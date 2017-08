Lechuga o Brujo como te gustaba que te digan:

Ha pasado un mes de que no hay señales de ti. La policía enemiga te arrestó y te secuestró así como históricamente lo ha hecho con quienes se han levantado contra los regímenes sanguinarios de toda índole. La policía sicaria del poder no tiene escrúpulos en mostrar sus garras cuando tiene que aceptar las órdenes de sus patrones. Eso tú lo sabias, desde siempre lo has sabido, es un aspecto más de lo que significa levantarse y solidarizar en la lucha por la libertad, en este caso con la justa lucha del pueblo mapuche en el Puelmapu, despojada de sus tierras por los colonizadores y terratenientes asesinxs de siempre.

Te han querido tratar como un artesano sin posicionamiento, y nosotrxs bien sabemos de que parte estabas y porque hacías lo que hacías, que no vengan con cuentos montoneros, ni giladas demagogas, tú siempre has sido anarquista, una persona con fuertes principios y consecuencia antiautoritaria. Aparte lxs fachxs no sabes qué circo han hecho con tu imagen, con sus xenofobias hitlerianas, calumnias y fanatismo aberrante, es cosa de verlos mascullar por todos lados que te dan unas ganas inmensas de vomitar y no poder creer que exista gente así , con una naturaleza tan baja y despreciable.

Compa, desde tu solidaridad en las revueltas de Chiloé en mayo del 2016 hasta la participación en murales, propaganda, actividades de toda índole es que se te podía encontrar, haciendo bromas, mostrando tus canciones hip hop, contando tus proyectos y viajes en los distintos lugares que estuviste, opinando en las charlas, tratando de aportar simplemente. No eras un tipo cuadrado, activista ni militante, tenias muchas formas de expresar tus convicciones, ideales y compromisos, narrando historias de tus viajes, llevando a la acción tus palabras, siempre poniendo la defensa de la naturaleza y toda injusticia como tu motivo del caminar.

Nosotrxs que te conocimos como compañero de lucha sabemos el amor que tenías por la tierra, con tu fraternidad, alegría y voluntad intacta sin preámbulos en solidarizar contra toda forma de opresión, te daría asco como algunos quieren hacer de ti una figura mártir y una victima, pero tú nunca fuiste ni victima ni inocente, le declarabas la guerra a los políticos, al capital, a los partidos, a los estados, las patrias, a los gobiernos, a la injusticia social, a la devastación de la tierra: te levantabas contra aquellos que siembran la muerte. Si estuviste ahí es porque lo sentiste como parte de ti, hasta las ultimas consecuencias en lo que creías. Sabiendo que hay muchxs compas alrededor del mundo que ya no tienen ni un apéndice de tolerancia con lo que ha sido establecido. Y entre ellxs estás tú compa.

Brujo te extrañamos !!!

Que la verborrea política deje de ocupar tu lucha y la de muchxs para sus intereses de poder!

Abajo el fascismo!

Sin banderas ni fronteras!

Brujo compañero anarquista presente en cada barricada!

Venganza y que la rabia desborde!

Libertad a los presxs mapuche, anarquistas y todx presx de la sociedad carcelaria y torturadora!

Abajo el estado, el capital y toda autoridad!

Viva la anarquía!

Algún anárquico