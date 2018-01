Últimamente me es difícil expresar razonamientos prolongados hacia cualquier tema presente, ya sea por la medicación o por el trauma sufrido después del último ingreso ya que este me ha dejado medio vacío por dentro.

La razón de este escrito es plasmar mi contrariedad hacia la medicalización y hacia los hospitales psiquiátricos como forma de contener y aislar a lxs llamadxs “enfermxs mentales” que por ser diferentes o demasiado sensibles para aguantar los vaivenes de este sistema, somos aisladxs y marginadxs de esta sociedad en favor de terapias que lleguen de verdad al fondo del dolor y del sufrimiento personal.

La retención muchas veces contra tu voluntad, de las instituciones psiquiátricas y acompañada de fármacos psiquiátricos, lleva al individuo a la pérdida de la voluntad y causa un estigma que al salir del psiquiátrico queda patente en la forma de hacer las relaciones y a la hora de manejarse por el mundo que nos rodea.

Todo en estos centros es tedio y sufrimiento resolviendo las “anomalías” con ataduras, aislamiento y fármacos que te atontan y te adormecen dejando la raíz del sufrimiento intacta y catatónica a la persona medicalizada estigmatizando aún más el problema.

Cualquier motivo es bueno para aumentar la dosis de fármacos ingeridos, y si te opones a la “medicación” te obligan a tomarla. Los recursos de lxs “enfermxs” en cuanto al ocio y el entretenimiento son mínimos y a cualquier contrariedad o desobediencia los castigos están al orden del día.

La diagnosticación de una “enfermedad” mental conlleva a un estigma que te persigue en todos los momentos de la vida quedando incapacitado para el mundo laboral o para ser autonomx en el día a día. Todo lo que conlleva contraer una “enfermedad” mental causa un trauma en el individuo que hace muchas veces que te contraigas en ti mismo no pudiendo mantener relaciones normales con otras personas, muchas veces la única salida que encuentras es el suicidio.

Las llamadas enfermedades mentales están creadas para mantener dominada a la población, apartando a la diferente o al débil del resto de la sociedad y sometiéndola a tratamientos muy agresivos que ni siquiera se sabe si son efectivos en el tratamiento de dichas dolencias, o sometiéndonos a diversos efectos secundarios que son corregidos a través de más fármacos.

Está claro que existen distintos tipos de dolencias mentales, pero en su mayoría no se sabe de donde vienen ni por qué son producidas achacándoles una serie de síntomas que muchas veces no se dan en el cuadro clínico de la persona por eso no está claro que tal persona sufra tal “enfermedad” o tal otra.

Como he dicho no se ha comprobado que los fármacos existentes sean efectivos en el trato de estos padecimientos y dejan de lado a la raíz del problema dejando el sufrimiento en el interior de cada persona que muchas veces sufre padecimiento emocional que achaca su estado de ánimo o coarta su personalidad, y además no curan.

Por ello propongo más terapias emocionales y otras distracciones como las relacionadas con la creatividad artística que solucionen los traumas personales y que ocupen el tiempo de manera que la persona se sienta útil y creativa haciéndonos huir de ese sufrimiento interno que muchas veces padecemos en silencio.

¡Salud!

-Richie punk-