En la sociedad actual, toda autoridad es ejercida de amo a esclavo, siguiendo una ley lógica.

Dios reina en las alturas, imperando por encima de los cielos y delegando sus poderes en la tierra al más fuerte, sacerdote o rey, Hildebrand o Bismarck.

Debajo están los sátrapas de todo nombre, gohernadores y subgobernadores, generales y capitanes, jefes y subjefes, presidentes y vicepresidentes, todos

doblando el espinazo ante un superior, todos hinchándose el pecho de orgullo ante sus súbditos: por un lado la adoraciÓn, por otro el desprecio, aquí el mando, allá la obediencia.

Desde Jacob no se ha encontrado nada mejor; la sociead no es otra cosa que una serie de escalones que bajan de Dios al esclavo y continúan hasta los infiernos. Los infiernos, los abismos de tormentos, no son sino el símbolo de lo que tienen que sufrir los vencidos y los débiles.

