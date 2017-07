Cuestionario publicado en el nº 43 (2016-2017) de la revista libertaria Ekintza Zuzena. Número especial con más 200 páginas.

1. Presentación, recorrido histórico y objetivos del proyecto.

El Portal Libertario OACA es una web de información y formación crítica y libertaria que empezó a rodar en 2001 aunque con un enfoque bien distinto. Poco antes de aquel momento, a finales de los noventa, un grupo de jóvenes habíamos creado una asociación informal que llamamos Organización Anarco-Comunista Andaluza (OACA) y decidimos que uno de los frentes que abordaríamos sería el de Internet, creando un medio de expresión de esa organización que además recopilaba otros recursos que considerábamos interesantes.

Unos pocos años después, nuestro intento de asociación quedó en nada y el grupo cesó su actividad al separarse. Tras esto, nos percatamos que la página web que creamos seguía aumentando sus visitas a pesar de llevar tiempo sin actualizarse. En 2006 dos de los antiguos miembros decidimos retomar la gestión de la página web ya con el nombre de Portal Libertario OACA -en forma de recordatorio y homenaje a esa efímera asociación- y con la idea clara de realizar un proyecto colaborativo de información en la web. No obstante, no sería hasta 2010 cuando por fin dispusimos de las herramientas y los conocimientos técnicos suficientes para darle un nuevo impulso al Portal hasta convertirlo en lo que es ahora, gracias sobre todo a que por fin pudimos establecer una verdadera comunidad de colaboradores y colaboradoras afines que básicamente son los que aportan el contenido a la web.

Nuestra intención es ser a la vez un periódico y un repositorio anarquista en Internet, un lugar de referencia que sepa aprovechar los recursos que la red nos ofrece, difundiendo gran diversidad de temáticas, enfoques y materiales -libros, documentales, textos, audios, imágenes- de orientación libertaria. Por ello, nuestro objetivo fundamental es promover la información crítica y la formación anarquista que inciten a la reflexión sobre el mundo en que vivimos, cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son sus problemas y cómo podemos cambiarlo.

2. Forma de funcionamiento (organizativo, financiación, etc.).

Somos un medio de expresión colaborativo y plural donde se publican las aportaciones de todas aquellas personas que voluntariamente nos envían material. Desde hace mucho tiempo teníamos claro que si pretendíamos tener cierta relevancia en este mundo debíamos plantear un proyecto abierto a todas las personas que buscan y se sienten identificadas con un medio como el Portal. Los usuarios y las usuarias de la web que se registran pueden enviar de forma directa el contenido desde un editor, ya sea de creación propia o recopilado de otros sitios. Igualmente, mediante el correo electrónico y las redes sociales también nos llega material que publicar. Es esta amplia y diversa comunidad de colaboradores y colaboradoras la que marca las tendencias, temáticas e incluso el número de actualizaciones que se realizan en el Portal Libertario OACA.

Luego estamos las dos personas que administramos el Portal desde sus inicios, hace ya más de quince años. Nuestro trabajo se divide en tres funciones principales, el soporte técnico de la web por un lado, la comunicación mediante correo electrónico y redes sociales por otro, y funciones editoriales por último al revisar y maquetar las distintas aportaciones que nos van llegando. Básicamente esta es nuestra manera de funcionar, como a veces hemos resumido: los colaboradores y las colaboradoras se encargan del fondo y los administradores de las formas.

Respecto a la financiación del proyecto, hemos de decir que al ser un medio exclusivamente virtual nunca hemos tenido excesivos gastos. En este ámbito es más complejo conseguir colaboración y tener constancia que el tema de la financiación, aunque evidentemente también hay que tenerlo en cuenta. Desde nuestros comienzos en 2001 hasta 2006 no teníamos ningún gasto, ya que tanto el servidor como el dominio eran gratuitos. Al madurar un poco más el proyecto y ya con su nombre definitivo, decidimos comprar un dominio hace más de diez años para darle cierta entidad a la web -www.portaloaca.com-. Y ya en 2010 nos pasamos a un alojamiento profesional para evitar la publicidad y asegurar el acceso a los visitantes, estando desde el año 2014 alojados en el servidor Nodo50. Por lo tanto, nuestros gastos actuales se dividen mayormente entre dominio y alojamiento, teniendo un presupuesto estimado al año de 300 €, incluyendo en él cierto margen para imprevistos o ayuda técnica profesional, ya que nuestros conocimientos llegan hasta donde llegan. Este dinero lo sacamos exclusivamente de las donaciones económicas que se pueden realizar desde el Portal y de las aportaciones de los propios administradores. Esta es nuestra única forma de financiarnos y no nos planteamos otra, por lo tanto, nunca hemos recibido subvenciones, ni dinero de empresas, ni hemos obtenido fondos por publicidad o por patrocinio de eventos o productos.

