoliberal. Así, mientras que el Gobierno de Macri justifica la crisis diciendo que se debe a financiar con gradualismo el gasto público en estos últimos dos años, siendo que esta tactica politica en realidad solo ralentizó la crisis; cuando el dilema esta en que hay un ingreso inferior a lo que se necesita gastar, por culpa de, en resumen, la apertura inescrupulosa de la importación, la falta de regulación en venta de divisas y control de capitales extranjeros.

La evasión fiscal como política económica gubernamental tiene sus consecuencias, y una de ellas es la llegada del FMI como único ente interesado en dar capital a un país insolvente, y cuyo préstamo económico esta acompañado de su polémico P.A.E.3, que en este caso seria: reducir el gasto público, aumentar la edad jubilatoria y privatización previsional4, recortar derechos laborales y debilitar los convenios colectivos de trabajo, entre otras medidas que seguramente se irán sumando mientras que avance la relación del gobierno con su “nuevo benefactor”. Así, nos vemos ante un gran triunfo para las políticas del “shock” que terminan imponiéndose ante el gradualismo implementado por Cambiemos.

Las medidas exigidas por el FMI, podrían ser puestas en relación con las ya antes presentadas para darse gradualmente desde el gobierno nacional, ya sea el proyecto presentado para dar cambios educativos en las escuelas primarias y secundarias en Buenos Aires, el cual genero tomas de colegios como medida de fuerza contra el avance neoliberal sobre la educación publica; el recorte jubilatorio implementado a finales del 2017 con jubilados, organizaciones sociales, sindicatos y auto convocados a las afueras de la legislatura protestando en 2 jornadas que expresaron fuertemente el descontento popular ante dicha medida; la presentación del proyecto de cambios en la ley de contrato de trabajo, que, no solo genero una ruptura dentro de la misma Central General de los Trabajadores (históricamente cómplice a la hora de pisotear los derechos laborales), sino que también vio una jornada de protesta a nivel nacional donde se demostró que los cambios expresados no serían bien recibidos por el pueblo. Esos pequeños cambios graduales que al gobierno le costaron políticamente tanto, ahora están siendo exigidos en forma de Shock por el FMI, por lo que, habiendo existido esa resistencia ante sus versiones mas suaves, estos cambios pueden generar verdaderos levantamientos sociales que demuestren que las instituciones no pueden avanzar por sobre el pueblo sin que este le muestre los dientes. Así que, con las expectativas puestas en lo que suceda en la legislatura durante la época del Mundial de Fútbol, los actores implicados esperan atentos para verificar si se puede materializar el compromiso de esta relación tan deseada entre Cambiemos y la Troika5.

Departamento de Agitación Libertaria

0son títulos de deuda a corto plazo que licita el Banco Central de la República Argentina Existen LEBAC en pesos, en pesos ajustables por CER y en dólares.

1Organizacion Mundial de Comercio.

2Banco Mundial.

3Programas de Ajuste Estructural: Son recetas económicas impuestas por el FMI para poder recibir nuevos créditos y no ser expulsado del sistema fnanciero internacional.

4 A.F.J.P.: Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones fueron empresas , dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes juvilatorios realizados por los trabajadores que

“optaran” por ser incluidos en el régimen de Capitalización Individual establecido por la Ley 24.241 de reforma previsional del año 1993 en Argentina promulgada durante el gobierno de Carlos

Menem

5 Troika: FMI+OMC+BM