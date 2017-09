Tu análisis es tan corto y básico y tu concepción de la libertad tan simplista, que piensas que elegir en que cárcel sobrevivir es libertad.

Pero lo peor de todo es que la cosa no se queda ahí. Piensas que dedicar tu energía, tiempo, lucha, porque la cárcel y la represión sea de un color u otro no solo es “la panacea”, sino que además tienes el atrevimiento de atacar y menospreciar a lxs que no luchamos por cárceles, sino por libertad. ¡Tiene narices la cosa!

Si no dejas de atacarnos por no pensar como tu, ¿cuanto más tenemos que aguantar y callar nosotrxs?... El respeto debe ser mutuo, o no lo esperes de vuelta. Ya esta bien de imposiciones, también a este lado. Aunque sinceramente nunca me he sentido de “este lado”, y es que cada vez me cuesta más ver las diferencias entre ambos. Afortunadamente somos muchxs lxs que vemos más de dos lados (y de tres, y de cuatro, y…) ¿Izquierdas? te las regalo.

¡A la mierda tus cárceles y tus luchas a lado de burgueses, opresores y corruptos!

Nosotrxs seguiremos fiel a los principios de amor y lucha por la libertad, y es ahí, en ese lado, donde nos encontrarás, donde verás nuestra mano tendida, no en otra, por pura lógica y sentido común.

Ahora, a tirar mierda sobre todx aquellx que no piense igual que tú. ¿no?

https://elrebenke.wordpress.com/