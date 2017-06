Tema adelanto de "23 Rue del Pochoko" de Pochokodón & Dj Maos, miembros del grupo de hip-hop madrileño "Sátira Sativa". EL trabajo completo verá la luz dentro de muy poco. Atentos!

Pochokodón relata su experiencia real en una pensión y da vida a estos cinco personajes, inspirados en sus propias vivencias. Aunque dramáticas, sus anécdotas también recuerdan los buenos momentos. En esta pensión tan solo ocurren las pequeñas tragedias que se escuchan en la calle casi todos los días.

Instrumental y scratches: Dj Maos



Letra: Pochokodón



Grabación, mezcla y masterización de sonido en MMR Estudio por Dj Maos.



Video realizado por: Nacho Campillos a.k.a. Nacho Cruje. www.crujedesign.es



Modelado y Animación 3D: Nacho Campillos



Guión: Cyan Rodriguez.



El trabajo de modelado 3D, texturas, iluminación, animación, composición, render y postproducción han sido realizadas por Nacho Campillos con el software: Blender 2.78.



Todas las imágenes que aparecen en el video han sido realizadas mediante el software de 3D: Blender 2.78, y para el render se ha optado por el motor Cycles de Blender.



http://www.crujedesign.es

http://www.facebook.com/NachoCruje



Videoclip Animación 3D



LETRA:



La pensión

De los desheredados, dejados a su son

La plaza de los patos camino pa la estación.

La calle de San Juan esquina desesperación

La pensión



Ocho habitaciones , nueve vidas conviviendo

A veces de chungo pero muchas sonriendo

Musica variada, de Bethoven hasta Sen Dog

Torre de babel con el pochoko componiendo.



Fulgencio

Añora viejos tiempos en Galicia

Rey de los 80 al que pudo la codicia

Silencio

A su familia nunca da noticias

Destino del que mete mano ejemplo de una pifia….



Grande

No pudo con el atrenzo,

Grande

Acabo como al comienzo

Mande

Se desquebraja este lienzo

Cuando pienso en lo vivido por mi hombre Lorenzo



Mírale atrapado en un cuerpo que no es suyo

Tuvieron que adoptarlo cuando mama fue pal truyo

Nunca jamás volvió o por lo menos eso intuyo

Suele salir a buscarla por Aguere y el Boyuyo



No sabe que cuando recoge basura es una locura que habla con él

No sabe que cuando se marca una paja en medio la plaza eso no esta bien

Se gana la vida robando comida que luego le vende a Juan y Manuel

El poco dinero que tiene se gasta comprando amores en ese burdel

Que to lo que tiene, el chico lo quiere por el viviría con Madmuasel

Está enamorado de su pelo rojo sus ojos azules y labios de miel

Pero como dice la chica cubana que emana cariño siempre hacia el.

No puede ser



Oye oye

Ten cuidado con el Juanqui

Viene de la plaza de liarla con el compi

Como como

Algunos le dicen yonki

Fuma de basuco no le ves que anda zombie



Ten un ojo abierto cuando se acerca monoso

Le distingues por la cara y el cuerpillo tembloroso

No le subestimes por su gesto temeroso

Porque saca la navaja y se vuelve peligroso



Placa

Mejor palabra no hay para hablar de la resaca

Que siempre lleva Oscar cuando llena la petaca

Ya son muchos los años con el wiski y la horchata



Ñaka

Lo primero cuando abre los ojitos es un maca

Después un pacharán para seguir con el cubata

Intenta dar consejos y te dice madafacka!!



Héctor vino a estos lares desde Panamá

Trabajaba en el canal, no vivía mal

Hasta que un dia llegaron a su pueblo maleantes

De los que venden coca y esclavizan semejantes



Resiste

La últimas palabras de tu padre

Resiste

Cayeron otros dos de tus compadres

Y viste

Que como todo se volvió un desmadre.

Viniste

Para España escondido y sin nadie



Mira

En la pensión la depresión es lo que tira

Sin ilusión el corazón no se admira

Todito gira en verdades y mentiras

Diga…



Como

Se ve la luz cuando el futuro es de plomo

Cuando te sientes enanito como un Gnomo.

Después de tanta tanta partida de lomo.

Como



Paso de una vida abocada al fracaso

Paso de ser que, que

Paso de ser manso

Fueron siete meses de vivencias sin descanso

220 días en la vida de este ganso



Me dejo cuatro vidas mas para una segunda parte

Por que guey

En la pensión lo que hay es mucho mucho arte.

Ok, Yeahhh!!