Disidentes son ideas y acciones. No es un colectivo, Organización, partido político, sindicato, secta u otros.

¿Por qué no funcionamos como una Organización?

Porque consideramos que al crear una Organización, toda la energía, esfuerzo y tiempo se invierte en la consolidación de la propia organización, sus conflictos internos y promocionarla, que destaque sobre otras; no buscamos competir, ni nuestro fin es ninguna Organización.

Lo realmente importante son precisamente las ideas y las acciones. Es por esto entre otras razones que preferimos quedarnos con lo positivo y desechar lo perjudicial.

Además, las Organizaciones suelen estar formadas o suelen tender hacia una estructura en la que las personas con más poder de decisión, de control o con mayor estatus por sus decisiones anteriores, aumentan su ego y acaban adoptando posiciones de poder y control, de dominación, donde toda posible acción primero ha de pasar por ellos. Se convierten al fin y al cabo en dueños de la Organización, a pesar de que al principio esa no fuera la intención. Empiezan las disputas por el poder mientras que otras personas observan y esperan a que el orden se restablezca sin poder realmente ACTUAR. Nosotros apoyamos el libre al albedrío, la individualidad, y como hemos decidido combatir todas estas situaciones y modos operan di del Régimen, no queremos reproducirlas en nuestros propios espacios. Somos una No-Organización.

Somos acciones e ideas. Es decir, si alguien, en solitario o grupo, decide hacer, por ejemplo, una pintada acorde con las ideas de Disidentes, y firmarla como tal… esa pintada, esa acción, es Disidentes. Si alguien ve una imagen que le gusta, o diseña la suya propia, le pone el nombre de Disidentes, y hace pegatinas con ella, pues a la hora de pegarla en un espacio público o en su casa, esa acción y esa idea es Disidentes. Y lo mismo con un texto que quieran convertir en folleto y repartirlo, una charla, proyectar un documental, hacer una acción protesta… lo que se les ocurra dentro de las ideas de Disidentes, será Disidentes. Incluso aquellas que por el motivo que sea deciden no firmarla como tal pero, consideran que es parte de las acciones e ideas Disidentes.

Somos las ideas y las acciones porque eso es lo realmente importante. Somos cualquiera que quiera llevarlo a cabo, todo el mundo, y a la misma vez, nadie.

Funcionamos de manera informal, grupal o en solitario, respetamos y potenciamos la autonomía e individualidad, nos apoyamos como manada, defendiendo la solidaridad, la empatía, el compañerismo y la amistad.

Es natural que entonces, una persona o grupo de personas que firma como Disidentes, probablemente no va a ser conocedora de todas las demás acciones que se están llevando a cabo bajo esa firma, o quienes son todas las que se sienten Disidentes y actúan como tal.

¿Dónde está el límite? Pues en el momento del nacimiento o en una de las fases de crecimiento, hemos reunido una serie de ideas Disidentes para evitar suplantaciones de identidad o acciones malintencionadas. Esas ideas se podrían resumir en:

-VEGANISMO (ANTIESPECISMO, DEFENSA ANIMAL INCLUIDAS LAS HUMANAS, ABOLICIONISMO, ANTI-ANTROPOCENTRISMO,…)

-ECOLOGISMO (DEFENSA DEL PLANETA COMO HOGAR DE SUS HABITANTES HUMANOS O NO,…)

-TRANSFEMINISMO

-QUEER (TRANS MARICAS, BOLLERAS, LIBERACIÓN Y DIVERSIDAD SEXUAL/ASEXUAL Y AFECTIVA, NO NORMATIVIDAD,…)

-ANTICAPITALISMO

-ANTIFASCISMOS

-LIBRE DE DROGAS

-ANTIGORDOFOBIA

-ANTI PARTIDOS POLITICOS Y SINDICATOS

-ANTIELITISMO

-ATEISMO

-ANTIAUTORITARISMO

-ANTIDOGMATISMO

-ANTIMILITARISMO

-AUTONOMÍA, AUTOGESTIÓN, DIVERSIDAD, PLURALIDAD, INDIVIDUALIDAD, HORIZONTALIDAD, COMPAÑERISMO, AMISTAD, AFINIDAD, ACTITUD Y PENSAMIENTO CRITICO, INFORMALIDAD, APOYO MUTUO, EMPATIA, SOLIDARIDAD, COMPROMISO, HUMILDAD, AMOR PROPIO Y DESARROLLO PERSONAL, CRECIMIENTO,…

¿Qué pasa si en algún momento, en algún lugar, alguien hace algo, lo firma o lo atribuye a Disidentes y es contrario a las ideas? Pues sería una suplantación de identidad en toda regla. De ahí la necesidad de estos puntos. Por ejemplo, un grupo autodenominado Disidentes decide apoyar o hacer campaña por un partido político o sindicato, asistir a una manifestación homófoba o racista, apoyar alguna secta, etc. Pues obviamente estaría mintiendo rotundamente y suplantando una identidad que no les pertenece.

¿Son estas ideas inmutables y cerradas? Solo lo que está muerto no cambia, es inmutable y cerrado. Todo lo demás evoluciona y crece pero, siempre manteniendo la esencia primordial, la línea y la razón de ser. Algo que nace como antifascista, antiespecista o antimachista NO puede en ningún momento defender ideas fascistas, especistas o machistas, porque entonces sería algo, no solo totalmente diferente a su razón de ser, sino absolutamente contrario.

Somos Disidentes, no Organización. Tu eres Disidente. Cuenta con nosotras. Contamos contigo. Nos vemos en las calles.

DISIDENTES

Fuente: https://elrebenke.wordpress.com/