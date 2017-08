Como en la mejor tradición de la filosofía francesa, Colson establece conexiones y síntesis que son a la vez intuitivas y contraintuitivas. Es de poca sorpresa, por ejemplo, que Colson discuta con Negri y Deleuze, dos pensadores que, más que cualquier otro, han influido en la naturaleza y el alcance del debate contemporáneo sobre la metafísica y la política de Spinoza. A la vez, sin embargo, Colson explora una tradición intelectual relativamente desatendida y frecuentemente ignorada — la tradición del anarquismo — para motivar su crítica de Negri y su análisis comparativamente favorable de Deleuze. Es precisamente esta destreza e ingenio lo que hace de Colson un pensador tan interesante, no solo para los anarquistas sino para estudiosos de la filosofía europea en general.



Tal vez la mayor lección de este ensayo, sin embargo, es que el pensamiento de filósofos anarquistas como Proudhon y Bakunin está muy vivo. Como Deleuze, Negri, y Balibar, Colson se esfuerza por leer a contrapelo — por buscar y desenterrar nuevas posibilidades y potencialidades revolucionarias en los conceptos filosóficos “establecidos”. Pero lo que descubre al hacerlo es que él y sus pares están participando sin saberlo en una tradición europea mucho más antigua. Después de todo, Proudhon y Bakunin e incontables otros anarquistas menos conocidos leían a contrapelo ya hace mucho tiempo. Comprender esto no es solo para comprender a nuestros precursores anarquistas, sino para comprender algo de nosotros mismos.



Ciertamente, Colson nos hace oír nuevamente la voz de Deleuze, atendiendo a lo que hasta ahora no hemos oído, u oímos muy bajo, como cuando destaca durante un seminario en 1980 sobre Spinoza: “Es pensamiento anti-jerárquico. Es casi una especie de anarquía”.

