El mundo continúa sufriendo desde la actual crisis económica que comenzó en 2008. Ésta no sólo ha hecho que una basta mayoría de nosotras seamos más pobres y nuestra vida sea más dura, sino que también ha limitado nuestras libertades. En este tiempo el número de guerras visibles e invisibles se ha incrementado y el número de víctimas asciende. A pesar de esto las izquierdas, comunistas, socialistas y el movimiento anarquista no han avanzado.

Cuando voy a reuniones suelo escuchar la frase “movimiento anarquista”. Me pregunto si el movimiento anarquista existe en alguna parte. Cuestiono que el movimiento anarquista exista en algún lugar.

En mi opinión despues de la guerra civil española del 1936 a 1939 no ha habido ningún movimiento anarquista en ninguna parte del mundo. Lo que hemos tenido o lo que tenemos son sólo unas pocas organizaciones anarquistas fuertes. En Francia y en Grecia hubo algo de acción callejera pero no puedo llamarla “movimiento”.

Por supuesto hay muchos motivos para esto. En este artículo señalo un par de las mayores debilidades del anarquismo en Europa en general y en Reino Unido en particular, que hasta cierto punto están ralentizando nuestros esfuerzos y luchas hacía el “movimiento”.

Lejos de organizarnos a nosotros mismos

No podemos negar el rol y el impacto que las organizaciones juegan en el movimiento. Por supuesto estoy hablando sobre organizaciones no jerárquicas. Es verdad que en la historia de muchos lugares hubo grandes levantamientos masivos populares y movimientos sin personas organizadas anteriormente. Sin embargo, esos movimientos o levantamientos, fueron también brutalmente eliminados o no lograron grandes cambios. De hecho la mayoría de ellos hicieron al sistema más fuerte.

Aunque uno de los principales principios del anarquismo es la libertad individual y trabajar para conseguirla; al mismo tiempo el anarquismo cree fuertemente en el trabajo, la lucha y la vida colectiva mientras que queda protegida la libertad del individuo. Trabajar y luchar juntos no restringe ésto. En mi opinión la relación y el vínculo entre la libertad individual y el trabajo, la vida y la lucha colectiva es muy fuerte, hasta cierto punto en que el uno complementa al otro. En otras palabras debilitando uno de ellos debilitas el otro.

La vida bajo este sistema brutal impuso muchos compromisos y obligaciones sobre cada uno de los individuos de la sociedad. Si alguno de nosotros quisiera romper alguna de esas obligaciones y compromisos tendría que pagar el precio en cierta manera.

El presente sistema ha sido formado en base a la brutalidad, la explotación, la desigualdad, la pobreza, la justicia asocial, la guerra y sus leyes y normas para que el sujeto individual obedezca dichas reglas. Al mismo tiempo, todo esto nos da suficientes pruebas de que este sistema no se puede cambiar sin que nosotros nos auto-organicemos. Necesitamos auto-organizarnos, necesitamos tener nuestros planes a corto y largo plazo, nuestros objetivos y estrategias. Sin lo anterior no es posible lograr los grandes cambios que queremos. Es por esto que es importante para las anarquistas organizarse ellas mismas en grupos no jerárquicos y en aquellas organizaciones que piensan que se adaptan mejor.

La auto-organización sola, concentrandose en un solo tema, guardando la distancia con otros grupos y no haciendo actividades juntos puede lograr lo que el grupo principal se propuso, pero nunca cambiará el sistema o logrará un cambio mayoritario en la sociedad. Hoy en día involucrarse en una sola cuestión sin politización ayuda al sistema. Servirá a la gran sociedad que David Cameron reclamó cuando llegó al poder en 2010. Debemos apoyar las luchas que la gente vive de primera mano sean cuales sean, no sólo simplemente apoyar a las personas que sufren. Hay un montón de temas individuales: refugiados, migrantes, personas sin hogar, gentrificación, bancos de alimentos, diferentes temas de viviendas. Hay compañeros que trabajan en ellos, pero la mayoría no politizan el tema de modo efectivo o no se vinculan con otros grupos y no coordinan bien nuestras campañas.

Trabajar en una sola cuestión sin radicalizar la misma y las personas que la sufren sólo benefician al estado y al sistema. ¿Estamos sólo haciendo trabajo para el estado y el sistema? ¿Estamos haciendo sólo trabajo para reducir las tensiones sociales, la ira y la frustración para hacerlos totalmente dependientes? ¿Trabajando gratuitamente estamos cogiendo responsabilidades financieras del estado y remplazando trabajadores haciendo trabajo voluntario? En estas circustancias, sean cuales sean las buenas intenciones de los individuos, los resultados no pueden ser más autocomplacientes mientras apoyamos al estado y al sistema.

Trabajar en una sola cuestión es fácil y no requiere de mucho esfuerzo. En la mayoría de los casos conviene alguien con un estilo propio de vida, por lo que debemos empujarnos a nosotros mismos a trabajar más allá de un solo tema.

Aquí hago referencia a Janet Biehl quien describe el trabajo en una sola cuestión "Sin embargo la historia de la izquierda ha demostrado que los movimientos articulados en torno a una única cuestión están limitados también. Sin duda, tiene importancia protestar por injusticias particulares, pero los resultados que producen son mínimos en proporción a los cambios sociales y ecológicos cada vez más necesarios. A parte de eso, no ofrecen un programa para la construcción de las instituciones que son necesarias para la reconstrucción de la sociedad. Ni han tratado crear de forma consciente un clima político en el que las actividades democráticas pudieran mantener su presencia en la vida cotidiana” Janet Biehl, Las Políticas de la Ecología Social, Pág 141.

