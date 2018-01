Comentarios (1)

Antes que todo quiero agradecer a todos y todas las que habéis abierto este debate.

Un debate que en cada generación se abre y por lo visto nunca se cierra. Los anarquistas tienen la costumbre de hablar y hablar mucho, creo que nos gusta hacerlo. No es malo, al contrario la gente hablando se entiende, dice el dicho.

Soy un mamífero (tal como se autodenominaba el poeta Lizano) campesino y yendo para viejo, y entiendo perfectamente las inquietudes de compañeros y compañeras mucho más jóvenes que están viviendo ahora y en este momento y comprueban que las propuestas que ellos tienen en mente no inciden en la sociedad que nos envuelve, ni siquiera a veces son escuchadas. Y dudan de ellas por sí son actualmente efectivas.

Indudablemente que si, son efectivas y de ello tenemos muestras muy palpables.

Las ideas que provienen del anarquismo (los anarquismos) son emancipadoras y se transforman según su necesidad, pero dejan de serlo cuando esa necesidad las contradice.

Las ideas libertarias nunca estarán muertas, mientras exista la opresión y la explotación también se genera lo contrario.

No poder disfrutar de nuestros planteamientos sociales y económicos colectivamente, ahora, nos puede crear cierta incertidumbre y buscar otros medios, pero por mucho que indaguemos no hay otros medios para la emancipación. La historia nos ha demostrado que todo lo revolucionario que acaba calcando de lo anterior hace mas fuerte al nuevo sistema opresor.

El gran problema es la sociedad en si, la sociedad está compuesta de opresores y explotadores, oprimidos y explotados, nosotros así lo entendemos, pero la gran mayoría de la sociedad actual no. La organización social y económica en la actualidad es parte integrante de su ADN, el poder que la sociedad ha otorgado a opresores y explotadores ha servido para formatear el pensamiento humano. En estas condiciones lo opuesto tiene mucha dificultad para prosperar. Resumiendo: los oprimidos y los explotados han asumido su papel y su rebeldía consiste en tan solo dar pataletas para ver si cambia su suerte y aspiran poder estar al otro bando y así vivir más holgadamente. Hay un refrán en catalán que dice: "Qui diu les veritats perd les amistats", delante de este panorama lo tenemos difícil.

Todas sabemos los mecanismos que ha utilizado el sistema para convertir al mosaico del pensamiento humano en rebaño, todo está impregnado de su mensaje y tiene grandes medios para llevarlo a cabo. Una muestra evidente y actual es el "proces" nacionalista en "Iberia", como desde un juego de tronos de familias opresoras y explotadoras han utilizado a la tropa y han configurado dos bandos para su propio beneficio, hasta llegar al punto de enfrentamiento y ruptura social, divide y venceras una táctica muy antigua.

"Lo más violento en la sociedad es la ignorancia" decía la Goldman, y estaba acertada. La gran mayoría de la sociedad no quiere saber que hay otra realidad, le molesta saberlo, está a gusto con lo establecido. Le encanta la sociedad del espectaculo, la hipocresia, la banalidad, los credos, el dinero. Adora el dinero y la hace feliz, esa es su única aspiración. No quieren saber para nada que hay sociedades más ricas y son las que más consumen antidepresivos, al igual que la comida que se ponen cada dia a la boca, no quieren saber la mierda que les hace enfermar, que comerían si tuvieran que descartar, dicen.

Hace mucho tiempo que comprendí que si esperaba una reacción para cambiar el estado de cosas solo consiguiera morir rabiando y la revolucion la hice en mi mente primero (es facil y no requiere mucho esfuerzo, solo querer saber y desprenderse de prejuicios que te han inculcado desde la niñez) y después he intentado a lo largo de mi vida ser coherente con mis ideas y transmitirlas con el ejemplo y como he podido, hasta el dia de hoy.

Algunos creen que las ideas liberadoras del anarquismo han quedado arcaicas, porque vienen de lejos en el tiempo, pero no piensan que aún no han sido superadas. Otros que son inviables en una sociedad tan compleja y tal como está estructurada, y tienen razon, pero lo revolucionario es descomplejarla y desestructurarla, ya lo dijo Durruti " de sus ruinas nacera un nuevo mundo", y esta es la estrategia. Otras que solo es un sueño muy bonito,tambien tienen razón, pero es precisamente este sueño muy bonito el combustible que ha alimentado hasta el dia de hoy las ideas de emancipación. En la actualidad la sociedad le tiene miedo a la libertad y el anarquismo en esta situación se vuelve antagónico ante ella.El anarquismo no se puede adaptar al requerimiento social actual, ya que dejaría de serlo. Pero a pesar de todo nos debemos a la colectividad, pero no ha cualquier precio.

Estamos haciendo autocritica, y esto es siempre positivo, se han aportado experiencias que son muy dignas de tener en cuenta y así debe de ser. Pero aun así nos damos cuenta que no es suficiente y que nuestro mensaje incide muy poco en todo el entramado social.

Cabe decir que el nerviosismo es un mal compañero porque nos puede hacer tropezar y perderiamos carrera que tanto nos cuesta mantener.La perseverancia de hormiguita debe ser nuestra incidencia en la vida individual y colectiva, sin eso no hay frutos.

