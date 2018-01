La I Internacional y la Alianza en España. Colección de documentos inéditos o raros

Edición anotada de Wolfgang Eckhardt

Traducción de Felipe Orobón Martínez

Epílogo de Juan Pablo Calero Delso

Col. Investigación, 2

Madrid, 2017

ISBN: 978-84-946807-3-1

344 págs. PVP: 14 euros

Este libro contiene 56 documentos inéditos o raros relativos a la Iª Internacional en España en los años 1869-1872, extraídos sobre todo de archivos moscovitas, a los que fueron a parar tras avatares históricos.

Los documentos se agrupan en cinco secciones (la delegación española al Congreso de La Haya, la correspondencia con el Consejo General de Londres etc.), cada una de ellas prologada por un detallado estudio preliminar. Se presentan en el idioma original, acompañados por la traducción española en los casos en que dicho idioma sea distinto al español y contextualizados con comentarios específicos.

El conjunto anuncia nada menos que la primera fractura del naciente movimiento obrero europeo entre dirigismo o federalismo, instrumentalización o autonomía, parlamentarismo o extra-parlamentarismo, una división que aún continúa marcando la historia de los movimientos sociales.

Wolfgang Eckhardt colabora con el espacio anarquista Biblioteca de los Libres en Berlín e investiga la historia del anarquismo desde 1990. Sus publicaciones incluyen The First Socialist Schism. Bakunin vs. Marx in the International Working Men's Association' (2016) y una edición en varios tomos de las obras de Bakunin en alemán.

Felipe Orobón es traductor independiente, teatrero y miembro de la FAU, llegó a Berlín en 1988 y sigue esperando desde entonces ver caer otras fronteras.

Juan Pablo Calero, profesor de Instituto y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de libros como El gobierno de la anarquía, Élite y clase. Un siglo de Guadalajara o Isabel Muñoz Caravaca mujer de un siglo que no ha llegado aún, y editor de Celso Gomis: excursiones por la provincia de Guadalajara, Anarquistas y marxistas en la Primera Internacional o 100 imágenes para un centenario: CNT (1910-2010).

--

Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo

C/Peñuelas, 41 -28005 Madrid

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

http://fal.cnt.es/

twitter: @FAnselmoLorenzo