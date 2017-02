El trabajo se llama CÁUSTICA (de forma homónima), rap feminista libertario desde Galiza.

Se adjunta el disco, acompañado de una reseña. Se agradecería la difusión!

” […] A liberaçom da angústia , da ansiedade , a luita de proclamar aquilo que nos fai dano e transforma-lo em político”. J. Mitchell.

Abrindo o caixom dos recordos soaram versos. E escuitei as vozes que tantas vezes afogaram no silêncio impertérrito. Agochavam umha mensagem oculta, candente, a piques de estourar. A muniçom estava perfeitamente preparada. Só faltava este pequeno impulso que deliberadamente atoparía a súa única diana . Que racionalizará qualquer intento de fábula mal-intencionada. As perspetivas ja estam claras.

Surge-me a necessidade de aclarar que estas letras podem resultar normativas no que se refire ó tratamento de género, máis só tento refletir a linguagem binária da que se alimenta a sociedade patriarcal e que nom atende á complexidade de género nem á inclusom doutras indentidades.

Eiqui deixo un pequeno travalho composto por tres cançons, todas produzidas por DJ TIPS, coa colaboraçom de GOLPE e o desenho a cargo de NEREA. Gravado, misturado e masteriçado en estúdios COCOBOLO (Quistiláns).

Ligaçao de descarga: http://www.mediafire.com/file/jrf35y5vpjyvu5h/C%C3%A1ustica-2017.zip