Del aniversario de los 150 años de la primera Alianza Obrera, mencionado por los compañeros de ALB, pues bien, creo que debemos tener presente lo que significó para la clase obrera aquella organización, pero ahora no estamos en aquella época, donde se delimitaba claramente las clases sociales y existía la conciencia de clase, además se tenia la ilusión de hacer un mundo nuevo y mejor, pero el cómo conseguirlo creo divergencias entre estatismo y no estatismo, el resto de la historia habla por sí sola y no hace falta repetirla. Hoy vemos que el anarco-sindicalismo, que esta haciendo un gran esfuerzo para crecer va a paso de caracol, mientras el sistema nos esta devorando cada vez más de prisa. Por otro lado vemos que determinados movimientos sociales han entrado en las cloacas del Estado, creyéndose, que ilusos, que desde ahí cambiaran las tortas, algunos aun se lo creen. ¿No se de que ha servido la historia?.

Podemos comprobar de la historia, que todas las ideas que han conjurado con el sistema, para ser mas atractivas para la sociedad, han acabado siendo palos en la rueda en el camino hacia la emancipación.

Las alianzas pueden llegar ha ser efectivas a veces en puntuales conflictos y muy concretos, pero la experiencia nos dice que el agua y el aceite no se puede mezclar aun que nazcan de la misma tierra.

Y no es que yo quiera que todo el mundo venga a mi iglesia sino que reconozcan que la suya ha fracasado.

El movimiento libertario, en la actualidad no existe porque no esta generalmente organizado, y de momento creo, que asi debe de continuar. Todas sabemos que cuando el sistema se siente amenazado utiliza todo su arsenal para aniquilar a la amenaza y para eso aún no estamos preparados.

Un movimiento tiene que gozar de buena salud y esto no se hace solo con el numero que lo compone, sino con el deseo de transformar de raíz el comportamiento social que nos esclaviza. Estar constantemente debatiendo lo debatido se explica claramente que este deseo aun no lo tenemos claro.

Por suerte no existe ninguna pócima milagrosa para poder resolver lo que nos ataña. "Imaginacion al poder", decían las paredes de la Sorbona en mayo del 68.

Ahora por desgracia ni los más pobres, precarios y explotados ni siquiera están dispuestos a luchar para transformar su situación diaria. Se conforman con lo establecido, eso es la beneficencia y la posible benevolencia de los opresores y explotadores. Esta es la puta realidad.

Seremos pocas y pocos, pero con convicción y perseverancia, algun dia la sociedad que tanto nos preocupa su destino, encontrara la manera de salir del atolladero o sera tragada por la Tierra, que es de donde venimos.

Con esto no quiero desilusionar a las compas ni que les invada el pesimismo ni el inmovilismo, todo lo contrario, conocer la realidad hace que nuestro proyecto sea aun la esperanza.

PD.

Os explicaré una historia: "Hace algún tiempo en un pueblo de Catalunya (5000 habitantes), donde yo nací y resido, se creó un conflicto de intereses entre el ayuntamiento y una gran mayoria de la poblacion, porque éste queria materializar un proyecto de artificializar una surgencia natural de agua muy emblemática y esconder su sobreexplotación. Un grupo de gente del pueblo sensible a lo que acontecia, cada domingo al lado del lugar, daba una explicación detallada de sus intentos burocráticos para parar el proyecto. De estos acontecimientos se hizo eco un colectivo local de solidaridad con práctica libertaria, que propugnó una reunión de gente mas joven por si querian tomar parte del asunto, y asi fue. Se instaló un campamento muy pequeñito, en el lugar, como señal de protesta y fue creciendo muy rapido, las personas mayores mimaba a los acampados con coca (la de comer), chocolate y café con leche por las mañanas, se organizaban comidas de vecinos etc.. Se hacia una asamblea diaria que podía participar todo el mundo, los acuerdos mas significativos se tomaban por consenso, los otros con un !vale¡. Se confeccionó una publicación semanal, que se repartia a la población para que estuviera informada. Al cabo de dos meses todo fue disuelto por la guardia civil, pero la gente salio a la calle, yo nunca había visto tanta gente en la calle de mi pueblo protestando y cabreada. La cuestión es que aquel proyecto se paralizó y se desestimó, y fue posible primero por la organización, la desobediencia a la autoridad,la acción directa,la solidaridad y el sabotage. Hubo represalias jurídicas pero una gran parte de los vecinos sufragaron todos los gastos. Hicieron elecciones municipales y ésta misma gente voto a los partidos contrarios al proyecto, pero, y lo más triste fue que aquella pasión y prácticas para resolver el conflicto a nuestro favor fue olvidado inmediatamente después del proceso electoral. El colectivo con tinte libertario intentó, ya que se había creado un clima en el municipio favorable, debatir y romper estereotipos sociales, pero nos quedamos a dos velas y prosperó la CUP. La sociedad lleva en su adn el veneno del capitalismo, la práctica libertaria le representa demasiado sacrificio y esto me lo demostró un vecino comprometido joven que me dijo textualmente: Menos mal que se ha acabado todo porque ya estaba cansado de luchar (y yo que estaba en mi salsa, pensé, si en dos meses de anormalidad la gente queda agotada y quiere la normalidad) así no podemos cambiar el mundo."

Nos hace falta que una parte importante de la sociedad reconozca en qué mundo viven y si quieren cambiarlo nos encontraran a nosotras a su lado, porque ya hace mucho tiempo que lo queremos hacer, ahora solo podemos hacer nuestra revolución a nivel personal y con las colegas, dar a conocer por todos los medios posibles nuestro proyecto y esperar que nos reclamen, ya llegará.

Enero 2018, Joan LLopart Piñol