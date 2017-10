La droga es una plaga expandida contra los barrios y especialmente contra lxs jóvenes. Una plaga, un arma que ataca a nuestra libertad, a nuestra conciencia, a nuestra capacidad de pensar y de criticar, a nuestra capacidad de oponernos al Sistema y a luchar contra ello, a nuestra dignidad,… convirtiendo una sociedad y una juventud zombie, dormida, domesticada, autoenvenenandose y autodestruyendose a ella misma. Haciéndole el trabajo sucio a nuestros propios enemigos. Como a ellos les gusta.

Y es que así nos quieren ver. Solo hay que mirar a quien le interesa esto, quien gana, para saber quienes están detrás realmente. Ante esta plaga, esta guerra fría contra los jóvenes y no tan jóvenes, contra los barrios más oprimidos, que esta matando a nuestros familiares y amigxs, recordando que para “matar” a alguien, dejarlo fuera de combate no hace falta quitarle la vida (que en muchísimos casos también es así, literalmente), deberíamos hacernos fuertes, no dejarnos arrastrar por la corriente, por el “pensamiento único”, y no solo mostrar resistencia a sus ataques y engaños, sino erradicar las armas y los ataques, así como a sus cómplices, aquellos que por ignorancia o no, le hacen el trabajo sucio, promocionando, haciéndole publicidad, e intentando convencer de lo positivo de la droga, con argumentos surrealistas y muy poco serios, que van desde conceptos metafísicos y pseudoreligiosos, a casos puntuales sacados de contexto, infiltrandola en nuestros círculos.

No estamos aquí para hacer amigxs. Tampoco para quedar bien, buscar el aplauso fácil, o ganar popularidad. Sabemos que hemos elegido el camino opuesto a todo eso. Lo fácil, lo que nos haría quedar de “guay”,superchachis, y modernxs, es dejarnos llevar por el pensamiento único, y llevar todo el “merchandansing oficial” de la hoja de la marihuana. Invitar a drogas a nuestrxs amigxs. Pero no hemos querido coger el camino fácil, sino el duro y difícil, y a nosotrxs si nos importa nuestrxs amigxs y sus vidas de verdad, no solo nos preocupa quedar bien y ser populares. ¡,A la mierda eso!

Cuando escogimos este posicionamiento, sabíamos que no iba a ser nada fácil. Que seriamos mal miradxs, criticadxs, marginadxs, discriminadxs,… incluso dentro de nuestros propios círculos y por aquellos que se hacen llamar amigxs. Sabíamos que luchábamos contra un monstruo inmenso, gigante, muy poderoso, y que sus tentáculos llegan muy lejos. Quizás sea de las luchas mas duras que hay. Pero el monstruo caerá, en favor de la libertad personal y colectiva, de la dignidad de todxs nuestrxs compañerxs. El monstruo caerá. Y no descansaremos de luchar hasta verlo caer. Nada nos hará parar ni callar, pese a que, insisto, seamos discriminados e impopulares. Nos importa una mierda eso. Como han hecho siempre, a lo largo de la historia, casi todos los movimientos revolucionarios, desde los Zapatistas, a lxs Panteras Negras, pasando por la Izquierda Abertzale, o lxs anarquistas, por nombrar solo a algunxs, que siempre han tenido claro quien es el enemigo y que pretende, por eso se han opuesto siempre a las drogas y sus cómplices. Que la situación actual, y las posiciones respecto a éste tema estén así hoy en dia, es fruto de los tiempos que corren, y la prueba palpable de la “paliza” de los poderosos contra lxs oprimidxs. De nuestra inapelable derrota, que no nos queda otra que reconocer, pero nunca aceptar o rendirnos.

No sigamos permitiéndolo. Seamos fuertes. Opongamos resistencia. Defendamonos. Erradiquemos sus armas, su guerra fría. El mayor genocidio, holocausto contra los humanos oprimidxs de la historia. El de la droga. No podemos seguir siendo cómplices pasivos, ¡Al contrario! Así nos quieren ver. Pero despertaremos, y ellos temblaran cuando vean que sus armas ya no nos hacen efecto.

https://elrebenke.wordpress.com/2017/10/19/fuerza-resistencia-y-rebelion/