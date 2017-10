En la linea del anterior post y los “Días Mundiales de…”, hoy no va a ser menos, porque se conmemora el Internacional Edge Day. Creo que sobras las palabras. Simplemente mencionar a todxs lxs compañerxs de rebelión, veganxs, anarquicxs y anarquistas, rojxs, antifascistas, feministas, queers, raperxs, punks, comunidad LGBT y los que falten: gracias por ser parte de esto, gracias por su lucha y por sus aportes para que esto sea cada vez más grande, importante y significativo para muchxs de nosotrxs. Straight Edge es una trinchera que compartimos, Straight Edge es para toda la vida.

NUEVA ÉTICA – LA MARCA DEL HONOR

Hoy una vez mas voy a seguir

construyendo mi destino

mi voluntad se niega a perder

en esta lucha yo debo continuar.

Por el orgullo que siento

no se rompe el compromiso.

Por el orgullo que siento

no se rompe la lealtad.

Doy la espalda a tus insultos

mi orgullo sigue intacto

la lealtad que resiste

el sentimiento que se niega a morir.

Lejos de ser vencidos

esta llama sigue ardiendo

hoy mas fuerte que nunca

nuestras voces son escuchadas.

Por la verdad, por el honor

que me hace sentir

Por la verdad, por el honor.

Nuestras palabras cada vez

son más fuertes

verdad a cualquier precio

aceptando el compromiso

nuestras vidas toman sentido

Por la verdad, por el honor

que me hace sentir.

Por la verdad, por el honor

Que me hace sentir,

ser parte de la NUEVA ETICA

La lealtad hoy va a seguir una ves más

NUEVA ÉTICA – INQUEBRANTABLE

inquebrantable voluntad

destinado a combatir

sueños de libertad

que sobreviven en el tiempo

entre la mie*** del sistema

mis pensamientos se asen invensible

resistiendo en las tinieblas

mi mente tiene total control

total control!!!

en el abismo de las tentaciones

mi espiritu se hace mas fuerte

cada dia es una victoria

lleno de gloria hasta el final

con la furia del juicio final

eliminando todos los vicios

en la hoguera de la verdad

arde en llamas la ignorancia

lleno de gloria, hasta el final

nosotros somos la resistencia

inquebrantable moralidad

nosotros somos la resistencia,

llenos de gloria hasta el final