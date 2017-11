Este fin de semana tuve el enorme privilegio de asistir al concierto de Liberando El Corazón. Un cantautor increíble, pero no solo por su manera de tocar la guitarra o su voz, sino además por sus ideas, por lo que trasmite, y por su capacidad de llegar ahí mismo, al corazón. Esta es su Bandcamp.

Es muy difícil quedarte solo con una de sus canciones, todas llegan, todas dan en el clavo. Pero me gustaría rescatar una que especialmente me llego, hizo que se me rallaran los ojos en el momento de escucharla. Quisiera poder dedicársela especialmente a todas aquellas compañeras, de allí, de Madrid (ustedes saben quienes son), pero también de aquí, de Canarias, y de Catalunya, Valencia, Andalucia, Sudamerica, Europa,…De todo el mundo en definitiva, que compartimos una misma lucha, un mismo activismo cada una a su manera, un mismo corazón, y un mismo sueño, que no es otro que el fin de una vez por todas de toda opresión, de toda discriminación, de todo supremacismo, por la dignidad y libertad de todas, sin que nadie quede atrás.

Por ustedes compañerxs. Gracias por continuar en la lucha sin desfallecer.

Liberando El Corazón – Naturaleza

Ciudades grises

cielos oscuros

y el mar cabreado arremetiendo contra los muros

que ha puesto el hombre para cubrirse

por si algun dia la natura decide vengarse. (estribillo x2)

Si sabes empatizar ahora ponte en el lugar de aquel animal que se llevan al matadero

si sabes empatizar ahora ponte en el lugar de todos esos rios que usan de vertederos

si sabes empatizar ahora ponte en el lugar de todos esos montes que estan llenando de estiercol

si sabes empatizar ahora ponte en el lugar del aire.

Odio el ruido la fabricas, y el humo de las maquinas,

cuida un poco la tierra, ¡coño!, que es donde pisas

el humo fabricas y el ruido de las maquinas,

cuida un poco la tierra, ¡coño!, que es donde pisas.

Ciudades grises

cielos oscuros

y el mar cabreado arremetiendo contra los muros

que ha puesto el hombre para cubrirse

por si algun dia la natura decide vengarse (estribillo x2)

Imagínate colgado de las piernas boca abajo,

que te rajen en el cuello y te dejen desangrar,

imaginate viviendo solo en dos metros cuadrados, cagues, comas, duermas, sueñes, todo en el mismo lugar,

imaginate que te atan una cadinita al cuello, que te pegan a una puerta y alli te moriras.

Imaginate que la naturaleza te ha dado alas y quien se cree superior, no te las va a dejar usar.

Veo pasar el tiempo que no espera,

y las manecillas del reloj hasta aceleran,

veo llegar el invierno sin contar las primaveras,

también vio salir el sol y que no despiertan las conciencias,

industrias contaminan llenando todo de mierda,

y desde los despachos del gobierno esto lo aprueban,

unete al progreso y mata la naturaleza,

mas valdria ir mas despacio que si corres te la pegas,

Ciudades grises

cielos oscuros

y el mar cabreado arremetiendo contra los muros

que ha puesto el hombre para cubrirse

por si algun dia la natura decide vengarse. (estribillo x2)

