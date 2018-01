En Catalunya hay un pueblo echado a la calle. Quizás también hay parte de la clase política. Y dentro de esa clase política también están quienes no son muy afín a nosotras, incluso contraria en muchos aspectos, Cierto. Dudo que también estén en la calle lo que históricamente se le conoce como la burguesía, no lo se, no estoy allí para verlo, pero al menos las noticias que llegan hasta aquí es que las grandes empresas están poniendo mil y una traba al procés, amenazando, yéndose,...No se les ve muy afines, no.

Sé que hay quien prefiere quedarse en los detalles, o directamente crear esos detalles no se hasta donde reales, cuando sobre todo están basados en discursos anticuados, dogmáticos y casposos, de "gloriosas organizaciones históricas anarquistas", inmóviles durante mas de cien años, tozudamente negándose a aceptar que la realidad, el mundo a cambiado, ha evolucionado, y con ellos las luchas y las interpretaciones de las mismas. Se quedan desfasados, con un discurso alejado de la sociedad, de las personas, pero igualmente siguen creyéndose portadores del la verdad absoluta.

Yo, lejos de esto, prefiero analizar el mundo que me rodea, ser crítico y a la misma vez lo mas realista posible. Empecé este artículo con una realidad innegable, que debería pesar por más que los dogmas: hay un pueblo echado a la calle. Y concretamente esta ahí, reclamando la independencia de Catalunya y su desvinculación con el Estado Español. Insisto: no es la burguesía. Esta está amenazando y poniendo dificultades al clamor popular. Y hay una parte de la clase política con la que no comulgamos, cierto, pero es que de un lado esta el pueblo catalán, junto con organizaciones, individualides,...con diferentes grados de afinidad en cuanto a cercanía al pensamiento libertario, y en el otro lado esta el Estado Español, las fuerzas represivas, el gobierno facha del Estado, los grandes empresarios o burgueses, como prefieran, y todo el fascismo habido y por haber, desde el casposo conservador Made In Spain, hasta los neonazis... ¿Por que carajo va a ser preferible estar de este segundo bando? Y no me vale el "no, yo no estoy con ninguno de los dos", porque ahora mismo hay un Procés sobre la mesa. O lo apoyas, o no lo apoyas. No puedes ni no apoyarlo a medias, ni apoyarlo a medias. Las posiciones por parte del movimiento libertario debería ser claras, es un cuestión bastante evidente. Pero no, no lo es. El antiguo anarquismo en este tema como en otro muchos, sigue suponiendo una loza en nuestras espaldas que dificulta y complica las luchas libertarias mucho más que ayudarlas. Pero esto no es nada nuevo ni se limita a este único tema. Años sufriendo esta realidad y combatiéndola desde dentro y desde fuera, las que me conocen lo saben.

Este pueblo que esta en la calle reclamando por su legítimo derecho a la independencia y separación del Estado Español, así como la autodeterminación y autogestión de su propias cuestiones, esta siendo duramente reprimido, de una manera muy violenta, y encarcelando a personas por cuestiones meramente políticas. Un pueblo en la calle reclamando independencia, autodeterminación y autogestión, una burguesía oponiéndose, los fascistas volviendo a sacar la cabeza contra lo que a sido la mayor amenaza contra ellos desde...no se recuerda desde cuando, y un Estado duramente reprimiendo y metiendo a la gente en la cárcel, ¿Y me dices que esto no es una cuestión donde las libertarias tienen que involucrarse, o que si nos posicionamos es en contra de las catalanas y por lo tanto del lado del Estado español, de represores, fascistas y burgueses? ¿Me estas hablando en serio? Quizás esa es la posición de algunos anarquistas, pero de las libertarias no, mucho lo siento. ¿Y es a nosotras a quienes nos piden coherencia por habernos posicionado? Yo se que ustedes son muy puros y muy perfectos en todo, y su activismo se basa principalmente en dar lecciones a los demás desde posturas dogmáticas, pero por favor, aterricen en el siglo XXI, o si no, casi que mejor disuelvanse o dejen de suponen una carga para el movimiento libertario.

Catalunya esta atravesando un momento histórico, que puede suponer un antes y un después, gracias al pueblo catalán, no a nadie más. El Estado a reaccionado como suele hacerlo siempre ante las amenazas mas fuertes para el; reprimiendo con dureza, sacando a los fascistas y neonazis a pasear. Las libertarias y libertarios apoyamos de manera clara y directa el derecho a la autodeterminación y autogestión del pueblo catalán, y exigimos el fin de la represión por parte del Estado, la libertad para los presos políticos, y unas posiciones claramente antifascistas, es decir, opuestas al fascismo de manera radical y contundente de toda aquella persona u Organización que se autodenomine libertaria o cercana a estas posiciones. Es lo lógico. Es lo coherente. Es lo que toca. Esto no es solo incompatible con el pensamiento libertario sino claramente parte de el.

Posiblemente lo que suceda en Catalunya, servirá de precedente ante posibles futuros intentos de enmancipación y retos contra el Estado y su represión. Nuestra posición debe ser clara.

¡Visca Catalunya Lliure!

https://elrebenke.wordpress.com/2018/01/06/las-libertarias-ante-el-proces-catalan/