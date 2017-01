La revolución política, contemporánea y realmente inseparable de la revolución social –de que será, por decirlo así, la expresión o la manifestación negativa–, no será ya una transformación sino una liquidación grandiosa del Estado, y la abolición radical de todas esas instituciones políticas y jurídicas que tienen por objeto el sometimiento del trabajo popular a la explotación de las clases privilegiadas. Al mismo tiempo que destruirá la potencia económica de los propietarios, de los capitalistas, de los patrones, destruirá la dominación política de todos los llamados representantes coronados o no coronados del Estado, desde los emperadores y los reyes hasta el último gendarme o guardia campestre, de todos los grandes y los pequeños cuerpos del Estado, de todas las clases y de todos los individuos que –en nombre de un poder fundado, para unos sobre el derecho divino, y para otros sobre la elección popular y sobre el sufragio universal, ciega o servilmente practicada por las masas, malvadamente explotado y apartado de su fin por los explotadores de esas masas–, se colocan ante ellas como señores y como amos. La revolución social barrerá todas esas instituciones y todos esos representantes de la eterna tiranía, abierta o enmascarada, no para reemplazarla por otras, sino para destruir de una vez por todas el principio mismo de la soberanía, de la dominación y de la autoridad; y el sufragio universal, actuando en medio de esta revolución, teniendo por punto de partida la igualdad económica y social conquistada por ella, no tendrá por objeto, como muchos pretendidos socialistas lo imaginan y lo esperan, la creación de un nuevo Estado y de un nuevo gobierno político, que darían a esa “vil multitud” nuevos años, sino la organización amplia, procediendo de abajo a arriba, por la vía de una federación libre, de la libertad y el trabajo de todos, pueblos, provincias, comunas, asociaciones e individuos, sobre la base única de la igualdad y de la fraternidad humanas.

