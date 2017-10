Amigo “pseudointelectual ” o con complejo de ello, te invito que vengas un día al barrio. Pero deja tus libros y teorías en tu casa. No vengas a explicarnos nada. No vengas a decirnos nada.

Ven a escuchar. Simplemente a observar y escuchar. Te aseguro que lo que oirás y vivirás, no sale en tus libros ” superrevolucionarios”, ni se aprende en la comodidad de un sillón o biblioteca. Esto se vive de verdad.

No vengas a soltarnos que tienes la “poción mágica”, ” la clave”, para, “¡oh! gran salvador” sacarnos de nuestra miserable suerte. Estamos cansados de políticos y niñxs que juegan a la política o a la revolución desde sus comodidades, o desde sus forzadas, elegidas, y artificiales incomodidades. Nosotras no pudimos elegir. A nosotras fue lo que nos toco.

Amigo pseudointelectual, no nos vengas a hablar de clases obreras y de la fuerza del trabajo. Y menos desde tus posiciones. Nosotras odiamos el trabajo. Es nuestra esclavitud. La que nos aleja de nuestra vida y de la gente que realmente queremos. Aquí la mayoría no tiene trabajo, y quien si trabaja, lo hace por obligación. No nos deja tiempo ni energía para vivir, ni para estar con las nuestras.

No vengas a decirnos como tenemos que organizarnos ni lo que tenemos que hacer. Ya esta bien de iluminados que lo mas cerca que han estado del barrio es cuando su mama les ponía Barrio Sésamo en sus televisiones. Ven a aprender. Aunque sea un ratito. Y luego vuelves con tu hobby y pasatiempo favorito: prepararnos la revolución. Tú que puedes.

¿Te has parado alguna vez a escucharnos? ¿Sabes lo que sentimos, pensamos, vivimos? Si es así, sabrás lo muy lejos que estas de nosotras.

Por favor, deja de usarnos para tus “revoluciones” y ven, aunque sea a comprobar a qué huele el barrio. Se que si vienes, sera por decisión propia, porque así lo has elegido, dentro de tus opciones. No como nosotras, que no pudimos elegir. Se que quizás también si vienes, será para colgarte otra medallita “working class” y que si algo sale mal siempre puedes volver corriendo por donde has venido. Nosotras no tenemos escapatoria. Es nuestra vida. También te recuerdo que no es lo mismo pasarte por el barrio, que “sobrevivir con el barrio”. Ser parte de él. Evita ridículos.

Amigo pseudointelectual o ” revolucionarios de hobby” como decía un colega, deja de jugar con nosotras para alimentar tu propio ego. No nos interesas. ¿Aun no lo habías captado?

https://elrebenke.wordpress.com/2017/10/09/amigo-pseudointelectual-revolucionario-en-el-barrio-pasamos-de-ti/