El día 4 de noviembre del año 2015, el aparato represivo del Estado español acechaba a varios miembros de STRAIGHT EDGE MADRID (SXE MAD), un colectivo que se define libre de drogas, de carácter libertario, por la autoliberación y la Liberación animal, en una acción policial que se conoció como «Operación Ice».

Este y otros colectivos de la misma tendencia surgieron en parte como respuesta a gérmenes neonazis como "Straight Edge" España y su particular confusionismo y distorsión del buen origen del término, que no fue más que una respuesta al "American Way of life", el modo de vida norteamericano imperialista y consumista, clasista, sexista y racista.

A raíz de esa operación represiva cuatro personas salieron en libertad con cargos, con fianzas entre los 3.000 y los 10.000€, y las otras dos personas ingresaron en prisión preventiva sin fianza. Una de ellas fue Nahuel (único miembro de SXE Madrid que aún sigue en prisión) que tras sufrir tres traslados entre las prisiones madrileñas de Soto del Real, Navalcarnero y Estremera fue trasladado a Sevilla II, a más de 600 kilómetros de sus familiares y amistades más cercanas.

Sin pruebas ni juicio Nahuel continúa en régimen F.I.E.S. 3 (BA). Su estancia en prisión está marcada por la excepcionalidad, permanece en aislamiento y, nuevamente, no se le permite llevar una dieta libre de ingredientes opresivos de origen animal, habiendo sufrido tres traslados entre cárceles que le han sido comunicados con menos de 24 horas de antelación con el único objetivo de apagar la solidaridad y castigar a familiares, amistades y compañerxs.

Represionderechosanimales.info es una web que no está asociada a ningún grupo o colectivo y esta entrevista ha sido realizada con la única intención de aportar información y arrojar algo de luz sobre este proceso represivo.

Más información: http://libertadsxe.org/