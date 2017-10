A veces criticamos ciertas “costumbres” impuestas, pero nos olvidamos de una de las mas fuertes: el tema sexual. Tenemos la “obligación” de consumir sexo en cantidad. Cuanto mas sexo consumas, más éxito se supone que tienes, más has triunfado. Así lo dicta este Régimen, donde te bombardean con esa idea a través de todos lados, especialmente los medios de comunicación, que en este tema, como en muchos otros, cumple su función adoctrinante de la sociedad, que luego reproducimos.

Mucha gente atribuye el éxito de una noche con que si follo o no. “Triunfe” es muy común oír. Salen a “cazar” también es habitual escuchar. Vamos de anticonsumistas (algunxs) pero consumimos sexo, cuerpos, personas, como si de un objeto más se tratara. Tenemos el chip de que tenemos que “consumir” todo lo que se nos pone delante. Sin control. Cuanto mas mejor. Como cuando una adicta a las compras entra en un centro comercial, así se comportan algunas.

Hoy en día es muy fácil follar. Por lo tanto no veo muy bien donde recala ese supuesto éxito o triunfo que supone el sexo con una desconocida o semidesconocida. Lo que realmente requiere otras muchas más facultades, lo que no todo el mundo puede hacer es entablar una relación afectivo o afectivo-sexual. Pero bueno, eso es otro tema.

Incluso la vida de mucha gente, casi sin darse cuenta, gira alrededor del sexo. Utiliza a otras personas como meros objetos, en este caso sexuales, sin importarles nada esa persona, o a ellxs mismxs como objetos sexuales. En algunos casos, utilizan el sexo, para llenar otros vacíos que tienen en su vida. Falta de afecto, cariño, comprensión, subirse la autoestima,… Sin poder llenar esos vacíos, lo único que consiguen es salir a por más y más, como si de cualquier otra droga se tratara. Se convierten en dependientes, y por lo tanto, se aleja de la libertad y del control de sus propias vidas.

Un sexo frió. Un consumismo de cuerpos, para intentar llenar nuestras vacías vidas, o para tapar nuestra incapacidad de dar cariño de verdad a otra persona, o de adquirir un compromiso, entablar una relación afectivo/afectivo-sexual.

¿Cuantas veces, ese deseo sexual ha controlado sus vidas, han decidido el plan de un día o una noche, les ha hecho perder la dignidad, o se han privado de disfrutar de una noche, divertirse de manera libre e independiente, porque tienen la mente totalmente ocupada y controlado por ese chip de búsqueda de sexo? ¿Cuantas relaciones hay, que son simplemente mantenidas por la utilización sexual de la otra persona, pero que sin esta utilización y objetivación de los seres humanos, dichas relaciones “falsas” no se mantendrían?

Un estilo de vida que en algunos casos acabas aborreciendo, o incluso produciéndote asco, dependiendo del tiempo que lo prolongues. Aunque hay quien lo prolonga por el resto de sus días.

Sexo con personas que no sabes ni su nombre, o que te importa una mierda su vida. ¿No es esto el nivel mas alto e inhumano del consumismo, de la objetización, de la utilización de otras personas?

No es esto un texto asexual, aunque no tendría nada de malo si lo fuese. Las personas asexuales merecen todo mi respeto, y admiración, por no caer en el bombardeo constante de que éxito=sexo. Tampoco es una criminalización de nadie. Ya que yo mismo hace bastantes años tuve ese “estilo de vida” durante mucho tiempo. Por las razones que nombro anteriormente: dejarme llevar por los dictados y “valores” de este Regimen inhumano, intento de llenar vacíos de mi vida,…Osea, que no hablo por hablar. Simplemente es que a veces, te da por mirar a tu alrededor, y ves una sociedad vacía, fría, egoísta, interesada, dejándose llevar por la corriente del Pensamiento Único, intentando llenar los vacíos que esta mierda de Régimen y estilo de vida deja en ellxs, consumista hasta extremos inimaginables, incapaz de empatizar, de sentir, de ser, anulados su capacidad de ver personas y no objetos. Y piensas.

Sé que este tipo de textos, como la mayoría de los que escribo, no son populares. Pero me gusta expresar lo que siento, y hasta el momento, wordpress no paga por el número de Likes.

Fuente: https://elrebenke.wordpress.com/2017/10/24/relaciones-sexuales/