Primavera de 1937: la Guerra Civil española se encuentra en pleno apogeo. El ejército republicano y las milicias de partidos y sindicatos luchan contra las tropas franquistas. A cientos de kilómetros, en la retaguardia, el gobierno asalta el edificio de la Telefónica en Barcelona, gestionado por la CNT. Los anarquistas resisten, estalla la huelga general: comienza una guerra civil dentro de la Guerra Civil. Cinco días que sellan el epitafio de la revolución.

--

La révolution s’arrêta en Mai.

Printemps 1937, la guerre civile espagnole est à son apogée. L’armée républicaine et les milices des partis et des syndicats, luttent contre les troupes franquistes. À des centaines de kilomètres à l’arrière du front, le gouvernement ordonne l’assaut du Central téléphonique de Barcelone qui est géré par la CNT. Les anarchistes résistent et une grève générale éclate. C’est le début d’une guerre civile au sein de la Guerre civile. Cinq jours qui cèlent l’épitaphe de la révolution.

Année: 2015; Durée: 80 minutes; Réalisation: Mikel Muñoz; Langue: espagnol sous-titré en français