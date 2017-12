Señor Pablo Iglesias:

Entiendo que cuando habla de fascismo, se refiere a grupos mas o menos organizados afines a regimenes anteriores como pueden ser el nazismo o el franquismo, entre otros. Obviamente el fascismo es mucho más que esos grupos de nostálgicos, pero no es el momento de irnos por las ramas, y vayamos al tema.

Si se ha despertado el fascismo, como usted dice, significaría que siempre ha estado ahí, y es eso lo que debería preocuparle, su existencia, y no quien lo despierta.

La realidad Señor Iglesias es que el fascismo, al menos en el Estado Español, nunca a estado dormido, sino dándole amenazando, persiguiendo, dando palizas y sembrando el terror en las calles a muchas persona Transexuales o transgéneros, hombres no masculinos, mujeres no femeninas, cualquier persona que demuestre un gesto de cariño no heterosexual, personas que tienen la desgracia de vivir en las calles, inmigrantes o simplemente personas no blancas, personas no fascistas, jóvenes antifascistas,…la lista puede hacerse eterna. En resumidas, a toda aquella que no sea como ellos. Quizás usted Señor Iglesias, enredado en parlamentarismos y moviéndose por esas altas esferas, se ha olvidado de lo que pasa en la calle, ayer, hoy y siempre. la típica amnesia del político. Las que seguimos aquí abajo sigue siendo el pan nuestro de cada día.

Le aseguro Señor Iglesias, que aunque su memoria le juegue malas pasadas, el fascismo en España no “despero” ayer como usted dice. Le aseguro que nunca se ha dormido, como le puede consultar a cualquiera de sus víctimas. Y le aseguro también que esta muy claro que lo suyo no es un partido independentista, pero lo realmente preocupante es que declaraciones como las suyas no solo insultan a las víctimas del fascismo contemporáneo, sino que además deja en evidencia lo muy alejado de la realidad de la calle que esta actualmente usted y los suyos, o lo que sería aun peor, su nulo interés.

Por último, para finalizar, recordarle algo que usted, con tanto máster y carreras que tiene, ya debería saber. La existencia del fascismo es solo responsabilidad del propio fascismo, y también de quienes los usan para meter miedo a la sociedad: El Régimen Capitalista del que usted y su partido forma parte. La vieja estrategia de “¡Cuidado, que viene el fascismo! abracen y defiendan al régimen corrupto, opresor, autoritario y tan similar similar a nuestro primo hermano el fascismo, porque el que asoma la patita por ahí es aún peor si cabe”, es la carta que siempre usan los del Régimen que usted forma parte y tanto defiende, cuando ven que el chiringuito puede amenazar con desmoronarse.

Se despide atentamente, un antifascista orgulloso, de los pies a la cabeza, desde la memoria y el máximo respeto a todas aquellas personas que tuvieron que combatir el fascismo en situaciones mucho mas difíciles que la actual, incluso dieron la vida por ello, así como el recuerdo a todas las victimas de un fascismo “dormido” según usted. Por cierto, también soy lumpen. No sé si debería disculparme por esto también.