3. Criterios de publicación y de estructuración temática por los que se apuesta. Cómo afrontar y ordenar el inmenso caudal informativo y establecer una cierta coherencia en el pensamiento.

La estructuración del contenido es un aspecto muy relevante para una página de información como la nuestra que ronda los doce mil artículos publicados on-line. En nuestra breve historia hemos probado con distintas combinaciones de apartados y subapartados para darle cierta lógica al asunto, pero casi siempre nos parecían incompletas o incoherentes. A medida que el tiempo pasaba hemos puesto y hemos quitado, hemos cambiado denominaciones y hemos reorganizado. Ahora mismo llevamos varios años trabajando con una estructura donde compaginamos nuestra línea ideológica, la naturaleza de los recursos y el equilibrio en el número de publicaciones en las distintas secciones.

De forma concreta, tenemos nueve secciones principales en el Portal: Portada, Contra-Info, Opinión, Áreas Temáticas, Pensamiento Libertario, Historia, Vídeos, Expresión y Enlaces. Secciones secundarias tienen: Áreas Temáticas -Anticapitalismo, Política, Ateísmo, Antipatriarcado, Mundo Natural, Anticarcelario, Antimilitarismo-; Pensamiento Libertario -Textos sobre anarquismo, Libros anarquistas-; Historia -Biografías, Historia Libertaria, II República y Guerra Civil, Revolución Social, Cancionero, Más historia-; Vídeos -Noticias, Documentales, Películas, Charlas, Música-; Expresión -Audio, Imágenes, Poemas, Frases-. En estos apartados caben todas las aportaciones, aunque a veces es complejo etiquetar un artículo en una única sección.

Los criterios de publicación vienen definidos en nuestros “Principios y Finalidades” donde se explican, entre otras cosas, el funcionamiento y la línea ideológica del Portal Libertario OACA. Se aclara que no se publicará aquel contenido que no sea coherente con nuestros principios básicos: El anticapitalismo, el antiestatismo, el antifascismo, el ateísmo, el antipatriarcado, el ecologismo, el antimilitarismo y el abstencionismo activo (principios que podemos ver que coinciden en gran parte con las secciones secundarias de “Áreas Temáticas”). A parte de que el contenido no sea coherente con nuestra línea ideológica, tampoco se publican artículos protegidos por derechos de autor, aquellos que ya están publicados anteriormente para evitar duplicidades o los que no tienen suficiente entidad.

4. Debates principales (prácticos o más filosóficos) que os han surgido en estos años sobre el medio internet como herramienta de difusión, formación e información. Que aspectos destacaríais en cuanto a su utilidad funcional y que otros en cuanto a sus problemas, desventajas o limitaciones (ej. Algunas críticas que se suele hacer: pensamiento fragmentado, desfundamentado, aislado, incoherente, hipertexto, etc.)

Al comienzo de este siglo el mundo de Internet no tenía absolutamente nada que ver con lo que es ahora. Entonces Google daba sus primeros pasos y no existían ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube, por poner algunos ejemplos. En ese contexto estuvimos compaginando un tiempo la difusión en papel mediante panfletos y material impreso con la difusión en la web. En relativamente poco tiempo ya no teníamos dudas. El sitio web tenía cientos de visitas al día del mundo entero y encima sin gastos. La distribución en papel nos resultaba demasiado costosa en comparación con la difusión virtual. En aquella época estábamos todavía en el instituto y no hubo mucho que discutir sobre el que sin duda considerábamos que era el medio del futuro.

