Los textos incluidos en este volumen fueron publicados en forma sucesiva en la revista ÍNDICE a lo largo del año 1968. Su aparición coincidió con las jornadas revolucionarias de mayo-junio en Francia y la ola insurreccional registrada en las universidades más importantes del mundo occidental. Muchas de las tesis y actitudes ideológicas y estratégicas analizadas en estas páginas coinciden con las consignas y métodos de acción empleados por la nueva vanguardia revolucionaria. Esto es válido sobre todo para el «Movimiento 22 de Marzo» y la SOS alemana. A través de la lectura de los textos aquí presentados, el lector podrá verificar fácilmente el cordón umbilical que une históricamente al anarquismo de Bakunin, Proudhon o Sorel con el antiautoritarismo de Daniel Cohn-Bendit y de Rudi Dutschke.

El propósito que nos guió al escribir estos trabajos fue esencialmente didáctico; nuestra intención era -y es- la de informar lo más objetivamente posible a las nuevas generaciones españolas sobre un tema de primordial importancia en la historia de nuestro país. Que nosotros sepamos, fue la primera vez que después de terminada la guerra civil era analizado en una publicación representativa un tema que hasta ahora había sido desterrado de nuestra prensa o tratado desde una óptica tendenciosa o superficial.

Este libro no está al servicio de ninguna ideología ni de ningún partido o grupo político militante. Es simplemente el testimonio de un intelectual que no participó en la guerra civil, que vive fuera de España desde hace diez años y que no tiene más ambición que la de cumplir con su deber informativo. Pero no es tampoco un libro neutral. Todo auténtico escritor no puede ser neutral, pues la neutralidad es a menudo una forma muy cómoda de rehuir la responsabilidad ante sí mismo y ante los demás. Este libro es antipartidista, pero toma partido. Y por eso mismo, sin quererlo, es necesariamente polémico. En él se defiende al anarquismo en lo que éste tiene de legítimo y recuperable para una configuración ideológica del futuro; se le ataca en todo aquello que el anarquismo conserva de catacumba, de utopía o de tremendismo.

