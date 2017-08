Hace unos meses hice un viaje libertario e histórico, a través de toda la América latina, continental e insular. Se trata de un viaje imaginativo, porque nunca estuve en América. Apenas conozco las principales lenguas de dicho continente y sé infinitamente poco sobre sus habitantes; y aunque dispongo de bastante material documental, no lo tengo cerca ahora, y tampoco para mi lo están en estos momentos las grandes bibliotecas. Por lo tanto, puedo decir que hice el viaje sin apartarme de mi mesa de trabajo. No obstante, he reunido bastante material como para escribir un libro sobre el tema, y también, buena cantidad para escribir varios ensayos.

En aquellos inmensos parajes americanos, el pensamiento y la fantasía frecuentemente resaltan elementos dispares: la pampa y la orquídea, los dictadores y sus víctimas, el cóndor y el colibrí; el negrero criollo y el capitalista yanqui, el pobre blanco emigrante y el indio silencioso.

De todos modos, la verdad es que yo he podido encontrar tanta actividad libertaria, tantas figuras memorables en las regiones del pensamiento, de la acción perseverante y de la solidaridad, que voy a tratar de fijar aquí las impresiones del viaje, como si al redescubrir las actividades libertarias, me hubiera servido para exponerlas sumariamente al lector.– Extracto de la Introducción.

Fuente: https://perulibertario.wordpress.com/