Sin embargo, las dudas comenzaron pronto. Durante los primeros años empezamos a plantearnos el impacto real que tenía la web, ya que comenzó a resultarnos algo demasiado anecdótico e incluso volátil. Realmente no sabíamos si había personas de verdad detrás de los números, no sabíamos si le leía el contenido, si en definitiva servía para algo el trabajo que hacíamos. En este sentido solo con el paso del tiempo hemos podido equilibrar nuestras expectativas con la realidad. Más de un millón de páginas son vistas al año en el Portal, pero lo cierto es que muchas de ellas solo son consultadas puntualmente para buscar datos concretos.

Ya de una forma más reciente nos hemos planteado si merece la pena seguir el juego, por decirlo de alguna forma, a la creciente obsesión por las tecnologías como reflejo del consumismo absurdo de esta sociedad capitalista virtual que impulsa de forma descarada a vivir una existencia de mentira, una vida 2.0 marcada por la conectividad y la superficialidad a partes iguales. Al principio no teníamos dudas de las grandes posibilidades que tenía Internet para ampliar el conocimiento humano. Ahora también vemos mucho más clara su parte oscura, su capacidad alienante.

Igualmente hemos discutido sobre si merece o no la pena tener presencia en las redes sociales o con servicios en corporaciones como Google. En relación a esto nos planteamos especialmente el uso despreocupado que se hace de estas herramientas por muchos de los usuarios y las usuarias de Internet. El control voluntario al que nos sometemos al darle a grandes compañías todos nuestros datos personales, nuestra localización e incluso nuestros planes e ideas como si nada, es un gran problema en el que apenas pensamos en la actualidad, un problema que aumenta de dimensión al facilitarle también a los cuerpos represivos del estado sus funciones de seguimiento y vigilancia tanto de personas como de colectivos.

Por otro lado, también hemos hablado alguna vez si este mundo no favorece otra cosa que la autocomplacencia. Pensamos que quizá el conocido como ciberactivismo es una forma moderna de rajadas de bar que no llegan a nada. Algunas personas se callan la boca con su jefe explotador delante y luego lo ponen a parir en su tablón de Facebook y así se quedan tranquilos, para algunos es una forma de desfogar sin dar la cara, una peculiar forma de luchar en la que parece bastar con compartir unas cuantas noticias de denuncia en nuestro perfil, así es como quizá algunos o algunas creen que se hará la revolución… ¿y qué sentido tiene todo esto si no implantamos ningún cambio en la realidad? Pues evidentemente ninguno.

Y como no, nos planteamos muchas veces el papel que las tecnologías juegan como un engranaje cada vez más importante de la maquinaria capitalista, y no solo nos referimos a su contenido alienante o a la creciente publicidad, sino a que para disponer de un dispositivo electrónico la mayoría de veces -por no decir siempre- tenemos que participar de la explotación a las personas y a la naturaleza que traen consigo la fabricación a gran escala de estos productos, siempre en manos de multinacionales que no suelen destacar precisamente por su filantropía.

A pesar de todo esto, a día de hoy seguimos pensando que merece la pena no solo que exista esta página en Internet, sino que en general el movimiento anarquista tenga su reflejo en la web, para poder llegar a las personas que tienen estas inquietudes y utilizarlo de forma conjunta con otros frentes de difusión y propaganda. A veces hemos dilucidado sobre qué es lo que habrían hecho los anarquistas de otras épocas con las nuevas tecnologías a su disposición y creemos que igualmente la habrían usado para la divulgación, ya que los anarquistas nunca hemos desaprovechado ninguna oportunidad para difundir nuestras críticas y planteamientos.

Por lo tanto, nuestra opinión es que este es un medio más, con sus evidentes aspectos positivos que todos conocemos como las posibilidades de interacción con compañeros y compañeras del mundo entero, la inmediatez de la información, la riqueza del material multimedia que hay disponible o la flexibilidad de tiempos y espacios que aporta. Sin embargo, tenemos meridianamente claro que esto no es la panacea de nada y a medida que pasan los años se aprecian más claramente todos sus aspectos negativos que también hay que tener en consideración.

Nada más, solo nos queda agradecer a los compas de Ekintza Zuzena su interés y darles nuestra más sincera enhorabuena por todos estos años -casi tres décadas, que se dice pronto- de gran trabajo de difusión y debate en el ámbito libertario.

Salud!

Coordinación del Portal Libertario OACA