Mensaje que me llega a través de Telegram:

Una señal de que algo esta vivo es que cambia, que muta, que evoluciona y que crece. Sólo lo muerto o sin vida permanece parado, estático, sin cambio ni evolución, y permanecer en ese estado no es buen augurio. Precisamente porque este “grupo de afinidad”, por llamarlo de alguna manera, goza de mucha vitalidad y salud, y está en una constante evolución como ha demostrado en estos 3 años de vida, hemos llegado al punto necesario de cerrar una etapa y empezar con otra para continuar con nuestro imparable crecimiento.

Esta nueva etapa consiste en que después de mucho reflexionar pensamos que queremos seguir siendo lo mas inclusivas posible para que nadie se quede fuera, diversas dentro siempre de las líneas e ideas marcadas desde el principio de nuestro nacimiento, claro. Y para seguir siendo fiel a estas ideas de inclusividad, y a la misma vez, más coherentes con nuestras técnicas, estrategias y activismo decidimos cambiar el nombre y fusionarnos con otras individualides que, pese a ser muy cercanas y afines a nuestras líneas de pensamiento crítico y prácticas, no se sentían cómodas o identificadas con el peso, muchas veces distorsionado por enemigos y medios de comunicación con una gran falta de información, como era con el movimiento Straight Edge.

Es por ello que hemos decidido dar un paso más en nuestro camino dejando atrás una piel que ya hacía tiempo nos empezaba a quedar pequeña para avanzar hacia definiciones, o mejor dicho “no definiciones”, más cercanas al camino que queremos seguir recorriendo. A partir de este momento, Canarias Straight Edge (CAN SXE) cambia su nombre y se fusiona con otras personas cercanas y afines para seguir creciendo y pasar a llamarse DISIDENTES.

¿Cambiará esto de alguna manera nuestras ideas, posturas, o prácticas? EN ABSOLUTO. No lo podemos decir más claro. Seguimos teniendo exactamente las mismas posturas sobre todos los temas en general y cada uno de ellos en particular que teníamos hasta ahora. Seguimos teniendo las mismas prácticas y estrategias. Seguimos teniendo las mismas criticas e inquietudes. Seguimos teniendo la misma afinidad y cercanía con lo que lo teníamos hasta ahora. En definitiva, seguimos siendo exactamente las mismas, pero no hemos querido quedarnos estancadas ni ser esclavas de terminologías ni nombres. Hemos decidido con valentía y determinación seguir avanzando y creciendo, fluyendo sin trabas, sin topes. Hasta donde nos llevara esta fluidez y capacidad de adaptación a la realidad de nuestro entorno. Nosotras no nos ponemos limites y abrimos la puerta a la participación de toda aquella persona afín, con ese espíritu crítico e inconforme, con ganas de no quedarse quieta ni callada, la misma que nos mueve a nosotras. Ahora más que nunca.

Nos encontraras donde siempre. En las calles.

SOMOS DISIDENTES. ERES DISIDENTE. CONTAMOS CONTIGO. CUENTA CON NOSOTRAS.

https://elrebenke.wordpress.com/2017/11/13/nace-disidentes/