Individualismo y Estilo de Vida

El individualismo es otra rama, y otra debilidad del anarquismo. Su primera aparición fuerte es en el siglo XIX y fue defendido por muchos anarquistas. El individualismo defiende la libertad y la autonomía de los individuos y se ha beneficiado de los principios anarquistas que creen fuertemente en la libertad individual. Esta idea ha sido usada por muchos anarquistas para disfrutar de su libertad, para ser activos individualmente y guardar las distancias de implicación en acciones colectivas. En otras palabras los anarquistas son víctimas de una mala interpretación del anarquismo. Esto ha sido justificado por los anarquistas que piensan que el trabajo o las actividades colectivas no son compatibles con las libertades individuales y su independencia. Esta tendencia está directa o indirectamente en contra de cualquier tipo de compromiso con las organizaciones o actividades. Este tipo de individualismo sirve más al sistema actual que al movimiento anarquista.

El individualismo contradice uno de los objetivos anarquistas fundamentales, construir comunas o espacios autogestionados y vivir en ellos. Las comunas son el resultado de las actividades colectivas, basadas en la solidaridad y apoyo mutuo con otras comunas. Dichas comunas no pueden construirse desde la idea del invidualismo. Las comunas y su autonomía deben ser vistas como la práctica del apoyo mutuo, el deber y las muy fuertes relaciones entre ellas, de otro modo la comuna será aislada, marginada y no podrá prolongarse.

El individualismo que vemos hoy en día cree en la lucha de la clase trabajadora pero con una actitud de no participación en ella o de no compromiso con ella, el movimiento queda solo e inefectivo. Mientras que el anarquismo es amor, preocupación, compartir, trabajar y vivir colectivamente, el individualismo solo se moviliza por su propia autonomía y estilo de vida, así que la distancia entre ambos es enorme/ que sigue habiendo entre ellos es amplia.

Un par de siglos antes, cuando el individualismo clamaba la autonomía personal (la autonomía es diferente de la libertad) uno podía haberse unido. En ese momento el sistema y sus influencias no eran tan fuertes como son ahora. Actualmente cada individuo está conectado con el sistema de tantas maneras que la vida se hace extremadamente difícil. En otras palabras, de alguna manera el individuo ha sido privado de su libertad propia.

A día de hoy la cuestión ecológica se ha convertido en una cuestión importante en el movimiento anarquista o revolucionario. Me pregunto ¿Cuál es la actitud del individualista ante esto? ¿Cuál es el rol individualista y cómo tomarán parte los individualistas y darán un empuje a cuestión ecológica? En mi opinión siempre que el individualismo continúe con esta idea, será extremadamente difícil para ellos tener un rol considerable en esta materia.

Bakunin y Kropotkin hablaron sobre la libertad individual y el individualismo. Ambos insistieron que la libertad del individuo y el anarquismo social son compatibles el uno con el otro y que no son contrarios el uno del otro. Kropotkin estaba en contra del individualismo de Max Stirner y lo llamó “elitismo”. Bakunin estaba más preocupado con el anarquismo social, en su libro, Filosofía Política de Bakunin, pág 158, dijo: “Incluso la persona más miserable de nuestra sociedad actual no existiría ni se desarrollaría sin los esfuerzos sociales acumulativos de incontables generaciones. Así el individuo, su libertad y la razón, son los productos de la sociedad y no al revés: la sociedad no es el producto de las personas que la comprenden; y cuanto más elevado y completo se desarrolla el individuo, mayor su libertad – y en mayor medida se convierte en producto de esta sociedad, más recibe de ella y mayor es la deuda que tiene con ella.”

El individualismo está en contra de la autoridad pero se auto-maginaliza cuando se focaliza principalmente en la libertad individual a expensas de la acción colectiva, las actividades, la política y la auto-organización social, así que la idea queda impracticable.

Otro aspecto negativo del individualismo para mi es que apoya la cultura actual, mientras que la revolución socialista/anarquista es incompleta sin incluir la cultura. El deber de los anarquistas es rechazar la cultura actual, que es la cultura del sistema que cubre el conjunto de Europa, América y otros países industrializados. Esta cultura, en todos los sentidos, es de interés para el capitalismo para que si tanto los anarquistas, como los individuos o grupos, no la rechazan y no están en contra de ella, es imposible para el anarquismo dar ningún paso adelante.

Lo que sé, aunque el individualismo esté en contra de la autoridad y el sistema, parece que van bien con ellos y su cultura. El sistema quiere que vivamos y permanezcamos solos, que no tengamos contacto los unos con los otros, preocupados únicamente por nuestros propios problemas y no los de otros. Tú, tú mismo vienes primero y todos los demás están en un segundo lugar. Tener un cierto estilo de vida que no interfiere con el sistema, no organizandonos a nosotros mismos y estar apegados a un tipo de vida que hemos elegido o ha sido elegida por otros: esto es la cultura que el sistema actual mantiene y trata de promover a través de sus poderosos medios de comunicación. Sin esta cultura, el sistema no puede renovarse y sobrevivir. Por lo tanto el individualismo está protegiendo la cultura actual que rompe las relaciones y mantiene la distancia entre nosotros.

Si la base del anarquismo es el cuidado del uno al otro, amar, cuidar, compartir y dar apoyo y solidaridad y también intercambiar ideas, conocimientos y experiencias, entonces no cabe duda de que el individualismo, cualquiera que sean sus razones, su forma y fuentes no sirve al anarquismo tanto como sirve el actual sistema capitalista.

Zaher Baher, junio 2017.

Zaher Baher es un anarquista kurdo que reside en Inglaterra. Perteneció al Kurdistan Anarchist Forum y ahora escribe en su blog en kurdo e inglés. Varios de sus artículos sobre la revolución rojavana han sido traducidos al castellano.

Fuente: http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/38880