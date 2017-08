Una encuesta realizada por FACUA Madrid entre los meses de mayo y julio de 2017 revela que "el 68% de los usuarios encuestados considera que la calidad asistencial de la sanidad pública en la Comunidad ha empeorado durante el gobierno de Cristina Cifuentes, los últimos dos años".

Según los datos que han hecho público su página web en esta encuesta han participado 2.242 usuarios/as, que han opinado sobre los siguientes aspectos:

Colapso en las urgencias.

El 74% de las/los usuarios/as consultados/as opina que “las urgencias de sus hospitales de referencia están desbordadas, siete puntos porcentuales más que en la última encuesta de la asociación en 2015".

En cuanto a las urgencias de los centros de salud "el 48% de los madrileños cree que están saturadas (tres puntos porcentuales más)".

Plazos para citas con el especialista, pruebas e intervenciones.

En cuanto al plazo para obtener cita con el especialista "el 66% de los encuestados considera que el tiempo de espera es excesivamente alto (siete puntos porcentuales más que en el último sondeo)".

Para la cita con el médico de cabecera "el 31% de los madrileños considera muy largo el plazo".

En el caso del plazo para la realización de pruebas diagnósticas "son excesivos en opinión del 57% de los usuarios (seis puntos porcentuales más)".

En cuanto a los plazos para las intervenciones quirúrgicas "los plazos son excesivos para más de la mitad de los encuestados, el 51%".

Espera en los centros de salud.

El tiempo de espera para ser atendido/a por el/la médico/a de cabecera ha aumentado en estos 2 últimos años, "Más de un tercio, el 42% (tres puntos porcentuales más), critica que habitualmente tiene que esperar más de 30 minutos con respecto a la hora de su cita cuando acude al médico de cabecera".

El 28% ha notado alguna limitación para prescribirles medicación y el "44% se queja de que su médico de cabecera le restringe o limita las derivaciones al especialista".

Ante estos datos Cristina Cifuentes en vez de tenerlos en cuenta para tomas medidas que solucionen los problemas que detectan los/as usuarios/as ha cuestionado esta encuesta por su "fuerte carga ideológica". Pero si analizamos por ejemplo los datos de la lista de espera de consultas de especialistas, de pruebas y quirúrgica, podemos observar que los datos que da el propio SERMAS reflejan los datos de la encuesta de FACUA:

- la de consultas de especialistas, se ha incrementado un 47,20%, llegando a ser el número de pacientes que están en lista de espera de 337.498.-, de los que 120.789.- llevan más de 90 días.

- la de pruebas, se ha incrementado un 21,84%, llegando a ser el número de pacientes que están en lista de espera de 104.157.-, de los que 49.995.- llevan más de 90 días.

- la quirúrgica, ha disminuido un 4,79%, pero si se observa solo han disminuido en el tramo de espera de menos de 30 días, mientras que el resto ha aumentado.

Desde nuestra organización estos datos solo vienen a constatar lo que hemos venido denunciando: que la política de privatización de la Comunidad de Madrid, junto a los recortes del gasto público en sanidad, no han servido para solucionar los problemas de la atención sanitaria de los/las usuarios/as, sino que los ha aumentado:

- las políticas de recortes en personal y de recursos asistenciales.

- la puesta en marcha de 11 hospitales desde el año 2007 hasta la actualidad, 7 del modelo PFI (la parte no sanitario privatizada); los 4 del modelo PPP (totalmente privatizados); un laboratorio de pruebas diagnosticas privatizado que atiende a más de un millón de personas; el aumento en el dinero asignado a conciertos con empresas privadas; el aumento en la privatización de la limpieza, seguridad, etc., y del resto de servicios no sanitarios; la privatización del Call Center y la privatización del Centro de Transfusiones.

Con 11 hospitales privados más, los/las usuarios/as ven más colapsadas las urgencias; las listas de espera de consultas de especialista, de cita con el/la médico/a de cabecera, de pruebas y quirúrgicas son mayores; han aumento las limitaciones de los/as médicos/as de cabecera para prescribir fármacos y derivar al especialista.

Al igual de FACUA, consideramos estos datos alarmantes y creemos que las soluciones pasan:

- por el rescate de todo lo privatizado.

- la puesta en marcha de turno de tarde en los hospitales con el aumento de personal y de recursos suficientes para que los hospitales funcionen al 100 por 100 en ese turno.

- el control democrático de la gestión de la Sanidad Pública por parte de todos/as los/as trabajadores/as (además de los de sanidad, los demás trabajadores/as de Madrid) y de los/as usuarios/as.

- la derogación de las leyes que permiten la privatización del Sanidad, como la ley 15/97, la LOSCAM, la de Área Única, la de Libertad de Elección, etc.

- la eliminación del artículo 135 de la Constitución que limita el gasto en los Servicios Públicos y del Real Decreto 16/2012, que limitó derecho de asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a buen número de personas.

Madrid, 30 de agosto de 2017.

Documento completo.

Lista de Espera de Consultas Externas Junio de 2016. Lista de Espera de Consultas Externas Julio de 2017.

Lista de Espera de Pruebas Diagnósticas/Terapeúticas Junio de 2016. Lista de Espera de Pruebas Diagnósticas/Terapeúticas Julio de 2017.

Lista de Espera Quirúrgica Junio de 2016. Lista de Espera Quirúrgica Julio de 2017.